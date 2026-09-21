Sáng 21-9, tại Khánh Hòa, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển điện hạt nhân vì tăng trưởng xanh và an ninh năng lượng quốc gia”. Chủ trì hội thảo có các đồng chí: Ngô Đông Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Hồ Xuân Trường - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa; Lê Xuân Định - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tham dự hội thảo còn có các đồng chí: Huỳnh Thành Đạt - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh Khánh Hòa; các chuyên gia, nhà khoa học.

Đồng chí Ngô Đông Hải và các đại biểu tại hội thảo.

Đồng chí Hồ Xuân Trường, đồng chí Lâm Đông tham dự hội thảo.

Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Hồ Xuân Trường, Lê Xuân Định chủ trì hội thảo.

Đồng chí Hồ Xuân Trường phát biểu chào mừng hội thảo.

Phát biểu chào mừng hội thảo, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Xuân Trường cho biết, Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 là dự án điện hạt nhân đầu tiên của cả nước, được triển khai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Đây vừa là niềm vinh dự, tự hào, vừa là trách nhiệm chính trị hết sức to lớn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Việc triển khai dự án có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời mở ra dư địa phát triển công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ kỹ thuật, logistics và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh Khánh Hòa.

Thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng và chuẩn bị các điều kiện cần thiết, thể hiện quyết tâm chính trị cao cùng cả nước triển khai thành công Chương trình điện hạt nhân quốc gia. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo thành lập Tổ công tác của UBND tỉnh để trực tiếp giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; khẩn trương tăng cường nhân lực có chuyên môn, nghiệp vụ cho các địa phương thuộc phạm vi dự án (bằng nhiều hình thức: tuyển dụng, phân công, điều động, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động); huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tăng cường tuyên truyền, vận động, thuyết phục để người dân đồng thuận, sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án.

Việc triển khai Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 không chỉ có ý nghĩa chiến lược đối với quốc gia, mà còn mở ra cơ hội, động lực phát triển mới, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo tiền đề vững chắc để Khánh Hòa hiện thực hóa mục tiêu sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Phát triển điện hạt nhân là chủ trương lớn, có tầm chiến lược của Đảng, Nhà nước nhằm bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng nhu cầu điện năng ngày càng tăng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời góp phần thúc đẩy chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh, sạch, thực hiện cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050 và mục tiêu phát triển bền vững đất nước. Đây là chủ trương đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Quốc hội thống nhất cao, có cơ sở chính trị, pháp lý, khoa học và thực tiễn vững chắc.

Việc Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học hôm nay tại Khánh Hòa với chủ đề “Phát triển điện hạt nhân vì tăng trưởng xanh và an ninh năng lượng quốc gia” là hết sức cần thiết và có ý nghĩa sâu sắc; góp phần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự lan tỏa tích cực về chủ trương phát triển điện hạt nhân tại Khánh Hòa. "Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, tôi trân trọng cảm ơn Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các cơ quan, đơn vị đã tích cực chuẩn bị và tổ chức Hội thảo. Tỉnh Khánh Hòa tin tưởng và kỳ vọng thông qua Hội thảo sẽ góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vai trò của điện hạt nhân đối với vấn đề bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phục vụ tăng trưởng xanh và phát triển bền vững đất nước nói chung, cũng như đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa nói riêng", đồng chí Hồ Xuân Trường nhấn mạnh.

Đồng chí Lê Xuân Định phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu đề dẫn, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định đề nghị Hội thảo tập trung trao đổi, thảo luận một số vấn đề trọng tâm hệ thống pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn cần được điều chỉnh, cập nhật và hoàn thiện đối với toàn bộ vòng đời của nhà máy điện hạt nhân; quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm và bảo đảm phù hợp với các tiêu chuẩn, chuẩn mực quốc tế.

