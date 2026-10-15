Hội thảo khoa học và thực tiễn “Xây dựng thế trận an ninh công nhân vững mạnh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”

Quang cảnh hội thảo.

Cùng dự có đại diện các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, lãnh đạo các cục nghiệp vụ (Bộ Công an), các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Phòng An ninh kinh tế Công an các tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, Hưng Yên, Quảng Ninh, Phú Thọ, Hà Tĩnh, Quảng Trị.

Các đồng chí chủ trì hội thảo.

GS, TS, Đại tá Nguyễn Trường Thọ, Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân phát biểu Đề dẫn tại hội thảo.

Phát biểu khai mạc và Đề dẫn tại hội thảo, GS, TS, Đại tá Nguyễn Trường Thọ, Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân (ANND) nhấn mạnh: Trong suốt tiến trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng, Nhà nước luôn xác định giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử to lớn trong sự nghiệp xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Giai cấp công nhân Việt Nam không ngừng phát triển, khẳng định là lực lượng xã hội to lớn, giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ hiện nay, Đảng ta chủ trương “xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh về cả số lượng và chất lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giác ngộ giai cấp, tinh thần tự hào, tự tôn của dân tộc”. Bảo đảm an toàn cho công nhân là một bộ phận của bảo đảm an ninh con người. Do đó, ngày 28/7/2026, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TW về Chiến lược an ninh quốc gia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ “Xây dựng thế trận an ninh công nhân, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị chăm lo xây dựng giai cấp công nhân, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân”.

Đại tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an phát biểu tại hội thảo.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Bộ Công an đã ban hành và tổ chức thực hiện Đề án số 06 về xây dựng thế trận an ninh công nhân nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, triển khai các biện pháp công tác bảo đảm an ninh công nhân, giữ vững môi trường an ninh, an toàn phục vụ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của đất nước. Nhiều địa phương, trong đó có Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Ninh Bình đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, cộng đồng doanh nghiệp phối hợp với lực lượng Công an trong bảo đảm an ninh công nhân, xây dựng thế trận an ninh công nhân và đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, bảo đảm an ninh công nhân, xây dựng thế trận an ninh công nhân là vấn đề mới cả về lý luận và thực tiễn cả trên thực địa và không gian mạng, đòi hỏi phải có sự nghiên cứu, tổng kết để làm rõ.

Nhằm thống nhất nhận thức, tìm ra cách làm mới, hiệu quả trong xây dựng thế trận an ninh công nhân trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Cục An ninh kinh tế và Học viện ANND tổ chức Hội thảo khoa học - thực tiễn với chủ đề “Xây dựng thế trận an ninh công nhân vững mạnh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. GS, TS, Đại tá Nguyễn Trường Thọ, Phó Giám đốc Học viện ANND đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận một số vấn đề trọng tâm như: Xác định những vấn đề cốt lõi trong bảo đảm an ninh công nhân và xây dựng thế trận an ninh công nhân; chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn bảo đảm an ninh công nhân, xây dựng thế trận an ninh công nhân; làm rõ bối cảnh tình hình mới và xác định yêu cầu, nhiệm vụ, kiến nghị, giải pháp công tác trọng tâm bảo đảm an ninh công nhân, xây dựng thế trận an ninh công nhân vững mạnh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình trong tình hình mới.

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh phát biểu tại hội thảo.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu tại hội thảo.

Ông Nguyễn Xuân Thành, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Kinh tế Xuân Thành phát biểu tại hội thảo.

Đại diện Công ty Cổ phần Hyundai Thành Công Việt Nam phát biểu tham luận tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận, tập trung đánh giá những kết quả đạt được, làm rõ những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân trong quá trình triển khai công tác bảo đảm an ninh công nhân và xây dựng thế trận an ninh công nhân trong tình hình mới; chia sẻ những những mô hình, cách làm hay, hiệu quả, sáng tạo trong bảo đảm an ninh công nhân, vận động công nhân, người lao động tích cực sản xuất, tham gia xây dựng cơ quan, doanh nghiệp an toàn về an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật. Đồng thời, đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bảo đảm an ninh công nhân và xây dựng thế trận an ninh công nhân trong tình hình mới.

Cũng tại hội thảo, đại diện Công an tỉnh, các sở, ban, ngành đã giải đáp, tháo gỡ “điểm nghẽn”, “nút thắt” và khó khăn, vướng mắc trong xây dựng thế trận an ninh công nhân trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc của Công an tỉnh trong việc phối hợp với Cục An ninh kinh tế, Học viện ANND (Bộ Công an) tổ chức Hội thảo. Đồng thời, thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 9 tháng đầu năm 2026.

Để xây dựng thế trận an ninh công nhân vững mạnh trên địa bàn tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng giai cấp công nhân, bảo đảm an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Trong đó, xác định công tác bảo đảm an ninh công nhân là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong doanh nghiệp; nâng cao trách nhiệm của chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động, tập hợp công nhân, người lao động tham gia xây dựng và củng cố thế trận an ninh công nhân.

Công an tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, tổ chức công đoàn, doanh nghiệp và chính quyền cơ sở nắm chắc tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, việc làm, thu nhập, quan hệ lao động và đời sống công nhân. Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội tại khu công nghiệp, khu nhà trọ và địa bàn tập trung đông công nhân; chủ động phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, không để những vụ việc nhỏ kéo dài, tích tụ thành vấn đề phức tạp. Các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện tốt chức năng quản lý, hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực phụ trách; kịp thời giải quyết hoặc kiến nghị giải quyết những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền. Tổ chức công đoàn tiếp tục phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Các doanh nghiệp cần thực hiện nghiêm quy định pháp luật về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn lao động. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng hình thức phù hợp…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cao Sơn cũng đề nghị Công an tỉnh phát huy vai trò chủ động, nòng cốt trong công tác tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, từ đó phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu đầy đủ các ý kiến tâm huyết của các nhà khoa học, chuyên gia tại hội thảo. Trên cơ sở đó, tiếp tục nghiên cứu, chọn lọc những luận cứ khoa học, những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo để tham mưu cụ thể hóa thành nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với thực tiễn địa phương. Trong quá trình triển khai, cần xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, tiến độ thực hiện và cơ chế kiểm tra, đánh giá; chú trọng hiệu quả thực chất, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Việc triển khai phải hướng tới mục tiêu cụ thể là phòng ngừa, hạn chế các yếu tố gây mất an ninh trật tự; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; tạo môi trường sản xuất, kinh doanh an toàn, ổn định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo.