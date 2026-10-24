Hội thảo khoa học “Phật giáo Việt Nam tham gia hoạt động đối ngoại nhân dân: Thành tựu và tầm nhìn”

Quang cảnh Hội thảo.

Dự Hội thảo có PGS.TS Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Các đại biểu chủ trì Hội thảo.

Cùng dự có Chư tôn đức Giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; đại diện các ban, ngành Trung ương; lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội; lãnh đạo Sở Nội vụ, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình.

Hòa thượng Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình phát biểu chào mừng Hội thảo.

Phát biểu chào mừng Hội thảo, Hòa thượng Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình nêu rõ: Ninh Bình là vùng đất địa linh nhân kiệt, cũng chính là cái nôi chứng kiến sự gắn bó đồng hành của Phật giáo cùng vận mệnh dân tộc ngay từ những buổi đầu dựng nước.

Lịch sử hơn hai nghìn năm qua đã chứng minh, Phật giáo Việt Nam luôn thấm đượm tinh thần "Hộ quốc an dân", "tùy duyên bất biến". Trong xu thế hội nhập toàn cầu hiện nay, Phật giáo không chỉ đóng vai trò tâm linh mà đã trở thành một nhịp cầu văn hóa hòa bình, một kênh đối ngoại nhân dân hiệu quả. Từ việc tổ chức thành công các đại lễ Vesak Liên hợp quốc đến việc tham gia các diễn đàn tôn giáo quốc tế, Phật giáo Việt Nam đã và đang góp phần quan trọng trong việc khẳng định vị thế của đất nước, lan tỏa giá trị từ bi, trí tuệ và hình ảnh con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình ra thế giới.

Hội thảo khoa học diễn ra khi toàn thể Tăng, Ni, Phật tử nước nhà đang hướng tới chuỗi sự kiện trọng đại: Kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981-2026) và chặng đường hơn 34 năm đồng hành, trưởng thành của Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1992 - 2026). Trong suốt gần nửa thế kỷ qua, Giáo hội đã khẳng định vững chắc phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội". Trong đó, công tác đối ngoại quốc tế đã trở thành mũi nhọn tiên phong, là minh chứng sống động cho tinh thần nhập thế, xây dựng tình hữu nghị, hòa bình giữa Việt Nam và thế giới.

Hòa thượng Thích Quảng Hà bày tỏ: Hội thảo là cơ hội quý báu để các nhà quản lý, các nhà khoa học và Chư tôn đức cùng nhìn lại, đúc kết những thành tựu đã đạt được; đồng thời định hình tầm nhìn chiến lược, mở ra những phương thức mới phát huy tối đa nguồn lực của Phật giáo trong hoạt động đối ngoại nhân dân trước những bước chuyển mình của kỷ nguyên mới.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các hoạt động Phật sự mang tầm vóc quốc gia và quốc tế như Hội thảo lần này được diễn ra thành công tốt đẹp.

PGS.TS Nguyễn Trọng Điệp, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Trần Nhân Tông, Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu đề dẫn Hội thảo.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS.TS Nguyễn Trọng Điệp, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Trần Nhân Tông, Đại học Quốc gia Hà Nội nêu rõ: Hội thảo khoa học “Phật giáo Việt Nam tham gia hoạt động đối ngoại nhân dân: Thành tựu và tầm nhìn” nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được; đồng thời nhận diện những vấn đề đặt ra và định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

Hội thảo là không gian đối thoại giữa kinh nghiệm hoạt động Phật sự với nghiên cứu khoa học; giữa những người trực tiếp tham gia xây dựng quan hệ quốc tế với các nhà nghiên cứu quan tâm đến nền tảng tư tưởng, lịch sử, văn hóa và cơ chế vận hành của những quan hệ đó. Sự kết nối giữa thực tiễn và học thuật sẽ giúp các nhận định có cơ sở hơn, đồng thời gợi mở những giải pháp khả thi cho hoạt động đối ngoại Phật giáo.

Ban Tổ chức Hội thảo đã tiếp nhận 183 bài tham luận, phản ánh sự quan tâm của giới nghiên cứu và những người làm công tác Phật sự đối với một lĩnh vực có ý nghĩa cả về lý luận lẫn thực tiễn.

PGS.TS Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phát biểu tại Hội thảo.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Thường trực Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tham luận tại Hội thảo.

Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường thực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình chia sẻ nội dung: Chùa Bái Đính và Chùa Tam Chúc trong hoạt động đối ngoại.

PGS Lê Văn Cảnh, Viện Trần Nhân Tông, Đại học Quốc gia Hà Nội tham luận tại Hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu, nhà nghiên cứu tập trung làm rõ 3 vấn đề: Nhận diện nền tảng và đặc trưng của Phật giáo Việt Nam trong hoạt động đối ngoại nhân dân; đánh giá thành tựu bằng chiều sâu và tính bền vững của những quan hệ đã được xây dựng; xác lập tầm nhìn từ những đóng góp mà Phật giáo Việt Nam có thể cùng cộng đồng quốc tế vun đắp.

Với tinh thần khoa học, Hội thảo góp phần xây dựng hoạt động đối ngoại Phật giáo ngày càng có chiều sâu, hiệu quả và bền vững hơn trong kỷ nguyên phát triển mới.