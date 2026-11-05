Hội thảo khoa học quốc tế văn hóa ẩm thực chay

Đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: THỤY VŨ

Hội thảo do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Đông Nam Á TPHCM phối hợp khoa Đông phương học thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TPHCM) và Liên minh ăn chay quốc tế (IVU) tổ chức; quy tụ gần 40 tham luận từ các học giả trong và ngoài nước.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực HUFO nhấn mạnh vai trò của ngoại giao nhân dân và đối thoại văn hóa. Theo ông, ẩm thực không chỉ phản ánh bản sắc của mỗi dân tộc mà còn mở ra những cơ hội hội nhập và đối thoại... Ẩm thực chay châu Á mang trong mình những giá trị nhân văn sâu sắc, gắn liền với truyền thống văn hóa, tín ngưỡng cùng triết lý sống hòa hợp với thiên nhiên.

PGS-TS Lưu Văn Quyết, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TPHCM) khẳng định định hướng chuyển đổi của ẩm thực chay trong thời đại mới.

Trong báo cáo đề dẫn, PGS-TS Phan Thị Hồng Xuân, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Đông Nam Á TPHCM chỉ rõ yêu cầu tiếp cận khoa học và thực tiễn trong ẩm thực chay.

Đại biểu trao đổi tại hội thảo. Ảnh: THỤY VŨ

Chương trình hội thảo gồm hai tiểu ban đi sâu phân tích ẩm thực chay và mối liên hệ với sức khỏe cộng đồng, dinh dưỡng thực vật, di sản văn hóa đô thị, kinh tế tuần hoàn và chính sách công.

Hội thảo mở ra nhiều định hướng hợp tác, chuyển hóa giá trị ẩm thực truyền thống thành nguồn lực thúc đẩy phát triển bền vững.