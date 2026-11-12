Hội thảo khoa học làm rõ những giá trị lịch sử, văn hóa, giáo dục của Quốc Tử Giám; truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và trọng dụng hiền tài trong phát triển giáo dục, con người và nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới,

Tham dự hội thảo có các Ủy viên Bộ Chính trị: Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội và lãnh đạo nhiều ban, ngành Trung ương, Hà Nội.

GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam dự hội thảo.

67 tham luận và 4 chuyên đề nghiên cứu chuyên sâu của các nhà khoa học đã được ghi nhận tại hội thảo. Các chuyên gia cũng đã tập trao đổi thẳng thắn về các vấn đề: giá trị lịch sử, văn hóa và đạo học của Quốc Tử Giám; phát triển giáo dục, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời và nguồn nhân lực chất lượng cao; bảo tồn, phát huy giá trị Văn Miếu - Quốc Tử Giám gắn với giáo dục di sản, ứng dụng công nghệ, giao lưu học thuật và sáng tạo văn hóa; giải pháp phát hiện, đào tạo, sử dụng và trọng dụng nhân tài.

Thông qua hội thảo, Ban tổ chức kỳ vọng tiếp tục khẳng định sức sống của di sản đạo học trong tiến trình phát triển Quốc học Việt Nam, góp phần kết nối truyền thống với yêu cầu đổi mới giáo dục, phát triển khoa học và trọng dụng nhân tài, đáp ứng khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, văn minh, thịnh vượng.

Đại biểu dự Hội thảo khoa học Quốc gia "950 năm Quốc Tử Giám: Di sản đạo học, hiền tài và khát vọng phát triển đất nước".

Năm 1076, dưới triều vua Lý Nhân Tông, Quốc Tử Giám được thành lập, đánh dấu bước phát triển quan trọng của nền giáo dục và văn hóa dân tộc.

Sự ra đời của thiết chế giáo dục cấp quốc gia này thể hiện tầm nhìn của nhà nước Đại Việt trong việc lấy học vấn, đạo đức và tri thức làm nền tảng xây dựng đất nước.

Trải qua nhiều triều đại và biến động lịch sử, Quốc Tử Giám trở thành biểu tượng tiêu biểu của truyền thống hiếu học, tinh thần tôn sư trọng đạo và tư tưởng trọng dụng nhân tài.

Đặc biệt, hệ thống 82 bia Tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám không chỉ ghi danh những người đỗ đạt mà còn lưu giữ quan niệm sâu sắc của cha ông về học vấn, đạo đức và trách nhiệm của người có học đối với quốc gia, dân tộc.

Trải qua 950 năm, Quốc Tử Giám trở thành biểu tượng tiêu biểu của truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và trọng dụng hiền tài.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trần Đức Thắng phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trần Đức Thắng khẳng định: Hội thảo là dịp nhìn lại chặng đường lịch sử gần một thiên niên kỷ của Quốc Tử Giám, nhận diện sâu sắc hơn những giá trị di sản đạo học và vị trí của thiết chế này trong tiến trình phát triển Quốc học Việt Nam.

Qua đó, khẳng định trách nhiệm kế thừa, phát huy truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và trọng dụng hiền tài trong giai đoạn mới. Nhấn mạnh, việc tổ chức hội thảo lần này thể hiện sự quan tâm của Trung ương, Bộ Chính trị và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với công tác phát hiện, thu hút và trọng dụng nhân tài. Đây đồng thời là hoạt động góp phần triển khai các nghị quyết, kết luận về giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ và chính sách nhân tài.

Bí thư Thành ủy Hà Nội bày tỏ tin tưởng hội thảo sẽ trở thành diễn đàn khoa học nghiêm túc, khách quan và cởi mở, nơi các nhà khoa học, chuyên gia trao đổi, đóng góp luận cứ và kiến nghị thiết thực. Những kết quả nghiên cứu, thảo luận sẽ góp phần làm rõ hơn giá trị lịch sử, tư tưởng của Quốc Tử Giám, đồng thời gợi mở các giải pháp phát huy di sản trong thực tiễn phát triển đất nước.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho rằng: Hà Nội có trách nhiệm đặc biệt trong bảo tồn và phát huy di sản Quốc Tử Giám là nơi lưu giữ di sản đạo học, đồng thời là trung tâm lớn về giáo dục, khoa học và đổi mới sáng tạo của cả nước, Thủ đô cần cụ thể hóa trách nhiệm này trong định hướng phát triển, chính sách giáo dục, nghiên cứu khoa học, thu hút và trọng dụng nhân tài, cũng như xây dựng môi trường văn hóa.

PSG. TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, PSG. TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhắc lại việc Kết luận số 105-KL/TW ngày 15/10/2026 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn chỉ rõ việc bố trí, sử dụng người tài chưa tương xứng với nỗ lực thu hút, tuyển dụng và đãi ngộ ban đầu.

Khoảng cách ấy bộc lộ ngay sau quyết định tuyển dụng. Vì vậy, Hội thảo phân tích cả những trường hợp dùng người thành công và những trường hợp mời được người giỏi về mà khả năng của họ vẫn bị bỏ phí.

Tiếp đó là làm thế nào để đưa di sản Quốc Tử Giám vào nhà trường để thầy, cô giáo, học sinh cùng hiểu những giá trị về đạo học mà Quốc Tử Giám để lại. Đồng thời đề nghị các đại biểu làm rõ một số vấn đề như: Đạo học ở Quốc Tử Giám gợi điều gì cho giáo dục hôm nay? Nhìn lại con đường đi học, đi thi và ra làm việc nước của người xưa, chúng ta hiểu công lao của tiền nhân nhưng cũng cần nhận rõ giới hạn lịch sử của nền giáo dục khoa cử. Làm thế nào để người có tài được giao đúng việc và có điều kiện phát huy sở trường?