Hội thảo khoa học “Những vấn đề mới trong công tác bảo đảm an ninh nội địa trên địa bàn tỉnh Lào Cai”

Thiếu tướng, PGS, TS Trần Anh Vũ - Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân và Đại tá Trịnh Khắc Cường - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đồng chủ trì hội thảo.

Quang cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng quan về công tác bảo đảm an ninh nội địa trên địa bàn tỉnh Lào Cai; đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những khó khăn, bất cập và những vấn đề mới đặt ra trong thực tiễn công tác.

Thời gian qua, trước những diễn biến phức tạp của tình hình an ninh, trật tự, