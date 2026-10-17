Hội thảo khoa học “Sự kiện Vịnh Cam Ranh tháng 10 năm 1946 trong hành trình Chủ tịch Hồ Chí Minh đấu tranh thực hiện khát vọng hòa bình và độc lập dân tộc”

Sáng 17-10, tại phường Cam Ranh, Tỉnh ủy Khánh Hòa phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp bộ “Sự kiện Vịnh Cam Ranh tháng 10 năm 1946 trong hành trình Chủ tịch Hồ Chí Minh đấu tranh thực hiện khát vọng hòa bình và độc lập dân tộc”, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đến vịnh Cam Ranh (18-10-1946 - 18-10-2026).

Quang cảnh hội thảo.

Tham dự và chủ trì Hội thảo có các đồng chí: PGS.TS Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; Hồ Xuân Trường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa; PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Các đồng chí lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Khánh Hòa chủ trì Hội thảo.

Tham dự hội thảo có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Thanh Hải - Phó Tư lệnh Quân khu 5; PGS.TS Phạm Minh Tuấn - Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Lương Đức Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Võ Hoàn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Thu Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có đại diện Bộ Ngoại giao, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Về phía lực lượng vũ trang có đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) và Học viện Hải quân. Cùng dự còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND đặc khu Trường Sa và Đảng ủy phường Cam Ranh.

Làm sáng tỏ tầm vóc sự kiện Bác Hồ đến Cam Ranh

Phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo, PGS.TS Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh bối cảnh và diễn biến sự kiện Vịnh Cam Ranh năm 1946, ngày 18-10-1946, trên đường từ Pháp trở về nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh hội kiến Cao ủy Pháp d’Argenlieu trên chiến hạm Suffren ở vịnh Cam Ranh. Khi đó, hòa bình hết sức mong manh; chỉ hơn 2 tháng sau, cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ. Trong hoàn cảnh ấy, Người vẫn kiên trì đối thoại để bảo vệ nền độc lập non trẻ và tránh cho đồng bào những mất mát của chiến tranh. Sự kiện này không chỉ là một dấu mốc ngoại giao năm 1946, mà còn thể hiện bản lĩnh chính trị, tầm nhìn chiến lược và tấm lòng sâu nặng của Người đối với đất nước, đồng bào.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn cũng nhấn mạnh giá trị lịch sử và tầm vóc tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, bài học từ sự kiện Vịnh Cam Ranh đối với đất nước hôm nay và phát huy giá trị sự kiện gắn với trách nhiệm của Khánh Hòa. Để làm rõ giá trị lịch sử của sự kiện Vịnh Cam Ranh tháng 10 năm 1946, PGS.TS Đoàn Minh Huấn đề nghị các đại biểu tham dự Hội thảo tập trung thảo luận, làm rõ bốn nội dung có quan hệ chặt chẽ với nhau: Bối cảnh, tương quan lực lượng, diễn biến và kết quả cụ thể của cuộc hội kiến; cách Chủ tịch Hồ Chí Minh kết hợp giữa kiên định nguyên tắc với linh hoạt về sách lược; giá trị của sự kiện đối với nhận thức về độc lập, tự chủ và bảo vệ hòa bình; các giải pháp nghiên cứu, giáo dục và phát huy giá trị của sự kiện tại Khánh Hòa.

Niềm vinh dự, tự hào của Khánh Hòa

Phát biểu chào mừng Hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong đã ôn lại sự kiện Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh. Ngày 18-10-1946, trên hành trình từ Pháp trở về nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến vịnh Cam Ranh và hội kiến với Đô đốc d’Argenlieu - Cao ủy Pháp ở Đông Dương để trao đổi về việc thi hành Tạm ước 14-9-1946. Đồng chí Trần Phong nhấn mạnh: Cuộc hội kiến với Cao ủy Pháp d’Argenlieu tại vịnh Cam Ranh để lại dấu ấn sâu sắc về tầm nhìn chiến lược và phong cách ngoại giao của Người: Kiên định mục tiêu độc lập, chủ quyền quốc gia; mềm dẻo, linh hoạt về sách lược; kiên trì đối thoại, yêu chuộng hòa bình nhưng luôn đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết. Những giá trị ấy vẫn có ý nghĩa thiết thực đối với công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Khánh Hòa, sự kiện là niềm vinh dự, tự hào sâu sắc. Niềm tự hào ấy nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên và người dân gìn giữ, phát huy giá trị lịch sử của quê hương, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; bằng tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong phát biểu chào mừng Hội thảo.