Bên cạnh đó, các vấn đề xây dựng mạng lưới các viện nghiên cứu, trường đại học, phòng thí nghiệm và đội ngũ chuyên gia đủ năng lực để phân tích, kiểm chứng, tư vấn và tham gia cung cấp thông tin cho cộng đồng. Đồng thời, triển khai công tác đào tạo từ sớm, liên tục, gắn với thực hành; phát huy hiệu quả đội ngũ chuyên gia Việt Nam và tăng cường hợp tác với các chuyên gia quốc tế. Vấn đề nâng cao năng lực công nghiệp trong nước; chủ động nghiên cứu và đánh giá công nghệ và bảo đảm thông tin minh bạch và tăng cường sự tham gia của xã hội cũng là những nội dung cần tập trung làm rõ. “Trên tinh thần đó, đề nghị các vị đại biểu tập trung đề xuất các giải pháp phát huy vai trò, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chính quyền, hệ thống tuyên giáo của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan quản lý nhà nước, các cơ sở khoa học, doanh nghiệp và cơ quan báo chí, truyền thông. Nội dung tuyên truyền cần phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng địa bàn và từng thời điểm; đồng thời phải gắn với những vấn đề thực tiễn phát sinh từ cơ sở. Bộ Khoa học và Công nghệ mong muốn các đại biểu, với kinh nghiệm thực tiễn và góc nhìn đa chiều, sẽ đề xuất những giải pháp cụ thể, khả thi và cơ chế phối hợp phù hợp. Kết quả hội thảo sẽ là nguồn tham khảo quan trọng để các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện chính sách và tổ chức hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về điện hạt nhân” - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định nhấn mạnh.

Quang cảnh hội thảo.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung làm rõ vai trò cốt lõi của điện hạt nhân như một nguồn điện công suất lớn, vận hành ổn định và phát thải carbon thấp. Nguồn năng lượng này không chỉ bảo đảm công suất nền, sự an toàn cho hệ thống điện quốc gia mà còn đóng vai trò bổ trợ hiệu quả cho các nguồn năng lượng tái tạo vốn có tính biến đổi cao như điện gió, điện mặt trời.

Hội thảo dành thời lượng lớn để các chuyên gia, nhà khoa học thảo luận về xu hướng công nghệ lò phản ứng thế hệ mới và lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR). Kinh nghiệm quốc tế trong phát triển, vận hành an toàn các chương trình điện hạt nhân đã được chia sẻ, cung cấp cơ sở khoa học thiết thực giúp Việt Nam lựa chọn công nghệ phù hợp trong thời gian tới.

Ông Trần Quang Tuấn - Phó Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và Hạt nhân thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ tham luận tại hội thảo.

TS. Trần Chí Thành - Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam.

Các đại biểu xác định, phát triển điện hạt nhân chính là quá trình xây dựng năng lực quốc gia. Do đó, việc chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao (kỹ sư, chuyên gia kỹ thuật), tăng cường năng lực nghiên cứu, quản lý, thiết kế, vận hành và từng bước phát triển công nghiệp hỗ trợ trong nước là yếu tố then chốt.

Đồng chí Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tham luận tại hội thảo.

Một trong những nội dung trọng tâm được thảo luận là chính sách đối với người dân vùng dự án. Việc triển khai Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 không chỉ vì mục tiêu an ninh năng lượng chung, mà phải gắn chặt với việc bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng và nâng cao đời sống Nhân dân địa phương. Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành đòn bẩy giúp địa phương đầu tư đồng bộ hạ tầng, phát triển dịch vụ, công nghiệp hỗ trợ, tạo thêm việc làm và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế bền vững.

Ông Vũ Ngọc Minh - Phó Trưởng Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Tập đoàn Điện lực Việt Nam trao đổi tại hội thảo.

Ông Nguyễn Văn Dương - cán bộ Viện năng lượng Bộ Công thương trình bày tại hội thảo.

