Hội thảo khoa học 'Tối ưu hóa kỹ thuật lọc máu liên tục và thay huyết tương trong hồi sức'

Hội thảo được tổ chức nhằm cập nhật kiến thức, bằng chứng và kinh nghiệm thực hành trong lĩnh vực hồi sức tích cực, đặc biệt đối với các kỹ thuật lọc máu liên tục (CRRT) và thay huyết tương (TPE). Đồng thời tăng cường trao đổi chuyên môn, phối hợp đa chuyên khoa và từng bước phát triển kỹ thuật lọc máu trong hồi sức Nhi khoa.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe các bác sĩ, chuyên gia đầu ngành trình bày các nội dung, gồm: Chỉ định và lựa chọn phương thức lọc máu liên tục: Từ bằng chứng đến thực hành lâm sàng; vai trò của lọc máu và thay huyết tương trong hồi sức Nhi khoa; tối ưu hóa lọc máu hấp phụ trong sốc nhiễm khuẩn và báo cáo các ca lâm sàng thực tế, kinh nghiệm triển khai kỹ thuật tại bệnh viện…

Quang cảnh hội thảo - Ảnh: Mai Linh

Hội thảo là diễn đàn khoa học nhằm cập nhật các khuyến cáo và bằng chứng mới, chia sẻ kinh nghiệm triển khai kỹ thuật tại các cơ sở y tế trên phạm vi toàn quốc, phân tích các tình huống lâm sàng thực tế và thảo luận những vấn đề còn khó khăn trong thực hành; qua đó góp phần nâng cao chất lượng điều trị người bệnh nặng và thúc đẩy đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác chuyên môn liên viện.