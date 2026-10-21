Hội thảo khoa học quốc tế phát triển thương mại xuyên biên giới dự kiến tổ chức tháng 11/2026

Với chủ đề “Phát triển kinh tế và thương mại xuyên biên giới - Kết nối chính sách, doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo vì một Khu kinh tế cửa khẩu Cao Bằng hiện đại, thông minh và hội nhập”, hội thảo hướng tới mục tiêu lấy thực tiễn phát triển kinh tế cửa khẩu, du lịch và thương mại qua biên giới của tỉnh Cao Bằng làm trung tâm; huy động trí tuệ của các nhà khoa học, chuyên gia, cơ quan quản lý, doanh nghiệp trong nước và quốc tế để đề xuất các giải pháp có tính khả thi. Đồng thời hình thành các cơ hội hợp tác, thúc đẩy kết nối đầu tư, hợp tác thương mại, chuyển giao công nghệ và phát triển dịch vụ logistics.

Nội dung hội thảo tập trung vào ba chuyên đề: Phát triển Khu kinh tế cửa khẩu trong bối cảnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; Phát triển hệ thống logistics và thương mại điện tử xuyên biên giới; Mở rộng không gian hợp tác thương mại, dịch vụ và du lịch xuyên biên giới. Các tham luận sẽ ưu tiên phân tích những mô hình, kinh nghiệm có thể vận dụng tại Cao Bằng, đề xuất giải pháp cụ thể về cơ chế, chính sách, hạ tầng, ứng dụng công nghệ và hợp tác quốc tế.

Hội thảo hướng tới khai thác hiệu quả lợi thế kinh tế cửa khẩu, thúc đẩy hợp tác thương mại xuyên biên giới của Cao Bằng.

Điểm nhấn của chương trình là phiên đối thoại chính sách và kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc. Các bên sẽ trao đổi về khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu, thủ tục thông quan, logistics, đầu tư hạ tầng và phát triển dịch vụ cửa khẩu; giới thiệu nhu cầu đầu tư, hợp tác, hướng tới hình thành các chương trình, dự án có khả năng triển khai sau hội thảo.

Trong khuôn khổ hội thảo, dự kiến cũng sẽ tổ chức không gian giới thiệu tiềm năng, lợi thế, quy hoạch và các dự án ưu tiên thu hút đầu tư của Khu kinh tế cửa khẩu Cao Bằng. Hoạt động khảo sát thực địa tại một số khu vực cửa khẩu trọng điểm, khu vực quy hoạch logistics và các khu, điểm du lịch sẽ được bố trí khi điều kiện cho phép, phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp, đối tác.

Hội thảo nhằm đánh giá thực trạng phát triển kinh tế cửa khẩu, du lịch và thương mại qua biên giới của Cao Bằng; trao đổi kinh nghiệm trong nước, quốc tế và đề xuất giải pháp phù hợp với điều kiện của tỉnh. Ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia, cơ quan quản lý và doanh nghiệp sẽ góp phần cung cấp luận cứ khoa học, thực tiễn phục vụ xây dựng cơ chế, chính sách và định hướng phát triển các lĩnh vực này.

Đây cũng là dịp để Cao Bằng quảng bá tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư; tăng cường kết nối với các địa phương, doanh nghiệp và đối tác của Quảng Tây (Trung Quốc). Qua đó, mở rộng hợp tác thương mại, dịch vụ, du lịch và chuyển giao công nghệ, khai thác hiệu quả lợi thế biên giới, tạo thêm động lực tăng trưởng cho tỉnh trong giai đoạn 2026 - 2030.