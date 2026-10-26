Hội thảo khoa học quốc gia 'Đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới'

Hội thảo nhằm nghiên cứu, luận giải những yêu cầu chiến lược mới đối với công tác đối ngoại, góp phần cụ thể hóa đường lối đối ngoại Đại hội XIV và tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Hội thảo diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục biến chuyển nhanh chóng, sâu sắc, khó dự báo, trong khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu cao hơn và yêu cầu ngày càng lớn hơn về giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc, củng cố độc lập, tự chủ và mở rộng không gian phát triển.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao dự và phát biểu chỉ đạo hội thảo. Tham dự hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, các nhà ngoại giao lão thành, chuyên gia, nhà khoa học và đại diện cơ quan nghiên cứu, doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu chỉ đạo hội thảo.

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về triển khai đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới, tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước; khẳng định đây không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành ngoại giao mà của cả hệ thống chính trị. Đại hội XIV của Đảng xác định đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Bộ trưởng Lê Hoài Trung nêu rõ đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới cần đặt trong tổng thể chiến lược phát triển và bảo vệ Tổ quốc, lấy lợi ích quốc gia-dân tộc làm nguyên tắc cao nhất; gắn kết chặt chẽ đối ngoại với quốc phòng-an ninh, phát triển kinh tế-xã hội, khoa học-công nghệ, văn hóa và con người; chuyển hóa tầm nhìn chiến lược thành năng lực hành động và kết quả thực chất.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh các yêu cầu chiến lược đối với công tác đối ngoại trong giai đoạn tới là nâng cao vai trò và chất lượng đóng góp quốc tế của Việt Nam, với thước đo là hiệu quả tác động thực chất; nâng cao hiệu quả chiến lược của đối ngoại, với thành quả đối ngoại được đánh giá ở những năng lực và điều kiện bền vững tạo dựng được cho đất nước; nâng cao năng lực chủ động chiến lược, hành động thống nhất của cả hệ thống bởi tính toàn diện của đối ngoại không nằm ở số lượng lực lượng tham gia mà ở khả năng phát huy sức mạnh phối hợp.

Hội thảo gồm phiên toàn thể và 4 phiên chuyên đề. Tại phiên toàn thể, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh, trong triển khai hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về đối ngoại và hội nhập quốc tế, củng cố lòng tin với các đối tác, tăng cường vị thế và năng lực hợp tác, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Việt Nam đã xây dựng, duy trì quan hệ quốc phòng hữu nghị, ngày càng rộng mở. Cùng với đó, nhiều hoạt động đối ngoại quốc phòng đặc sắc và đậm dấu ấn đã được triển khai như Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới với các nước láng giềng liền kề; Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam; cử lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar, Venezuela…

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng phát biểu tại phiên toàn thể của hội thảo.

Những kết quả trên có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện bước trưởng thành mới của Quân đội nhân dân Việt Nam trên mặt trận đối ngoại, đồng thời tạo nền tảng mới thúc đẩy công tác ngoại giao - đối ngoại trong tình hình mới, khẳng định là phương thức bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, bằng biện pháp hòa bình, góp phần xây dựng lòng tin chiến lược với các đối tác, giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, đóng góp tích cực vào việc gìn giữ hòa bình ở khu vực và trên thế giới.

Theo Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, thời gian tới, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục chủ động, tích cực đóng góp vào việc triển khai đồng bộ công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, phát huy vai trò tiên phong, thế mạnh đặc thù của đối ngoại quốc phòng trong giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, văn minh, phồn vinh và hạnh phúc.

Các đại biểu tham dự hội thảo chụp ảnh chung.

Các phiên chuyên đề tập trung vào bốn hướng thảo luận chính: Phát huy vị thế, chủ động kiến tạo môi trường quốc tế thuận lợi; nâng cao hiệu quả quan hệ với các đối tác, tăng cường khả năng tự chủ và nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro; đổi mới hoạt động đối ngoại phục vụ phát triển, gắn với nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp, địa phương và các ngành kinh tế; phát huy sức mạnh tổng hợp của các chủ thể, đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp, nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực và tổ chức thực hiện.

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết, trí tuệ của các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học; nhấn mạnh yêu cầu xác định những định hướng, giải pháp có khả năng tạo chuyển biến về chất, gắn các định hướng lớn với năng lực tổ chức thực hiện, nguồn lực và cơ chế phối hợp. Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường khẳng định trong thời gian tới, đối ngoại cần góp phần nâng cao năng lực chủ động chiến lược của đất nước; đồng thời nêu các nhóm vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, làm rõ: Nâng cao giá trị chiến lược thực chất của các quan hệ đối tác; chuyển hóa thành quả đối ngoại thành năng lực thực chất của đất nước; nâng cao năng lực độc lập, tự chủ và lựa chọn chiến lược; nâng cao chất lượng đóng góp và khả năng tham gia định hình các tiến trình quốc tế; nâng cao chất lượng phối hợp, dự báo và hành động thống nhất của cả hệ thống.