Các đại biểu tham dự hội thảo chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Ban tổ chức)

Hội thảo quy tụ đông đảo các giáo sư, nhà khoa học, chuyên gia và sinh viên đến từ Nhật Bản, Việt Nam và nhiều quốc gia, với 42 báo cáo khoa học được trình bày trong hai ngày. Các chủ đề nghiên cứu tập trung vào những vấn đề có tính toàn cầu như biến đổi khí hậu và phục hồi xanh, y tế công cộng, công nghệ cảm biến và phân tích tiên tiến, quản lý cơ sở hạ tầng và giảm thiểu rủi ro thiên tai.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Quốc Bình - Phó Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Phát biểu chào mừng tại phiên khai mạc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Quốc Bình - Phó Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực của chủ đề OHOW trong bối cảnh các thách thức về biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, sức khỏe cộng đồng, cơ sở hạ tầng bền vững và thiên tai ngày càng có mối liên hệ chặt chẽ. Việc giải quyết những vấn đề này đòi hỏi sự phối hợp liên ngành, liên tổ chức và tăng cường hợp tác quốc tế. Hội thảo được tổ chức nhân dịp này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Trường đại học Khoa học Tự nhiên khi trường vừa kỷ niệm 70 năm thành lập.

Trải qua bảy thập kỷ phát triển, Nhà trường đã vươn lên trở thành một trong những cơ sở đào tạo và nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực khoa học tự nhiên. Nhân dịp kỷ niệm cột mốc đáng tự hào này, chúng tôi cũng đang hướng tới tương lai với cam kết mạnh mẽ thúc đẩy hợp tác quốc tế và nghiên cứu liên ngành.

Giáo sư Wataru Takeuchi, Giám đốc OHOW, Đại học Tokyo phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Bài phát biểu của Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nội, nguyên Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Chủ tịch Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam, đồng chủ tịch Hội thảo nhấn mạnh, trên khắp châu Á và toàn cầu đang phải đối mặt với những thách thức vượt ra ngoài biên giới quốc gia và ranh giới của các ngành khoa học truyền thống. Từ các chất ô nhiễm môi trường mới nổi, ô nhiễm không khí, thiên tai do biến đổi khí hậu cho đến khả năng chống chịu của hạ tầng đô thị, sụt lở đất và các nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng, không một lĩnh vực đơn lẻ hay một quốc gia riêng biệt nào có thể tự mình giải quyết những vấn đề phức tạp này.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nội, nguyên Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Chủ tịch Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam, đồng Chủ tịch OHOW 2026 phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh Ban tổ chức)

Giáo sư Nguyễn Văn Nội cho rằng, các tham luận tại hội thảo rất phong phú cả về chiều rộng và chiều sâu, khám phá những tiến bộ tiên phong trong hóa học môi trường, cảm biến phân tích và các công nghệ xử lý nước tiên tiến. Đồng thời giải quyết vấn đề chất ô nhiễm mới nổi, kim loại nặng và quan trắc chất lượng không khí thông qua các dự án như dự án SATREPS- EDFEN đột phá trong kỹ thuật y sinh, vi lưu (microfluidics) và các công nghệ tiên tiến khác nhằm trực tiếp bảo vệ sức khỏe con người. Ngoài ra còn là các chủ đề hấp dẫn như viễn thám, trí tuệ vệ tinh, quản lý rủi ro thiên nhiên và giám sát hạ tầng thông minh tăng cường khả năng chống chịu cho đô thị và nông nghiệp trước lũ lụt, động đất và sụt lún đất trong khu vực.

Các nhà khoa học quốc tế tham gia Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

OHOW 2026 là diễn đàn học thuật quan trọng, tạo cơ hội để các nhà khoa học chia sẻ kết quả nghiên cứu, trao đổi ý tưởng, kết nối chuyên gia và mở rộng các hướng hợp tác mới. Qua đó, góp phần thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác nghiên cứu lâu dài, bền vững giữa Trường đại học Khoa học Tự nhiên với Đại học Tokyo và các đối tác quốc tế.