Đồng chí nhấn mạnh, Hội thảo là hoạt động có ý nghĩa chính trị, lịch sử và khoa học sâu sắc. Bí thư Tỉnh ủy kỳ vọng Hội thảo tiếp tục làm sáng tỏ bối cảnh, ý nghĩa và giá trị lịch sử của sự kiện. Hội thảo cũng được mong đợi sẽ bổ sung những tư liệu, luận cứ khoa học về bản lĩnh chính trị, tư tưởng ngoại giao hòa bình và khát vọng độc lập dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kết quả Hội thảo cần được vận dụng thiết thực trong nghiên cứu, giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng, nhất là đối với thế hệ trẻ. Đồng thời, kết quả ấy cần được phát huy trong bảo tồn giá trị lịch sử, văn hóa của sự kiện và quảng bá hình ảnh quê hương Khánh Hòa. Từ những bài học lịch sử quý báu đó, tỉnh mong muốn tiếp tục khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và trách nhiệm cống hiến, tạo sự đồng thuận, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

Các đồng chí Lâm Đông, Nguyễn Khắc Hà, Lương Đức Hải dự Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu được nghe các tham luận: Âm mưu của thực dân Pháp khi lựa chọn vịnh Cam Ranh làm địa điểm hội kiến với Chủ tịch Hồ Chí Minh; Hội kiến Cam Ranh - Nỗ lực của Chủ tịch Hồ Chí Minh để duy trì đối thoại và tìm kiếm giải pháp hòa bình trong quan hệ Việt - Pháp; Nghệ thuật đấu tranh ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc gặp với Cao ủy d’Argenlieu tại vịnh Cam Ranh và bài học về công tác đối ngoại hiện nay; Vận dụng tinh thần ngoại giao Hồ Chí Minh qua sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đến vịnh Cam Ranh năm 1946 trong phát huy tiềm năng, lợi thế, chủ động hội nhập, xây dựng tỉnh Khánh Hòa phát triển nhanh, bền vững; Phát huy giá trị sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đến vịnh Cam Ranh gắn với việc đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh ở Khánh Hòa trong giai đoạn hiện nay...

Các đại biểu dự Hội thảo.

Bản lĩnh và nghệ thuật ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trình bày tham luận “Âm mưu của thực dân Pháp khi lựa chọn vịnh Cam Ranh làm địa điểm hội kiến với Chủ tịch Hồ Chí Minh”, Thiếu tướng Trần Thanh Hải - Phó Tư lệnh Quân khu 5, phân tích ý đồ của phía Pháp đằng sau cuộc gặp ngày 18-10-1946. Theo tác giả, Cao ủy Pháp d’Argenlieu chọn vịnh Cam Ranh, một vịnh nước sâu có vị trí quân sự đặc biệt quan trọng và tổ chức đón tiếp trọng thể trên tuần dương hạm Suffren. Đó không đơn thuần là nghi thức ngoại giao. Phía Pháp muốn phô trương sức mạnh hải quân, tạo thế áp đảo và gây sức ép tâm lý với phía Việt Nam. Tại cuộc gặp, d’Argenlieu đòi lực lượng vũ trang Việt Nam ở Nam Bộ và Trung Bộ rút ra Bắc, thậm chí tung tin Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đồng ý. Tại buổi hội kiến, Người kiên quyết bác bỏ.

Thiếu tướng Trần Thanh Hải tham luận tại hội thảo.

Thiếu tướng Trần Thanh Hải nhận định, cuộc hội kiến không giải quyết được mâu thuẫn cơ bản giữa hai bên, nhưng đã làm rõ thêm dã tâm tái chiếm Việt Nam của thực dân Pháp. Đây cũng là một trong những nỗ lực ngoại giao cuối cùng trước ngày Toàn quốc kháng chiến. Từ sự kiện này, tham luận rút ra bài học cho công tác đối ngoại quốc phòng hiện nay. Đó là kiên định nguyên tắc, linh hoạt về biện pháp, chủ động nắm chắc tình hình để tránh bị động, bất ngờ, kết hợp chặt chẽ hợp tác với đấu tranh, góp phần bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”.

Với tham luận “Hội kiến Cam Ranh - Nỗ lực của Chủ tịch Hồ Chí Minh để duy trì đối thoại và tìm kiếm giải pháp hòa bình trong quan hệ Việt - Pháp”, TS. Võ Văn Bé - Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia cho rằng, đây là sự kiện ngoại giao quan trọng trong những tháng cuối trước khi chiến tranh Việt - Pháp bùng nổ. Tại cuộc hội kiến, hai bên bàn việc thực hiện Tạm ước Việt - Pháp ký ngày 14-9-1946 tại Paris, trọng tâm là ngừng bắn, vấn đề lực lượng quân sự và đạt được một số thỏa thuận về phối hợp ngừng bắn.

