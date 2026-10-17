Hội thảo khoa học “Sự kiện Vịnh Cam Ranh tháng 10 năm 1946 trong hành trình Chủ tịch Hồ Chí Minh đấu tranh thực hiện khát vọng hòa bình và độc lập dân tộc” đúc rút những bài học có giá trị trường tồn (*)

Sáng 17-10, tại phường Cam Ranh, Tỉnh ủy Khánh Hòa phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Sự kiện Vịnh Cam Ranh tháng 10 năm 1946 trong hành trình Chủ tịch Hồ Chí Minh đấu tranh thực hiện khát vọng hòa bình và độc lập dân tộc”. Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu tổng kết và bế mạc hội thảo của đồng chí Hồ Xuân Trường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Đồng chí Hồ Xuân Trường phát biểu tổng kết và bế mạc hội thảo.

Kính thưa đồng chí PGS, TS Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh,

Kính thưa đồng chí Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa,

Kính thưa các nhà khoa học, các vị đại biểu,

Hội thảo khoa học “Sự kiện Vịnh Cam Ranh tháng 10 năm 1946 trong hành trình Chủ tịch Hồ Chí Minh đấu tranh thực hiện khát vọng hòa bình và độc lập dân tộc” nhân Kỷ niệm 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đến vịnh Cam Ranh (18-10-1946 - 18-10-2026), do Tỉnh ủy Khánh Hòa và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức đến thời điểm này đã hoàn thành nội dung theo chương trình đề ra và đạt được những kết quả rất thiết thực.

Thay mặt Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Hội thảo, tôi xin trân trọng cảm ơn đồng chí PGS, TS Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo đại diện các cơ quan Trung ương và tỉnh Khánh Hòa, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; cảm ơn các chuyên gia, nhà khoa học đã dành thời gian tham dự, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm, góp phần vào thành công của hội thảo; xin được cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đã đồng hành, đưa tin kịp thời, góp phần lan tỏa sâu rộng ý nghĩa của sự kiện quan trọng này.

Kính thưa các đồng chí,

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 35 báo cáo tham luận của đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị Trung ương và tỉnh Khánh Hòa, của các chuyên gia, nhà khoa học; tuy nhiên do thời gian tổ chức hội thảo một buổi sáng nên Ban Tổ chức chỉ lựa chọn một số tham luận để trình bày, các tham luận còn lại được đưa vào kỷ yếu để làm tư liệu phục vụ công tác nghiên cứu, sử dụng sau hội thảo.

Với tinh thần làm việc khoa học, nghiêm túc, hội thảo đã được nghe Phát biểu Khai mạc và Đề dẫn hội thảo của đồng chí PGS, TS Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phát biểu chào mừng hội thảo của đồng chí Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, cùng các ý kiến phát biểu, thảo luận trực tiếp tại hội trường, các chuyên gia, nhà khoa học, các đồng chí lãnh đạo Quân khu 5, tỉnh Khánh Hòa.

Có thể khẳng định, các tham luận cùng những ý kiến trao đổi, thảo luận hôm nay đã thể hiện tinh thần khoa học, khách quan, trách nhiệm, cung cấp những tư liệu, thông tin quý, những nhận định khoa học về sự kiện lịch sử này, đặc biệt thể hiện niềm tự hào, tình cảm kính yêu vô hạn và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng, dân tộc và Nhân dân Việt Nam, người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Qua tổng hợp các báo cáo tham luận gửi hội thảo cũng như các ý kiến phát biểu, thảo luận tại hội thảo hôm nay, thay mặt chủ trì hội thảo, tôi xin khái quát một số kết quả nổi bật mà hội thảo đã đạt được:

Thứ nhất, về bối cảnh “Sự kiện Vịnh Cam Ranh tháng 10 năm 1946 trong hành trình Chủ tịch Hồ Chí Minh đấu tranh thực hiện khát vọng hòa bình và độc lập dân tộc”

Các ý kiến tham luận tại hội thảo đã làm rõ bối cảnh quốc tế và trong nước đầy khó khăn, thử thách đối với cách mạng Việt Nam những năm 1945 - 1946, khi chính quyền cách mạng non trẻ phải đối mặt với tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Đồng thời, các ý kiến cũng khẳng định vị trí địa - chiến lược của vịnh Cam Ranh trong tầm nhìn quân sự, ngoại giao của các cường quốc sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Các tham luận đã đặt cuộc hội kiến giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đô đốc D’Argenlieu tại vịnh Cam Ranh trong tổng thể tiến trình Người kiên định đấu tranh bảo vệ thành quả Cách mạng Tháng Tám, bảo vệ nền độc lập dân tộc, nêu cao thiện chí hòa bình. Qua đó, làm sáng tỏ ý nghĩa của sự kiện trong mối liên hệ với các hoạt động ngoại giao của Người tại Pháp, việc ký Tạm ước 14-9-1946 và những quyết sách chiến lược của Đảng trong giai đoạn 1945 - 1946.

Thứ hai, về ý nghĩa của “Sự kiện Vịnh Cam Ranh tháng 10 năm 1946 trong hành trình Chủ tịch Hồ Chí Minh đấu tranh thực hiện khát vọng hòa bình và độc lập dân tộc” đối với cách mạng Việt Nam

Các tham luận, ý kiến trao đổi, thảo luận đều khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh trên cương vị Nguyên thủ quốc gia, nhận lời hội kiến trên chiến hạm Pháp tại vịnh Cam Ranh đã thể hiện tư thế độc lập, tự chủ và lập trường chính nghĩa của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Các tham luận đồng thời làm rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy nhạy bén, sắc sảo, tâm thế chủ động, bình tĩnh và nghệ thuật ứng xử khéo léo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước sức ép quân sự của thực dân Pháp. Người đã đại diện cho dân tộc và Nhân dân Việt Nam nói lên tiếng nói chính nghĩa và khát vọng hòa bình.

