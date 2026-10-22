Hội thảo khoa học quốc tế chuyển đổi số thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội hành lang Đông-Tây Tiểu vùng sông Mê Kông

Quang cảnh hội thảo ­- Ảnh: H.L

Đại biểu tham dự hội thảo - Ảnh: H.L

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS Nguyễn Đức Vượng, Hiệu trưởng Trường đại học Quảng Bình nhấn mạnh: Sự chung tay tổ chức của 7 cơ sở giáo dục đại học thể hiện mong muốn chung trong việc cùng nghiên cứu, chia sẻ và đóng góp vào sự phát triển bền vững của khu vực. Đồng thời, đề nghị các nhà khoa học tập trung thảo luận thẳng thắn, hướng tới những đề xuất, giải pháp chính sách có tính thực tiễn cao để báo cáo các cấp có thẩm quyền và triển khai các chương trình hợp tác cụ thể sau hội thảo.

PGS.TS Nguyễn Đức Vượng, Hiệu trưởng Trường đại học Quảng Bình phát biểu khai mạc hội thảo khoa học quốc tế - Ảnh: H.L

Báo cáo đề dẫn tại hội thảo nêu rõ, sau gần ba thập niên phát triển, Hành lang kinh tế Đông-Tây (EWEC) đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải chuyển đổi căn bản từ “hành lang giao thông” sang “hành lang số” và “hành lang tri thức”. Trong đó, tri thức, dữ liệu, khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) và chất lượng nguồn nhân lực là các yếu tố cốt lõi quyết định năng lực cạnh tranh và sức chống chịu của toàn tiểu vùng.

Đại diện lãnh đạo Trường đại học Quảng Bình trao quà lưu niệm các đoàn đại biểu quốc tế và trong nước - Ảnh: H.L

Hội thảo lần này quy tụ 56 công trình nghiên cứu, qua đó chọn lọc 50 bài viết tiêu chuẩn để xuất bản kỷ yếu. Thông qua các tham luận tại phiên toàn thể và 42 báo cáo poster, các nhà khoa học đã tập trung thảo luận 4 lĩnh vực then chốt, gồm: Quản lý tài nguyên-ứng phó biến đổi khí hậu; kinh tế số và logistics; đổi mới giáo dục trong kỷ nguyên AI; phát triển du lịch, di sản và văn hóa vùng biên. Kết quả thảo luận đã tạo đồng thuận để 7 trường đại học cam kết 5 định hướng hợp tác lâu dài trong vận hành mạng lưới liên kết trên nền tảng số chung, lập nhóm nghiên cứu chung cho các vấn đề liên vùng, tăng cường trao đổi học thuật, đóng vai trò tư vấn chính sách công cho chính quyền địa phương và tiếp tục tổ chức hội thảo thường niên từ năm 2027.

Đại diện Tổng Lãnh sự quán nước CHDCND Lào tại Đà Nẵng trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Lào cho tập thể Trường đại học Quảng Bình - Ảnh: H.L

Đại diện lãnh đạo tỉnh Khăm Muồn (Lào) trao Bằng khen cho Ban Giám hiệu Trường đại học Quảng Bình và cá nhân PGS.TS Nguyễn Đức Vượng, Hiệu trưởng Nhà trường - Ảnh: H.L

Trao Bằng khen của tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt (Lào) cho tập thể Trường đại học Quảng Bình và cá nhân PGS.TS Nguyễn Đức Vượng - Ảnh: H.L

Nhân dịp này, Trường đại học Quảng Bình đã vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào; đồng thời tập thể nhà trường cùng cá nhân đồng chí PGS.TS Nguyễn Đức Vượng vinh dự được lãnh đạo hai tỉnh Khăm Muồn và Sạ-vẳn-na-khệt (Lào) trao tặng Bằng khen vì những đóng góp tích cực trong công tác đào tạo nguồn nhân lực và vun đắp quan hệ hợp tác hữu nghị quốc tế.