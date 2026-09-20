Hội thảo khoa học 'Sâm Lai Châu – Tinh hoa đại ngàn Tây Bắc'
Chiều 19/9, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học “Sâm Lai Châu – Tinh hoa đại ngàn Tây Bắc”.Các đồng chí: Tiến sĩ Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế; Tiến sỹ Lê Xuân Định – Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Hà Trọng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì.
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/videos/6744/hoi-thao-khoa-hoc-sam-lai-chau-tinh-hoa-dai-ngan-tay-bac-534353