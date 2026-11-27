Đại biểu tham gia hội thảo chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

Diễn ra trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi sâu sắc lĩnh vực báo chí, truyền thông và xuất bản, hội thảo tập trung trao đổi những vấn đề lý luận và thực tiễn về vai trò của truyền thông trong thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước, đồng thời mở rộng hợp tác trong nghiên cứu, đào tạo và hoạt động báo chí, xuất bản giữa Việt Nam và Italia.

Tham dự và chủ trì hội thảo có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Học viện, cùng đại diện các cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo, nghiên cứu, cơ quan báo chí, xuất bản và đông đảo nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên, học viên, sinh viên hai nước.

Hội thảo thu hút gần 70 tham luận, phản ánh sự quan tâm của giới nghiên cứu và những người làm báo, truyền thông đối với triển vọng hợp tác Việt Nam-Italia trong môi trường truyền thông số.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Sơn. (Ảnh: Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

Phát biểu khai mạc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Sơn nhấn mạnh báo chí, truyền thông và giao lưu văn hóa giữ vai trò quan trọng trong kết nối tri thức, lan tỏa các giá trị và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc. Đây cũng là những lĩnh vực góp phần củng cố nền tảng xã hội và thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Italia.

Hội thảo đồng thời mở ra không gian trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác thực chất giữa Học viện Báo chí và Tuyên truyền với các đối tác Italia, trong đó có Trung tâm Nghiên cứu CeSEM và Nhà xuất bản Anteo Edizioni.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Mai Đức Ngọc. (Ảnh: Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

Định hướng nội dung thảo luận, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Mai Đức Ngọc đề cập ba nhóm vấn đề trọng tâm: phát huy vai trò của báo chí, truyền thông trong phát triển quan hệ Việt Nam-Italia; đổi mới phương thức giao lưu, quảng bá và lan tỏa giá trị văn hóa hai nước trên nền tảng số; ứng phó với những cơ hội và thách thức do công nghệ số, trí tuệ nhân tạo đặt ra đối với hoạt động báo chí, xuất bản, nghiên cứu và đào tạo.

Đáng chú ý, các vấn đề về trách nhiệm xã hội của báo chí, tính xác thực của thông tin và nội dung văn hóa, cũng như vai trò chủ thể của con người trong bảo tồn và sáng tạo các giá trị văn hóa được đặt ra như những yêu cầu xuyên suốt.

Hội thảo cũng đề cập đến sự kết hợp giữa đổi mới công nghệ với trách nhiệm nghề nghiệp, giữa mở rộng không gian truyền thông số với gìn giữ bản sắc văn hóa, hướng tới xây dựng nền tảng hợp tác bền vững giữa Việt Nam và Italia trong kỷ nguyên số.

Toàn cảnh Hội thảo “Truyền thông, báo chí và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Italia trong kỷ nguyên số”. (Ảnh: Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

Sau Hội thảo, Ban Tổ chức sẽ tiếp tục hoàn thiện các tham luận để xuất bản thành kỷ yếu khoa học có mã số ISBN, phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và hoạt động báo chí, truyền thông. Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng mong muốn mở rộng hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu CeSEM, Nhà xuất bản Anteo Edizioni và các đối tác Italia trong nghiên cứu, đào tạo, trao đổi chuyên gia, dịch thuật và xuất bản, qua đó cụ thể hóa những nội dung đã trao đổi tại Hội thảo thành các hoạt động hợp tác trong thời gian tới.