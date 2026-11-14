Hội thảo khoa học “Tăng cường Hồi phục sau phẫu thuật (ERAS) Việt Nam” lần thứ 3 năm 2026

Các đại biểu dự hội thảo.

Ban tổ chức Hội thảo trao Giấy chứng nhận cho các đơn vị tài trợ.

Dự hội thảo có các chuyên gia quốc tế, nhà khoa học, cán bộ y tế đến từ Hội Ngoại khoa và Phẫu thuật nội soi Việt Nam, các Hội, các bệnh viện tuyến Trung ương và tuyến tỉnh…

PGS.TS. Nguyễn Đức Tiến, Đại diện Hội Ngoại khoa và Phẫu thuật nội soi Việt Nam phát biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, đại diện Hội Ngoại khoa và Phẫu thuật nội soi Việt Nam cho biết: Trong những năm gần đây, ngoại khoa thế giới đã có những bước tiến vượt bậc. Những tiến bộ về phẫu thuật ít xâm lấn, gây mê hồi sức, kiểm soát đau, dinh dưỡng và phục hồi chức năng đã góp phần thay đổi căn bản phương thức điều trị và chăm sóc người bệnh, hướng tới điều trị đa ngành và chăm sóc toàn diện.

Trong xu thế đó, ERAS không chỉ là một quy trình chăm sóc sau phẫu thuật, mà là một chiến lược điều trị đa mô thức, xuyên suốt từ trước, trong và sau phẫu thuật, với mục tiêu giảm thiểu sang chấn phẫu thuật, hạn chế biến chứng, thúc đẩy phục hồi chức năng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Việc nghiên cứu và triển khai ERAS có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ngoại khoa Việt Nam giai đoạn hiện nay, chuyển dần từ tư duy tập trung chủ yếu vào kỹ thuật phẫu thuật sang một mô hình điều trị toàn diện, lấy người bệnh làm trung tâm, trong đó kết quả hồi phục sau mổ là một tiêu chí quan trọng đánh giá chất lượng điều trị.

Tuy nhiên, để ERAS thực sự đi vào cuộc sống cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các chuyên ngành, xây dựng quy trình phù hợp với điều kiện thực tế của từng bệnh viện, đồng thời tăng cường đào tạo, nghiên cứu khoa học và đánh giá kết quả triển khai.

BSCKII Chu Thị Giang, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, các báo cáo viên đã có những trao đổi khoa học sâu sắc, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất những giải pháp có tính ứng dụng cao, góp phần thúc đẩy việc triển khai ERAS ngày càng rộng rãi và hiệu quả.

TS.BS Lê Quan Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Chi hội ERAS chia sẻ chuyên đề thách thức và cơ hội trong triển khai ERAS tại Việt Nam.

Hội thảo ERAS năm 2026 gồm 5 phiên báo cáo chuyên sâu, tập trung vào các lĩnh vực: Ngoại khoa, Gây mê hồi sức, Dinh dưỡng, Chăm sóc người bệnh và Phục hồi chức năng với những nội dung: Những thách thức và cơ hội trong triển khai ERAS tại Việt Nam; triển khai ERAS trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình tại Đức; gây mê trong phẫu thuật ngoại trú…

Qua các thông tin được trao đổi tại hội thảo nhằm hướng tới một nền ngoại khoa không chỉ phẫu thuật thành công, mà còn giúp người bệnh hồi phục nhanh hơn, an toàn hơn và có chất lượng sống tốt hơn.