TS. Võ Văn Bé tham luận tại hội thảo.

Tuy nhiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh bác bỏ yêu cầu rút quân đội Việt Nam tại Nam Bộ ra Bắc. Người khẳng định Nam Bộ là “Một bộ phận không thể tách rời lãnh thổ Việt Nam”. Tại cuộc họp báo trên tàu cùng ngày, Người nêu rõ mục tiêu của Nhân dân Việt Nam là “Giành độc lập hoàn toàn và thống nhất đất nước”, đồng thời mong phía Pháp thực hiện nghiêm túc các cam kết đã ký. Theo tác giả, cuộc hội kiến không tạo ra thỏa thuận mới. Giá trị của nó là phản ánh một “trạng thái chuyển tiếp: Các kênh ngoại giao chưa bị đóng lại”, trong khi khả năng hòa hoãn ổn định ngày càng hạn chế. Cách ứng xử của Người thể hiện rõ phương châm “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”: Sẵn sàng thương lượng những vấn đề cụ thể, nhưng không nhượng bộ về độc lập, chủ quyền và thống nhất.

PGS.TS Trần Minh Trưởng tham luận tại hội thảo.

Trình bày tham luận “Nghệ thuật đấu tranh ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc gặp với Cao ủy d’Argenlieu tại vịnh Cam Ranh và bài học về công tác đối ngoại hiện nay”, PGS, TS. Trần Minh Trưởng - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá, cuộc gặp là một trận “đấu trí” đặc sắc, để lại nhiều bài học quý cho công tác đối ngoại hôm nay. Đó là kiên định mục tiêu độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, nhân nhượng có nguyên tắc theo phương châm “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” và kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, bởi “Muốn người ta giúp cho, thì trước mình phải tự giúp lấy mình đã”.

Trình bày tham luận “Phát huy giá trị sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đến vịnh Cam Ranh gắn với việc đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh ở Khánh Hòa trong giai đoạn hiện nay”, đồng chí Võ Hoàn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định, sự kiện ngày 18-10-1946 là niềm vinh dự, tự hào đặc biệt của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Từ sự kiện, có thể nhận diện nhiều bài học sâu sắc. Trước hết là kiên định mục tiêu độc lập dân tộc, đặt lợi ích dân tộc lên trên hết, trước hết, giữ vững nguyên tắc nhưng linh hoạt trong sách lược. Bên cạnh đó là phong thái ung dung, bình tĩnh, chủ động, chân thành, lời nói đi đôi với việc làm.

Đồng chí Võ Hoàn Hải tham luận tại hội thảo.

Trong 80 năm qua, giá trị của sự kiện từng bước được gìn giữ, nghiên cứu và chuyển hóa thành nội dung giáo dục truyền thống, hành động thực tiễn. Năm 2008, tỉnh khánh thành Tượng đài Bác Hồ tại Công viên 18 tháng 10. Tỉnh cũng tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm khoa học. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị 20 về tinh thần “lấy dân làm gốc”; Kế hoạch 28 với 506 mô hình, điển hình được đăng ký; Quy định 01 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên; Kế hoạch 110 triển khai Chỉ thị 07 ngày 13-7-2026 của Bộ Chính trị. Việc học tập và làm theo Bác đã góp phần tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và hợp nhất tỉnh Khánh Hòa với tỉnh Ninh Thuận. Đây cũng là động lực để GRDP 9 tháng năm 2026 của tỉnh ước tăng 11,21%, đứng thứ 8/34 tỉnh, thành phố cả nước.

Trong giai đoạn mới, đồng chí Võ Hoàn Hải đề xuất 7 nhóm giải pháp, trọng tâm là chuyển mạnh từ “học tập và làm theo” sang “học tập và thực hành”. Trước hết là đổi mới tuyên truyền theo hướng chuyển từ “kể về sự kiện” sang làm rõ những bài học có thể vận dụng, tăng cường ứng dụng nền tảng số. Mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị hằng năm chọn 1 - 2 nhiệm vụ trọng tâm hoặc vấn đề khó để tập trung giải quyết. Việc thực hiện theo yêu cầu “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Cùng với đó là phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Tỉnh cũng nâng cao chất lượng mô hình, điển hình thay vì chạy theo số lượng. Việc kiểm tra, đánh giá được đổi mới, lấy kết quả công việc và sự hài lòng của Nhân dân, doanh nghiệp làm thước đo. Qua đó, giá trị lịch sử của sự kiện sẽ trở thành nguồn sức mạnh nội sinh, tạo động lực để Khánh Hòa phát triển nhanh, bền vững.

