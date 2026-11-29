Quang cảnh Hội thảo.

Dự và chủ trì Hội thảo có các đồng chí: PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.

Các đại biểu dự Hội thảo.

Dự Hội thảo về phía Trung ương có: PGS.TS Dương Trung Ý, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; đại diện một số Bộ, ngành; các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các cơ quan, đơn vị của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội, thành phố Huế và tỉnh Đắc Lăk.

Các đại biểu dự Hội thảo.

Về phía tỉnh Ninh Bình, có các đồng chí: Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các ban, sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh; các đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, phường và đại biểu một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Hội thảo diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa quan trọng, khi tỉnh Ninh Bình đã trải qua hơn một năm hợp nhất từ ba tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đồng thời đang triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất. Đây là dịp để nhìn lại những chuyển biến bước đầu, nhận diện yêu cầu mới và tìm kiếm các giải pháp có giá trị thực tiễn cho chặng đường phát triển tiếp theo.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình phát biểu khai mạc Hội thảo.

Đồng chí cho biết: Sau hợp nhất, Ninh Bình có diện tích gần 4.000 km², dân số hơn 4,4 triệu người với 129 xã, phường; sở hữu không gian phát triển kết nối cửa ngõ phía Nam Thủ đô Hà Nội với vùng duyên hải Đồng bằng Sông Hồng, hội tụ các nền tảng công nghiệp, truyền thống văn hóa, hiếu học, di sản và tiềm năng kinh tế biển. Trên cơ sở kế thừa thành tựu của ba địa phương trước đây, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực ổn định tổ chức bộ máy, đoàn kết, thống nhất, từng bước chuyển lợi thế về không gian, quy mô và nguồn lực thành những kết quả cụ thể.

Mô hình chính quyền địa phương hai cấp từng bước vận hành ổn định; cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2025, tỉnh xếp thứ 4/34 tỉnh, thành phố về chỉ số cải cách hành chính, đứng đầu về chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước. Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, GRDP năm 2026 ước tăng khoảng 11,43%; thu ngân sách đạt trên 80.000 tỷ đồng; du lịch ước đón gần 24 triệu lượt khách. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Đồng chí khẳng định, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất đặt ra mục tiêu là Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương có công nghiệp hiện đại, dịch vụ du lịch chất lượng cao, đô thị xanh gắn với di sản. Định hướng đó đòi hỏi Ninh Bình phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức quản trị, lựa chọn đúng mục tiêu và sử dụng hiệu quả nguồn lực.

Từ yêu cầu thực tiễn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và cộng đồng doanh nghiệp tập trung trao đổi, hiến kế, làm rõ bốn nhóm vấn đề trọng tâm: Nâng cao năng lực quản trị phát triển trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhất là chất lượng hoạt động của chính quyền cấp xã; tổ chức không gian phát triển để tạo sức mạnh tổng hợp cho Ninh Bình mới; xây dựng mô hình, công cụ quản trị phù hợp để kiến tạo thành phố di sản, gắn bảo tồn các giá trị văn hóa, thiên nhiên với phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và sinh kế bền vững cho người dân; lựa chọn, nuôi dưỡng các động lực để tăng trưởng bền vững trên nền tảng công nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển, nông nghiệp sinh thái, du lịch và công nghiệp văn hóa, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Đồng chí nhấn mạnh, tỉnh rất mong các đại biểu trao đổi thẳng thắn, chỉ rõ cơ hội, điểm nghẽn và rủi ro; phân định những việc tỉnh có thể chủ động làm và những vấn đề cần kiến nghị với Trung ương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình sẽ nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan có trách nhiệm lựa chọn, cụ thể hóa những đề xuất phù hợp với quy hoạch, chính sách và chương trình công tác theo thẩm quyền. Tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành lâu dài hơn của Học viện, các chuyên gia, các nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình tổ chức thực hiện.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu đề dẫn Hội thảo.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Sau hợp nhất và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ninh Bình đang đứng trước những thời cơ chiến lược mới, với yêu cầu thực hiện đồng thời nhiều chuyển đổi lớn, quyết tâm tăng trưởng hai con số và phấn đấu sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương mang đặc trưng thành phố di sản.