Bằng việc kiên trì thúc đẩy thi hành Tạm ước 14-9, Người tiếp tục giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc, thực hiện sách lược “Hòa để tiến”, tận dụng mọi khả năng hòa hoãn để tranh thủ thời gian củng cố chính quyền cách mạng, phát triển lực lượng và chuẩn bị thực lực mọi mặt. Cuộc hội kiến là một nỗ lực trong hành trình kiên trì tìm kiếm hòa bình, bảo vệ quyền lợi chính đáng của dân tộc Việt Nam.

Thứ ba, về những bài học có giá trị trường tồn của sự kiện lịch sử đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay

Nghiên cứu và đánh giá “Sự kiện Vịnh Cam Ranh tháng 10 năm 1946 trong hành trình Chủ tịch Hồ Chí Minh đấu tranh thực hiện khát vọng hòa bình và độc lập dân tộc” giúp chúng ta hiểu rõ hơn một thời điểm quan trọng của lịch sử dân tộc, đồng thời đúc rút những bài học quý báu cho hôm nay và mai sau.

Đó là bài học “Dĩ bất biến ứng vạn biến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điều “bất biến” chính là mục tiêu độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Điều “vạn biến” là sự ứng phó mềm dẻo, linh hoạt trong từng cách thức, biện pháp đấu tranh, nhằm bảo vệ lợi ích tối cao của dân tộc, tranh thủ những điều kiện thuận lợi cho cách mạng.

Đó là bài học về khát vọng hòa bình chân chính, đề cao đối thoại trong quan hệ quốc tế. Sự kiện thể hiện nhất quán tư tưởng hòa bình của Người, kiên trì tận dụng mọi cơ hội để giải quyết bất đồng bằng thương lượng. Những giá trị ấy tiếp tục được kế thừa, phát huy trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển của Đảng ta hiện nay.

Đó là bài học về bản lĩnh chính trị kiên cường và nghệ thuật ứng xử ngoại giao. Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa phong cách mềm mại, uyển chuyển, chân thành với tư duy nhạy bén, sắc sảo của Người đã để lại những chỉ dẫn quý báu cho các thế hệ cán bộ, đảng viên học tập và noi theo.

Đó là bài học về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp chặt chẽ đấu tranh chính trị, ngoại giao với quốc phòng, an ninh; có ý nghĩa thiết thực đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay.

Thứ tư, ý nghĩa của sự kiện đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Đối với Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Khánh Hòa, sự kiện ngày 18 tháng 10 năm 1946 không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc, mà còn là niềm tự hào sâu sắc, một dấu ấn tình cảm thiêng liêng giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và vùng đất Nam Trung Bộ của Tổ quốc và tỉnh Khánh Hòa.

Từ ý nghĩa của sự kiện, hội thảo gợi mở việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong phát huy vị trí chiến lược của Khánh Hòa, gắn phát triển kinh tế biển với bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa XIV về xây dựng quốc gia biển mạnh.

Tinh thần, bản lĩnh và phong cách ứng xử ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Cam Ranh năm 1946 là bài học quý báu đối với hoạt động đối ngoại và hội nhập. Sự kiện là nguồn sức mạnh tinh thần, góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, củng cố bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và truyền lửa khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ Khánh Hòa. Đây cũng là động lực để Đảng bộ và Nhân dân tỉnh phát huy tiềm năng, lợi thế, chủ động hội nhập, gắn phát triển kinh tế với bảo tồn các giá trị lịch sử - văn hóa và nâng cao đời sống Nhân dân.

Phát huy ý nghĩa ấy, việc học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được cụ thể hóa trong xây dựng đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân; bảo tồn, phát huy giá trị các địa điểm gắn với “Sự kiện Vịnh Cam Ranh tháng 10 năm 1946 trong hành trình Chủ tịch Hồ Chí Minh đấu tranh thực hiện khát vọng hòa bình và độc lập dân tộc” thành những “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào và khát vọng xây dựng tỉnh Khánh Hòa phát triển giàu mạnh.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu,

Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới với khát vọng về một nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, hội thảo càng mang ý nghĩa sâu sắc. Những giá trị từ hành trình thực hiện khát vọng hòa bình và độc lập dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định chủ trương kiên định bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; kiên trì giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế; khéo léo kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh qua sự kiện lịch sử này chính là điểm tựa củng cố niềm tin, bản lĩnh, ý chí cách mạng trước mọi khó khăn, thử thách, đồng thời khơi dậy khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Những giá trị ấy tiếp tục được kế thừa, phát huy trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển của Đảng ta hiện nay.

Một lần nữa, thay mặt Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức hội thảo, tôi xin trân trọng cảm ơn đồng chí PGS, TS Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Học viện, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học, quý vị đại biểu đã quan tâm chỉ đạo sâu sát, phối hợp chuẩn bị nội dung hội thảo; cảm ơn các cơ quan, đơn vị và các cơ quan thông tấn, báo chí, Đảng ủy phường Cam Ranh đã góp phần tổ chức thành công hội thảo hôm nay.

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học, quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn và kết thúc hội thảo.

ĐỒNG CHÍ HỒ XUÂN TRƯỜNG - ỦY VIÊN DỰ KHUYẾT TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY KHÁNH HÒA

(*) Tiêu đề do tòa soạn đặt.