Ở góc độ vận dụng vào phát triển địa phương, đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trình bày tham luận “Vận dụng tinh thần ngoại giao Hồ Chí Minh qua sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đến vịnh Cam Ranh năm 1946 trong phát huy tiềm năng, lợi thế, chủ động hội nhập, xây dựng tỉnh Khánh Hòa phát triển nhanh, bền vững”. Đồng chí cho rằng cuộc hội kiến ngày 18-10-1946 là mẫu mực của nghệ thuật ngoại giao “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Tại cuộc gặp, Chủ tịch Hồ Chí Minh kiên định nguyên tắc về độc lập, chủ quyền, đồng thời mềm dẻo dùng đối thoại để tranh thủ thời gian hòa hoãn. Người cũng sớm nhận rõ giá trị chiến lược của Cam Ranh cả về quốc phòng, an ninh lẫn phát triển kinh tế.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà tham luận tại hội thảo.

Sau hợp nhất, tỉnh Khánh Hòa có diện tích hơn 8.555km², dân số trên 2,2 triệu người, đường bờ biển dài gần 500km. Tỉnh có 4 vịnh biển chiến lược Vân Phong, Cam Ranh, Nha Trang, Vĩnh Hy và đặc khu Trường Sa. Vận dụng di sản ngoại giao của Người, tỉnh xác định 5 nhóm giải pháp đột phá. Trước hết là kiên định mục tiêu độc lập, tự chủ, giữ vững quốc phòng – an ninh và chủ quyền biển đảo làm nền tảng cho phát triển, xây dựng đặc khu Trường Sa thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển. Tỉnh chủ động đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Ngoại giao kinh tế được xác định là động lực then chốt, tập trung thu hút nhà đầu tư chiến lược vào Khu kinh tế Vân Phong và Bắc Cam Ranh trong các lĩnh vực cảng biển nước sâu, logistics, năng lượng sạch. Cùng với đó, tỉnh phát huy sức mạnh mềm của ngoại giao văn hóa, ngoại giao Nhân dân, quảng bá thương hiệu “Xứ Trầm - Biển Yến”, tăng cường kết nối kiều bào. Tỉnh cũng xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu hội nhập trong tình hình mới. Qua đó, Khánh Hòa phấn đấu sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương văn minh, hiện đại, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Nhiều bài học quý giá từ sự kiện

Phát biểu tổng kết và bế mạc hội thảo, đồng chí Hồ Xuân Trường khẳng định, các tham luận cùng những ý kiến trao đổi, thảo luận tại hội thảo đã thể hiện tinh thần khoa học, khách quan, trách nhiệm, đặc biệt thể hiện niềm tự hào, tình cảm kính yêu vô hạn và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng, dân tộc và Nhân dân Việt Nam; Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Xuân Trường phát biểu tổng kết hội thảo.

Đồng chí Hồ Xuân Trường nhấn mạnh, các ý kiến tham luận tại Hội thảo đã làm rõ bối cảnh quốc tế và trong nước đầy khó khăn, thử thách đối với cách mạng Việt Nam những năm 1945 - 1946, khi chính quyền cách mạng non trẻ phải đối mặt với tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Đồng thời, các ý kiến cũng khẳng định vị trí địa - chiến lược của vịnh Cam Ranh trong tầm nhìn quân sự, ngoại giao của các cường quốc sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Các tham luận đã đặt cuộc hội kiến giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đô đốc d’Argenlieu tại vịnh Cam Ranh trong tổng thể tiến trình Người kiên định đấu tranh bảo vệ thành quả Cách mạng Tháng Tám, bảo vệ nền độc lập dân tộc, nêu cao thiện chí hòa bình. Qua đó, làm sáng tỏ ý nghĩa của sự kiện trong mối liên hệ với các hoạt động ngoại giao của Người tại Pháp, việc ký Tạm ước 14-9-1946 và những quyết sách chiến lược của Đảng trong giai đoạn 1945 - 1946. Các tham luận, ý kiến trao đổi, thảo luận đều khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh trên cương vị Nguyên thủ quốc gia, nhận lời hội kiến trên chiến hạm Pháp tại vịnh Cam Ranh đã thể hiện tư thế độc lập, tự chủ và lập trường chính nghĩa của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Các tham luận đồng thời làm rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy nhạy bén, sắc sảo, tâm thế chủ động, bình tĩnh và nghệ thuật ứng xử khéo léo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước sức ép quân sự của thực dân Pháp. Người đã đại diện cho dân tộc và Nhân dân Việt Nam nói lên tiếng nói chính nghĩa và khát vọng hòa bình. Bằng việc kiên trì thúc đẩy thi hành Tạm ước 14-9, Người tiếp tục giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc, thực hiện sách lược “Hòa để tiến”, tận dụng mọi khả năng hòa hoãn để tranh thủ thời gian củng cố chính quyền cách mạng, phát triển lực lượng và chuẩn bị thực lực mọi mặt.