Theo đồng chí, để đạt mục tiêu, Ninh Bình cần quan tâm đến ba khía cạnh: Quản trị nhịp độ thực hiện các chuyển đổi chiến lược, tạo nền tảng xác lập mô hình tăng trưởng mới có chất lượng cao. Trong đó, Ninh Bình cần quan tâm đồng bộ đến chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi văn hóa, đối ngoại và hội nhập, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây không phải những quá trình riêng rẽ mà có mối quan hệ chặt chẽ, bổ trợ lẫn nhau. Lợi thế về di sản thiên nhiên, di sản văn hóa, truyền thống hiếu học và con người cần được chuyển hóa thành nguồn lực, năng lực cạnh tranh và động lực phát triển. Đặc biệt, cần nhìn nhận các giá trị di sản, môi trường sinh thái không chỉ là đối tượng bảo tồn mà còn là lợi thế để thu hút đầu tư công nghệ cao, phát triển dịch vụ chất lượng cao và du lịch bền vững.

Về định hướng kiến tạo thành phố di sản, đồng chí cho rằng, Ninh Bình có lợi thế khác biệt để lựa chọn mô hình phát triển dựa trên bản sắc văn hóa và giá trị khác biệt. Thành phố di sản không phải là đô thị được xây dựng theo mô hình đồng nhất với các đô thị công nghiệp, mà phải tạo được dấu ấn riêng với sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên, giữa không gian đô thị với cảnh quan sông, núi, rừng, biển và các di sản văn hóa. Theo đó, quy hoạch cần gắn kết đô thị với nông thôn, di sản với sinh thái, bảo tồn với phát triển; coi cảnh quan thiên nhiên, cảnh quan văn hóa là hạ tầng mềm, có vai trò định hình không gian đô thị.

Đồng chí nhấn mạnh, hệ thống di sản phong phú của Ninh Bình cần được kết nối thành mạng lưới không gian văn hóa, sáng tạo và trải nghiệm; đồng thời khai thác hiệu quả các giá trị di sản để phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp di sản và đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Các loại hình du lịch di sản, tâm linh, biển, thể thao, điện ảnh, trải nghiệm làng nghề, du lịch y tế cần được nghiên cứu phát triển phù hợp với tiềm năng của tỉnh. Qua đó, biến di sản thành tài sản, tạo việc làm, tăng trưởng và nâng cao đời sống nhân dân. Tuy nhiên, quá trình khai thác phải bảo đảm tính toàn vẹn, tính xác thực của di sản, bảo vệ cảnh quan, môi trường và để người dân địa phương thực sự tham gia, được hưởng lợi từ các hoạt động phát triển.

Đối với yêu cầu khơi thông nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng bứt phá, đồng chí cho rằng Ninh Bình cần chuyển từ tư duy dựa vào các nguồn lực sẵn có sang chủ động kiến tạo, dẫn dắt, khơi thông và kích hoạt các nguồn lực, tạo ra năng lực phát triển mới. Tỉnh cần phát huy tính bổ trợ giữa công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, nông nghiệp sinh thái đa giá trị, kinh tế biển, du lịch và công nghiệp văn hóa; tận dụng lợi thế cửa ngõ phía Nam vùng Thủ đô, tăng cường liên kết vùng và hội nhập quốc tế. Cùng với đó, cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu số, đưa các yếu tố này trở thành động lực thực chất nâng cao năng suất, chất lượng quản trị và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Từ những vấn đề trên, đồng chí đề nghị Hội thảo tập trung thảo luận, làm rõ mô hình quản trị và định hướng phát triển phù hợp với không gian mới sau hợp nhất; phương thức tổ chức không gian, quy hoạch kiến tạo thành phố di sản vừa giữ vững được bản sắc, hiện đại, thông minh, không rơi vào tình trạng đồng phục hóa đô thị; cơ chế chuyển hóa vốn tự nhiên, vốn văn hóa thành nguồn lực phát triển; những đột phá về thể chế, hạ tầng, tài chính, nhân lực và tổ chức thực hiện các mục tiêu chiến lược. Các tham luận, ý kiến cần có căn cứ khoa học, tính khả thi, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, nguồn lực và kết quả; đồng thời chỉ ra những điểm nghẽn cần tháo gỡ, tránh các kiến nghị chung chung, thiếu giải pháp cụ thể.

