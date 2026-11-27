Chủ trì hội thảo có PGS, TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; PGS, TS Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Thường trực Học viện. Tham dự hội thảo, về phía đại biểu quốc tế có ông Alessandro Fanetti, phụ trách nghiên cứu khu vực Mỹ Latinh và Caribe (Trung tâm Nghiên cứu CeSEM) và ông Giulio Chinappi, đại diện Trung tâm Nghiên cứu CeSEM, Giám đốc khu vực châu Á của Nhà xuất bản Anteo Edizioni.

PGS, TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu khai mạc hội thảo.

Về phía đại biểu Việt Nam có PGS, TS Trần Quang Diệu, Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Chuyển đổi số (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh); PGS, TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Đại tá, TS Nguyễn Hồng Hải, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân; PGS, TS Nguyễn Thị Phương Thảo, Trưởng khoa Công nghiệp Văn hóa và Sáng tạo (Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương); cùng các đồng chí trong Ban giám đốc, nguyên lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền, các nhà khoa học, giảng viên và đông đảo sinh viên của học viện.

PGS, TS Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Thường trực Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu đề dẫn hội thảo.

Phát biểu khai mạc, PGS, TS Phạm Minh Sơn nhấn mạnh: Hội thảo là hoạt động thiết thực cụ thể hóa biên bản ghi nhớ hợp tác đã ký kết giữa Học viện Báo chí và Tuyên truyền với Nhà xuất bản Anteo Edizioni và Trung tâm Nghiên cứu CeSEM, thu hút gần 70 tham luận khoa học của các học giả, chuyên gia Việt Nam và Italia. Trong bối cảnh công nghệ số, nền tảng xuyên biên giới và trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển mạnh mẽ, khả năng kết nối rộng mở không đồng nghĩa với sự hiểu biết sâu sắc hơn nếu thiếu tính xác thực và niềm tin công chúng. Báo chí và truyền thông cần phát huy vai trò cung cấp thông tin chính xác, lý giải các vấn đề xã hội, thúc đẩy đối thoại liên văn hóa và củng cố nền tảng cho quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Italia.

Quang cảnh hội thảo.

Trong báo cáo đề dẫn, PGS, TS Mai Đức Ngọc gợi mở 3 định hướng thảo luận trọng tâm: Vai trò của báo chí, truyền thông trong phát triển quan hệ song phương; khai thác ưu thế công nghệ số để quảng bá văn hóa gắn với bảo đảm tính xác thực và chiều sâu bản sắc; cùng những vấn đề đặt ra từ AI đối với thẩm quyền biên tập, bản quyền, bảo vệ dữ liệu cá nhân và triển vọng hợp tác đào tạo, nghiên cứu chung.

Tại phiên tham luận, các đại biểu đã tập trung phân tích việc xây dựng hệ sinh thái truyền thông đa kênh phục vụ giao lưu văn hóa Việt Nam - Italia (với điểm sáng là 4 ấn phẩm lý luận - chính trị của Việt Nam đã được Nhà xuất bản Anteo Edizioni dịch và xuất bản tại Italia); nâng cao năng lực “diễn giải văn hóa” và đổi mới tiêu chí đánh giá hợp tác theo chiều sâu tiếp nhận của công chúng; đồng thời cảnh báo nguy cơ “đồng nhất hóa thông tin” khi lạm dụng AI, khẳng định con người phải nắm giữ quy trình kiểm duyệt và chịu trách nhiệm biên tập cuối cùng.

Ông Alessandro Fanetti, phụ trách nghiên cứu khu vực Mỹ Latinh và Caribe (Trung tâm Nghiên cứu CeSEM, Cộng hòa Italia) chia sẻ tại hội thảo.

Tham gia phiên tọa đàm bàn tròn, Đại tá, TS Nguyễn Hồng Hải, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân chia sẻ những câu chuyện giàu cảm xúc về chiều sâu nghĩa tình và giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai nước (như việc đất nước Italia có tới 21 đường phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh hay những câu chuyện gắn bó của người dân Italia dành cho Việt Nam). Từ thực tiễn tác nghiệp và nghiên cứu các mô hình truyền thông lớn, đồng chí nhấn mạnh: Vốn liếng văn hóa song phương chỉ thực sự lan tỏa sâu rộng khi có những cơ quan báo chí chủ lực quốc gia đủ năng lực thẩm định, kiểm chứng và tổ chức truyền thông bài bản. Trong kỷ nguyên số và AI, thước đo hiệu quả truyền thông không chỉ nằm ở lượt xem hay thời lượng truy cập, mà cốt lõi nhất chính là uy tín của cơ quan báo chí đối với công chúng. Đặc biệt, đồng chí đề xuất cần xây dựng hệ sinh thái truyền thông đối ngoại bằng tiếng Italia hướng tới công chúng Italia, bởi “không có gì có thể tăng chiều sâu trong giao lưu văn hóa bằng việc sử dụng ngôn ngữ của đối tác để truyền thông”.

