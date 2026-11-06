Hội thảo khoa học và tổng kết hoạt động cụm thi đua các trường chính trị khu vực Đông Bắc Bộ

Tham dự có đại diện lãnh đạo Vụ Các trường chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện một số sở, ban, ngành liên quan và đại biểu 5 trường chính trị thuộc Cụm thi đua khu vực Đông Bắc Bộ, gồm các tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Phú Thọ và Quảng Ninh.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Tại hội thảo khoa học, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận về những giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học trong bối cảnh chuyển đổi số; đổi mới công tác quản lý hoạt động nghiên cứu, khai thác hiệu quả thông tin, tư liệu trong môi trường số; ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ nghiên cứu khoa học; tăng cường liên kết, phối hợp giữa các trường chính trị với các cơ quan, địa phương trong nghiên cứu, tổng kết thực tiễn. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Tại hội nghị tổng kết, các đại biểu đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua năm 2026 với các kết quả nổi bật: 5 trường chính trị thuộc Cụm đã mở mới 232 lớp đào tạo, bồi dưỡng với 16.251 học viên; nghiệm thu 3 đề tài, đề án cấp tỉnh và 19 đề tài khoa học cấp trường, cơ sở. Đến nay, 100% trường trong Cụm được công nhận đạt chuẩn mức 1 và đang triển khai lộ trình xây dựng trường chính trị đạt chuẩn mức 2; công tác chuyển đổi số, đổi mới phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn tiếp tục được chú trọng.

Các đơn vị tiến hành bình xét, suy tôn các danh hiệu thi đua năm 2026 và thống nhất đề nghị Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng cờ thi đua cho Trường Chính trị Vũ Văn Hiếu, tỉnh Quảng Ninh; tặng bằng khen tập thể xuất sắc cho Trường Chính trị Hoàng Đình Giong, tỉnh Cao Bằng.

Năm 2027, Cụm thi đua tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, xây dựng đội ngũ giảng viên và hoàn thiện các tiêu chí trường chính trị chuẩn, phấn đấu có ít nhất một trường đạt chuẩn mức 2...

Lãnh đạo 5 trường chính trị thuộc Cụm thi đua khu vực Đông Bắc Bộ ký kết giao ước thi đua năm 2027 và thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Hội nghị thống nhất Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đảm nhiệm vai trò cụm trưởng, Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên đảm nhiệm vai trò cụm phó năm 2027; tổ chức ký kết giao ước thi đua, thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2027.