Nhằm giúp xã hội tiếp cận thông tin một cách khách quan và chính xác, hội thảo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuyển hóa tri thức khoa học thành nhận thức cộng đồng. Công tác thông tin, truyền thông báo chí về điện hạt nhân cần được đổi mới theo hướng minh bạch, dễ hiểu, làm rõ cả lợi ích lẫn các điều kiện an toàn, từ đó tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân đối với công trình trọng điểm quốc gia này.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, Khánh Hòa nhận thức sâu sắc rằng, điện hạt nhân là lĩnh vực đặc biệt. Tỉnh cam kết huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan; tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của địa phương về đất đai, giải phóng mặt bằng, tái định cư, kết cấu hạ tầng, an ninh trật tự, truyền thông và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Khánh Hòa xác định mục tiêu cuối cùng không chỉ là có hai nhà máy điện hạt nhân trên địa bàn, mà phải biến lợi thế đó thành một năng lực phát triển mới của tỉnh và một năng lực công nghiệp, khoa học - công nghệ mới của quốc gia. Từ điện hạt nhân, hình thành một trung tâm hệ thống năng lượng mới; từ năng lượng, tạo lợi thế phát triển công nghiệp xanh và công nghệ cao; từ công nghiệp công nghệ cao, tạo ra khoa học - công nghệ, nguồn nhân lực và năng suất mới; và từ những động lực đó, tạo ra tăng trưởng nhanh hơn, bền vững hơn, đời sống tốt hơn cho Nhân dân.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương; sự phối hợp của các bộ, ngành, các tập đoàn và sự đồng thuận của Nhân dân, tỉnh Khánh Hòa tin tưởng việc triển khai thành công Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận sẽ không chỉ đóng góp quan trọng vào bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, mà còn mở ra một cực tăng trưởng mới về năng lượng - công nghiệp - khoa học công nghệ, góp phần đưa Khánh Hòa phát triển nhanh, bền vững, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và đóng góp ngày càng lớn hơn cho sự phát triển của đất nước.

Đồng chí Ngô Đông Hải phát biểu kết luận hội thảo.

Phát biểu kết luận và tổng kết hội thảo, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Ngô Đông Hải cho biết, thông qua nhiều ý kiến phát biểu sâu sắc, chất lượng và 19 bài tham luận vô cùng công phu từ các viện nghiên cứu, trường đại học, các bộ, ngành, địa phương, hội thảo đã đạt được sự thống nhất rất cao trên các vấn đề cốt lõi. Các đại biểu đều khẳng định tính tất yếu và tầm nhìn chiến lược của điện hạt nhân đối với tương lai phát triển đất nước. Để bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, giữ ổn định hệ thống điện và thực hiện cam kết Net Zero vào năm 2050, điện hạt nhân chính là giải pháp không thể thay thế trong cơ cấu nguồn điện dài hạn.

Cùng với đó, việc tiếp cận các công nghệ hiện đại, bài học an toàn hạt nhân và xây dựng văn hóa an toàn phải luôn được đặt lên hàng đầu. Sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước cùng vai trò chủ lực của các tập đoàn lớn như EVN, Petrovietnam là nền tảng then chốt để dự án triển khai an toàn tuyệt đối và đúng tiến độ.

Quang cảnh hội thảo.

Ở góc độ địa phương, hội thảo đã nhận diện rõ cơ hội đột phá to lớn. Việc triển khai dự án không chỉ đóng góp cho an ninh năng lượng chung mà còn tạo cú hích về hạ tầng, thu hút đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống Nhân dân. Đi liền với đó, các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng khu vực an toàn xung quanh dự án phải được thực hiện đồng bộ, bài bản. “Toàn bộ các luận cứ khoa học và thực tiễn thu hoạch được tại Hội thảo hôm nay sẽ được Ban Tuyên giáo Trung ương tổng hợp đầy đủ để báo cáo, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ trong việc chỉ đạo, định hướng triển khai dự án trong thời gian tới. Tôi đề nghị các cơ quan báo chí, Ban Tuyên giáo các cấp, chính quyền địa phương cùng các bộ, ngành khẩn trương bắt tay vào việc đổi mới truyền thông minh bạch; thực hiện tốt chính sách an sinh, bồi thường tái định cư cho người dân vùng dự án; đồng thời chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực và hạ tầng kỹ thuật sẵn sàng cho bước ngoặt năng lượng quan trọng này”, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Ngô Đông Hải chỉ đạo.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo.

Tin, ảnh: ĐÌNH LÂM - VĂN GIANG - MINH TRỰC