Đại tá, TS Nguyễn Hồng Hải, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân chia sẻ tại phiên tọa đàm bàn tròn.

Các đại biểu của hai nước dự hội thảo.

Phát biểu bế mạc hội thảo, PGS, TS Phạm Minh Sơn khẳng định: Sau thời gian làm việc nghiêm túc, khoa học, hội thảo đã tạo nên không gian đối thoại học thuật đa chiều, gắn kết lý luận với thực tiễn và mở ra nhiều triển vọng hợp tác giữa các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, cơ quan báo chí, xuất bản và thiết chế văn hóa của hai nước Việt Nam và Italia.

Trong báo cáo đề dẫn, PGS, TS Mai Đức Ngọc gợi mở 3 định hướng thảo luận trọng tâm: Vai trò của báo chí, truyền thông trong phát triển quan hệ song phương; khai thác ưu thế công nghệ số để quảng bá văn hóa gắn với bảo đảm tính xác thực và chiều sâu bản sắc; cùng những vấn đề đặt ra từ AI đối với thẩm quyền biên tập, bản quyền, bảo vệ dữ liệu cá nhân và triển vọng hợp tác đào tạo, nghiên cứu chung.

Tại phiên tham luận, các đại biểu đã tập trung phân tích việc xây dựng hệ sinh thái truyền thông đa kênh phục vụ giao lưu văn hóa Việt Nam - Italia (với điểm sáng là 4 ấn phẩm lý luận - chính trị của Việt Nam đã được Nhà xuất bản Anteo Edizioni dịch và xuất bản tại Italia); nâng cao năng lực “diễn giải văn hóa” và đổi mới tiêu chí đánh giá hợp tác theo chiều sâu tiếp nhận của công chúng; đồng thời cảnh báo nguy cơ “đồng nhất hóa thông tin” khi lạm dụng AI, khẳng định con người phải nắm giữ quy trình kiểm duyệt và chịu trách nhiệm biên tập cuối cùng.

Ông Alessandro Fanetti, phụ trách nghiên cứu khu vực Mỹ Latinh và Caribe (Trung tâm Nghiên cứu CeSEM, Cộng hòa Italia) chia sẻ tại hội thảo.

Tham gia phiên tọa đàm bàn tròn, Đại tá, TS Nguyễn Hồng Hải, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân chia sẻ những câu chuyện giàu cảm xúc về chiều sâu nghĩa tình và giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai nước (như việc đất nước Italia có tới 21 đường phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh hay những câu chuyện gắn bó của người dân Italia dành cho Việt Nam). Từ thực tiễn tác nghiệp và nghiên cứu các mô hình truyền thông lớn, đồng chí nhấn mạnh: Vốn liếng văn hóa song phương chỉ thực sự lan tỏa sâu rộng khi có những cơ quan báo chí chủ lực quốc gia đủ năng lực thẩm định, kiểm chứng và tổ chức truyền thông bài bản. Trong kỷ nguyên số và AI, thước đo hiệu quả truyền thông không chỉ nằm ở lượt xem hay thời lượng truy cập, mà cốt lõi nhất chính là uy tín của cơ quan báo chí đối với công chúng. Đặc biệt, đồng chí đề xuất cần xây dựng hệ sinh thái truyền thông đối ngoại bằng tiếng Italia hướng tới công chúng Italia, bởi “không có gì có thể tăng chiều sâu trong giao lưu văn hóa bằng việc sử dụng ngôn ngữ của đối tác để truyền thông”.

Đại tá, TS Nguyễn Hồng Hải, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân chia sẻ tại phiên tọa đàm bàn tròn.

Các đại biểu của hai nước dự hội thảo.

Phát biểu bế mạc hội thảo, PGS, TS Phạm Minh Sơn khẳng định: Sau thời gian làm việc nghiêm túc, khoa học, hội thảo đã tạo nên không gian đối thoại học thuật đa chiều, gắn kết lý luận với thực tiễn và mở ra nhiều triển vọng hợp tác giữa các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, cơ quan báo chí, xuất bản và thiết chế văn hóa của hai nước Việt Nam và Italia.