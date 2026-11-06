Hội thảo khoa học quốc gia bàn giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong chuyển đổi số

Các đại biểu tham dự Hội thảo khoa học quốc gia "Giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong chuyển đổi số ở Việt Nam hiện nay"

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền nhấn mạnh, chuyển đổi số quốc gia đang mở ra nhiều cơ hội chưa từng có để phụ nữ học tập, tìm kiếm việc làm, khởi nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh và tiếp cận các dịch vụ tài chính, y tế, giáo dục, an sinh xã hội. Qua đó, chuyển đổi số góp phần thu hẹp đáng kể khoảng cách giới.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền phát biểu khai mạc Hội thảo

Tuy nhiên, khả năng tiếp cận và tận dụng những cơ hội này vẫn có sự khác biệt giữa các nhóm phụ nữ, phụ thuộc vào điều kiện tiếp cận thiết bị, kết nối internet, kỹ năng số và các nguồn lực hỗ trợ. Khi các hoạt động kinh tế - xã hội ngày càng gắn kết với công nghệ số, những hạn chế đó có thể trở thành rào cản đối với sự tham gia của phụ nữ, nhất là phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số và những người có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, quá trình chuyển đổi số cũng đặt ra những vấn đề mới cần quan tâm về bình đẳng giới, như dữ liệu thiên kiến trong thuật toán và trí tuệ nhân tạo (AI) ảnh hưởng đến cơ hội, lợi ích của phụ nữ. Vấn nạn bạo lực, quấy rối trực tuyến và xâm phạm quyền riêng tư trên không gian mạng cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái. Nếu thiếu các chính sách và giải pháp hỗ trợ phù hợp, chuyển đổi số có nguy cơ làm gia tăng bất bình đẳng đối với các nhóm phụ nữ này và làm sâu sắc thêm những bất bình đẳng giới hiện có.

Toàn cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, các tham luận tập trung làm rõ các nhóm vấn đề trọng tâm, cụ thể như: Đánh giá thực trạng và nhận diện rào cản, làm rõ khoảng cách giới trong tiếp cận, sử dụng công nghệ số, tác động của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đối với việc làm, thu nhập và sự an toàn của phụ nữ, trẻ em gái trên không gian mạng; đồng thời xác định rõ các nhóm phụ nữ có nguy cơ bị bỏ lại phía sau cần được ưu tiên hỗ trợ.

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Đồng thời đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật và cơ chế thực thi nhằm bảo đảm bình đẳng giới trong chuyển đổi số, trong đó chú trọng lồng ghép giới trong xây dựng và đánh giá các chính sách chuyển đổi số, nâng cao năng lực số, thúc đẩy bình đẳng giới trong thị trường lao động công nghệ và tăng cường phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, quấy rối trên môi trường số.

Đặc biệt, các tham luận tập trung đề xuất các giải pháp để Hội LHPN Việt Nam phát huy tốt hơn vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ, nắm bắt và phản ánh đúng nhu cầu của các tầng lớp phụ nữ làm cơ sở tham gia xây dựng, phản biện và giám sát chính sách, đồng thời xây dựng các mô hình hỗ trợ phù hợp với từng nhóm phụ nữ địa bàn và điều kiện triển khai.

Hội thảo là diễn đàn khoa học quan trọng để các cơ quan hoạch định chính sách, giới nghiên cứu và các tổ chức quốc tế cùng định hình các định hướng chiến lược, bảo đảm tiến trình chuyển đổi số tại Việt Nam diễn ra bao trùm, có trách nhiệm giới và không ai bị bỏ lại phía sau.