Các đồng chí lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa chụp hình với đại biểu tham dự hội thảo.

Đồng chí Hồ Xuân Trường cho biết, nghiên cứu và đánh giá “Sự kiện Vịnh Cam Ranh tháng 10 năm 1946 trong hành trình Chủ tịch Hồ Chí Minh đấu tranh thực hiện khát vọng hòa bình và độc lập dân tộc” giúp chúng ta hiểu rõ hơn một thời điểm quan trọng của lịch sử dân tộc, đồng thời đúc rút những bài học quý báu cho hôm nay và mai sau. Đólà bài học “Dĩ bất biến ứng vạn biến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điều “bất biến” chính là mục tiêu độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Điều “vạn biến” là sự ứng phó mềm dẻo, linh hoạt trong từng cách thức, biện pháp đấu tranh, nhằm bảo vệ lợi ích tối cao của dân tộc, tranh thủ những điều kiện thuận lợi cho cách mạng. Đólà bài học về khát vọng hòa bình chân chính, đề cao đối thoại trong quan hệ quốc tế. Sự kiện thể hiện nhất quán tư tưởng hòa bình của Người, kiên trì tận dụng mọi cơ hội để giải quyết bất đồng bằng thương lượng. Những giá trị ấy tiếp tục được kế thừa, phát huy trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển của Đảng ta hiện nay. Đó là bài học về bản lĩnh chính trị kiên cường và nghệ thuật ứng xử ngoại giao. Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa phong cách mềm mại, uyển chuyển, chân thành với tư duy nhạy bén, sắc sảo của Người đã để lại những chỉ dẫn quý báu cho các thế hệ cán bộ, đảng viên học tập và noi theo. Đó là bài học về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp chặt chẽ đấu tranh chính trị, ngoại giao với quốc phòng, an ninh; có ý nghĩa thiết thực đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Xuân Trường nhấn mạnh, đối với Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Khánh Hòa, sự kiện ngày 18 tháng 10 năm 1946 không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc, mà còn là niềm tự hào sâu sắc, một dấu ấn tình cảm thiêng liêng giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và vùng đất Nam Trung Bộ của Tổ quốc và tỉnh Khánh Hòa. Từ ý nghĩa của sự kiện, Hội thảo gợi mở việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong phát huy vị trí chiến lược của Khánh Hòa, gắn phát triển kinh tế biển với bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa XIV về xây dựng quốc gia biển mạnh. Tinh thần, bản lĩnh và phong cách ứng xử ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Cam Ranh năm 1946 là bài học quý báu đối với hoạt động đối ngoại và hội nhập. Sự kiện là nguồn sức mạnh tinh thần, góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, củng cố bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và truyền lửa khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ Khánh Hòa. Đây cũng là động lực để Đảng bộ và Nhân dân tỉnh phát huy tiềm năng, lợi thế, chủ động hội nhập, gắn phát triển kinh tế với bảo tồn các giá trị lịch sử - văn hóa và nâng cao đời sống Nhân dân. Phát huy ý nghĩa ấy, việc học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được cụ thể hóa trong xây dựng đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân; bảo tồn, phát huy giá trị các địa điểm gắn với “Sự kiện Vịnh Cam Ranh tháng 10 năm 1946 trong hành trình Chủ tịch Hồ Chí Minh đấu tranh thực hiện khát vọng hòa bình và độc lập dân tộc” thành những “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào và khát vọng xây dựng tỉnh Khánh Hòa phát triển giàu mạnh. Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới với khát vọng về một nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, Hội thảo càng mang ý nghĩa sâu sắc.

Những giá trị từ hành trình thực hiện khát vọng hòa bình và độc lập dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định chủ trương kiên định bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; kiên trì giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế; khéo léo kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh qua sự kiện lịch sử này chính là điểm tựa củng cố niềm tin, bản lĩnh, ý chí cách mạng trước mọi khó khăn, thử thách, đồng thời khơi dậy khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Những giá trị ấy tiếp tục được kế thừa, phát huy trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển của Đảng ta hiện nay…