Đồng chí cũng lưu ý Hội thảo cần góp phần xác lập rõ tiêu chí lựa chọn dự án, kiên quyết không đánh đổi di sản, môi trường, quốc phòng, an ninh và lợi ích lâu dài của cộng đồng để lấy tăng trưởng ngắn hạn; tập trung, không dàn trải nguồn lực; ưu tiên dự án có công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại, giá trị gia tăng cao, sức lan tỏa lớn, giúp tỉnh nâng cao năng lực tự chủ và năng lực cạnh tranh. Trên cơ sở các ý kiến tại Hội thảo, Ban Tổ chức sẽ tổng hợp, hoàn thiện báo cáo và kiến nghị chính sách phục vụ hoạch định và thực hiện chiến lược phát triển của tỉnh.

Đồng chí tin tưởng, với trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp, hội thảo sẽ làm rõ những vấn đề cốt lõi, bổ sung luận cứ khoa học, đề xuất kiến nghị chính sách thiết thực, góp phần đưa Ninh Bình phát triển nhanh, bền vững, xứng tầm Cố đô nghìn năm, cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tiếp đó, các đại biểu cùng nhìn lại chặng đường Ninh Bình đã đi qua và Ninh Bình hôm nay qua video với chủ đề “Ninh Bình trong kỷ nguyên mới - từ hợp nhất không gian đến kiến tạo động lực tăng trưởng”.

* Ngay sau khai mạc Hội thảo, đã diễn ra phiên thứ nhất với chủ đề “Từ chuyển đổi chiến lược đến kiến tạo thành phố di sản”.

Các đồng chí chủ trì Hội thảo.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu điều hành nội dung phần tham luận tại Hội thảo.

Các đại biểu đã nghe các chuyên gia báo cáo 2 chuyên đề: “Đổi mới mô hình phát triển, đột phá tăng trưởng kinh tế Ninh Bình giai đoạn 2027-2030 và tiếp theo”; “Kiến tạo thành phố di sản Ninh Bình: Từ đổi mới tư duy quản trị đến tổ chức không gian phát triển tích hợp”.

TS Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, thành viên Hội đồng tư vấn Chính sách Tài chính - tiền tệ quốc gia phát biểu báo cáo chuyên đề 1: Đổi mới mô hình phát triển, đột phá tăng trưởng kinh tế Ninh Bình giai đoạn 2027-2030 và tiếp theo.

Ông Lê Quang Minh, Chuyên gia Quy hoạch và Di sản, Chủ tịch Liên danh MQL và Các đối tác báo cáo chuyên đề 2: Kiến tạo thành phố di sản Ninh Bình: Từ đổi mới tư duy quản trị đến tổ chức không gian phát triển tích hợp.

PGS. TS. KTS Nguyễn Vũ Phương - Phó Giám đốc có Học viện Chiến lược, bồi dưỡng cán bộ xây dựng, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng và đô thị bình luận về chủ đề 'Kiến tạo di sản trong mạng lưới không gian đô thị - di sản tỉnh Ninh Bình - Tiếp cận cảnh quan đô thị lịch sử và quản trị không gian trong bối cảnh chính quyền địa phương hai cấp.

Các chuyên gia nhấn mạnh, trong bối cảnh mới, tỉnh cần chuyển từ mô hình tăng trưởng chủ yếu dựa vào lao động, vốn và khai thác tài nguyên sang phát triển dựa trên năng suất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chất lượng nguồn nhân lực. Cùng với đó, cần nâng cao hiệu quả huy động, phân bổ nguồn lực, đột phá về hạ tầng, hoàn thiện thể chế và tăng cường liên kết vùng. Ninh Bình cần khai thác tốt hơn tiềm năng kinh tế tư nhân, phát triển du lịch di sản thành ngành kinh tế mũi nhọn; đồng thời cơ cấu lại công nghiệp theo hướng xanh, công nghệ cao và tự động hóa.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu điều hành tại hội trường.

Đồng chí Đặng Huy Đông, nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hiệp hội chuyển đổi xanh Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tham luận tại hội nghị.

Đối với định hướng kiến tạo thành phố di sản, các chuyên gia cho rằng Ninh Bình cần xác lập mô hình đô thị dựa trên những giá trị khác biệt về lịch sử, văn hóa, thiên nhiên và cảnh quan. Trong đó, di sản phải trở thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi, vừa là nền tảng định hình bản sắc đô thị, vừa là nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế. Không gian thành phố cần được tổ chức theo hướng đa cực, đa trung tâm, kết nối hài hòa giữa vùng lõi bảo tồn, vùng đệm sinh thái, không gian nông thôn và các khu đô thị mới; bảo đảm giãn cách hợp lý giữa khu vực bảo tồn với khu vực phát triển, tránh các công trình mới xâm lấn, làm ảnh hưởng đến giá trị di sản.

