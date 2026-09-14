Hội thảo khoa học “Phát huy giá trị di sản văn hoá nhằm phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Ninh Bình trong điều kiện hội nhập quốc tế”

Quang cảnh Hội thảo.

Các đồng chí chủ trì Hội thảo.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo, Tiến sĩ Tạ Hoàng Minh, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Trường Chinh nêu rõ: Ninh Bình là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa và truyền thống cách mạng, sở hữu hệ thống di sản phong phú, đa dạng, gắn kết chặt chẽ giữa di sản văn hóa vật thể, phi vật thể với cảnh quan thiên nhiên và đời sống cộng đồng. Quần thể danh thắng Tràng An, Cố đô Hoa Lư, hệ thống di tích lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng, lễ hội, nghệ thuật truyền thống, làng nghề, phong tục, tập quán… tạo nên những giá trị đặc sắc, có sức hấp dẫn và khả năng đóng góp quan trọng vào phát triển du lịch, dịch vụ, công nghiệp văn hóa, xây dựng thương hiệu địa phương và nâng cao đời sống Nhân dân.

Tiến sĩ Tạ Hoàng Minh, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Trường Chinh phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo.

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành và tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, chính sách về bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa; từng bước nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác các giá trị di sản gắn với phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh địa phương và phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, thực tiễn vẫn đặt ra nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu như: hài hòa giữa bảo tồn và khai thác; phát huy tiềm năng nhưng không làm tổn hại giá trị di sản; bảo đảm người dân được hưởng lợi và trở thành chủ thể; ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; hình thành các sản phẩm du lịch, văn hóa có chất lượng và sức cạnh tranh…

Đồng chí Vũ Ngọc Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Trường Chinh phát biểu tại Hội thảo.

Xuất phát từ yêu cầu đó, Trường Chính trị Trường Chinh tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Phát huy giá trị di sản văn hóa nhằm phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình trong điều kiện hội nhập quốc tế”. Hội thảo nhằm làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn; đánh giá thực trạng, cơ hội, thách thức; từ đó đề xuất những giải pháp khoa học, đột phá, khả thi nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực văn hoá phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Đồng chí Phạm Xuân Thụ, Phó Chủ tịch UBND phường Nam Định phát biểu tham luận tại Hội thảo.

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tham luận tại Hội thảo.

Đại diện Sở Văn hoá và Thể thao phát biểu tham luận tại Hội thảo.

Tiếp cận chủ đề Hội thảo từ nhiều góc độ, gắn lý luận với thực tiễn, tập trung vào công tác bảo tồn, quản lý, khai thác và phát huy giá trị di sản văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các ý kiến tham luận tại Hội thảo đã tập trung trao đổi, làm rõ một số vấn đề: cơ sở lý luận, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; vị trí, vai trò của di sản văn hóa trong đời sống xã hội; mối quan hệ giữa bảo tồn di sản với phát triển kinh tế - xã hội, phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và hội nhập quốc tế; giá trị, tiềm năng và lợi thế của di sản văn hóa Ninh Bình; thực trạng, khó khăn, thách thức và điểm nghẽn trong bảo tồn, quản lý, khai thác và phát huy giá trị di sản; vai trò của các chủ thể và ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; cơ chế, chính sách và giải pháp phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế - xã hội bền vững; vai trò của Trường Chính trị Trường Chinh trong nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ...

Các ý kiến nhấn mạnh việc phát huy giá trị di sản phải được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển của tỉnh, bảo đảm hài hòa giữa các mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường; hướng tới tạo sinh kế, nâng cao đời sống Nhân dân, xây dựng hình ảnh, thương hiệu Ninh Bình và bảo đảm di sản được gìn giữ, trao truyền bền vững. Qua đó gợi mở nhiều giải pháp về hoàn thiện cơ chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; huy động và sử dụng nguồn lực; tăng cường liên kết; phát triển du lịch bền vững, công nghiệp văn hóa; đẩy mạnh khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; xây dựng thương hiệu; phát triển nguồn nhân lực; nâng cao vai trò của doanh nghiệp và cộng đồng; tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức quản lý và cách thức phát huy giá trị di sản; bảo đảm vừa giữ gìn những giá trị cốt lõi, bản sắc, vừa tạo ra những giá trị mới, đóng góp thiết thực vào phát triển nhanh và bền vững của tỉnh, nâng cao đời sống Nhân dân.

Thông qua Hội thảo đã góp phần làm sâu sắc hơn nhận thức về giá trị của di sản văn hóa Ninh Bình; cung cấp thêm những luận cứ khoa học và thực tiễn để tham khảo trong quá trình hoạch định chính sách, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo tồn, phát huy di sản và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời là nguồn tư liệu có giá trị phục vụ nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ của Trường Chính trị Trường Chinh. Hội thảo cũng khẳng định vai trò của Nhà trường trong nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa.

Kết quả Hội thảo là cơ sở để nhà trường tiếp tục phát hiện những vấn đề mới, khái quát mô hình hay, cách làm hiệu quả, nhận diện hạn chế, điểm nghẽn từ thực tiễn; đồng thời đưa kết quả nghiên cứu, tổng kết thực tiễn vào nội dung đào tạo, bồi dưỡng. Qua đó, tiếp tục phát huy mối quan hệ “thực tiễn - nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn - đào tạo, bồi dưỡng - vận dụng vào thực tiễn - tiếp tục tổng kết, bổ sung và phát triển”.