Hội thảo khoa học thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế số

Tham dự có lãnh đạo các đơn vị: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Công an tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Chi cục Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Thống kê tỉnh, Ngân hàng Agribank, Ngân hàng BIDV, VNPT Cao Bằng, Viettel Cao Bằng, Liên minh Hợp tác xã tỉnh; lãnh đạo UBND các phường: Nùng Trí Cao, Tân Giang và xã Quảng Uyên.

Các đại biểu dự hội thảo.

Hội thảo nghe báo cáo đề dẫn và 2 tham luận: Giới thiệu khung lý luận và dự thảo Bộ tiêu chí đo lường kinh tế số tỉnh Cao Bằng; thực trạng dữ liệu và khả năng áp dụng chỉ tiêu kinh tế số tại sở, ngành tỉnh Cao Bằng; kinh nghiệm quốc tế và trong nước về đo lường kinh tế số cấp tỉnh.

Tại Hội thảo, các đại biểu trao đổi, thảo luận, góp ý các nội dung về hạ tầng, chính quyền, kinh tế, xã hội và phương pháp tính, trọng số và hướng dẫn áp dụng cấp tỉnh, xã như: Điều kiện phát triển và mức độ sử dụng, hiệu quả kinh tế của các chỉ tiêu ngành; mức độ sử dụng sản phẩm OCOP và các sản phẩm ngành...

Các ý kiến trao đổi, đóng góp là cơ sở quan trọng để đơn vị chủ trì tiếp thu ý kiến, hoàn thiện, chỉnh sửa bổ sung, nghiên cứu hoàn thiện khung phân tích Bộ tiêu chí đánh giá phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh, nâng cao chất lượng khoa học, tính phù hợp và khả năng triển khai của Bộ tiêu chí, góp phần hỗ trợ công tác theo dõi, đánh giá và hoạch định chính sách phát triển kinh tế số tỉnh Cao Bằng trong thời gian tới, phù hợp với tiềm năng lợi thế của địa phương, nhằm thực hiện tốt mục tiêu Nghị quyết 57-NQ về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.