Việc phát triển kinh tế di sản, công nghiệp văn hóa gắn với đổi mới mô hình du lịch, chuyển từ khai thác du lịch tham quan đại chúng sang các sản phẩm du lịch chất lượng cao, đa dạng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách. Quá trình này cần đặt cộng đồng địa phương vào vị trí chủ thể, tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia, hưởng lợi từ hoạt động du lịch và bảo tồn di sản.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng nhấn mạnh yêu cầu giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế, đô thị hóa với bảo tồn di sản và bảo vệ môi trường; phát huy giá trị tài nguyên văn hóa, thiên nhiên trên cơ sở bảo đảm tính toàn vẹn, tính xác thực và phát triển bền vững. Đây là những luận cứ quan trọng để Ninh Bình tiếp tục hoàn thiện mô hình phát triển, định hình bản sắc riêng và hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố di sản có sức cạnh tranh, tầm vóc quốc tế.

Tọa đàm: Kiến tạo mô hình phát triển thành phố di sản Ninh Bình: Quản trị mới - Không gian mới - Nguồn lực mới - Động lực mới với sự tham gia của TS Bùi Phương Đình, Phó Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công cùng các diễn giả.

Cũng tại phiên thứ nhất, đã diễn ra phần tọa đàm với chủ đề “Kiến tạo mô hình phát triển thành phố di sản Ninh Bình: Quản trị mới - Không gian mới - Nguồn lực mới - Động lực mới”. Các chuyên gia, nhà khoa học và đại diện doanh nghiệp tập trung trao đổi, làm rõ những định hướng và giải pháp kiến tạo mô hình phát triển thành phố di sản Ninh Bình trên cơ sở phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên và lợi thế riêng có của địa phương.

TS Bùi Phương Đình, Phó Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công phát biểu điều hành nội dung toạ đàm.

Các ý kiến nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy quản trị, mở rộng không gian phát triển theo hướng hài hòa giữa bảo tồn và phát triển; xây dựng những ý tưởng, sản phẩm văn hóa, du lịch có tính khác biệt, sức lan tỏa và giá trị lâu dài. Đồng thời, cần có tầm nhìn và lộ trình triển khai xuyên suốt, cơ chế, chính sách ổn định, phân định rõ vai trò của Nhà nước và doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi để huy động các nguồn lực xã hội tham gia phát triển. Qua đó, từng bước chuyển hóa giá trị di sản thành nguồn lực, động lực tăng trưởng, gắn phát triển kinh tế với bảo tồn bản sắc và nâng cao đời sống nhân dân.

Kết luận phiên thứ nhất, PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá các báo cáo và ý kiến trao đổi đã gợi mở nhiều vấn đề có giá trị lý luận, thực tiễn đối với định hướng phát triển Ninh Bình trong giai đoạn mới.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu kết luận phiên thứ nhất Hội thảo.

Đồng chí nhấn mạnh, mục tiêu xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương cần được định vị trên nền tảng cốt lõi là thành phố di sản văn hóa và thành phố xanh, phát triển theo hướng riêng, không rập khuôn mô hình của các đô thị khác.

Trong đó, quy hoạch phải giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển; coi cảnh quan thiên nhiên, cảnh quan văn hóa là những giá trị nền tảng, chi phối tổ chức không gian và phát triển hạ tầng. Việc khai thác di sản cần dựa trên cơ sở khoa học, tôn trọng tính xác thực, phân định rõ các hình thức bảo tồn, phục dựng, tái hiện phù hợp với từng loại hình.

Đồng chí cũng lưu ý yêu cầu phát huy vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, dữ liệu và công nghiệp văn hóa trong chuyển hóa giá trị di sản thành nguồn lực phát triển. Di sản cần được bảo tồn trong đời sống cộng đồng, đồng thời trở thành nền tảng hình thành các sản phẩm, dịch vụ du lịch đặc sắc, tạo sinh kế và đóng góp vào tăng trưởng. Những luận cứ, đề xuất tại phiên thảo luận là cơ sở quan trọng để Ninh Bình tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện tư duy quản trị, quy hoạch và các giải pháp phát triển thành phố di sản trong thời gian tới.

Buổi chiều, Hội thảo tiếp tục phiên thứ hai với chủ đề “Từ kiến tạo thành phố di sản đến tăng trưởng bứt phá: Khơi thông nguồn lực, chuyển hóa thành động lực mới”.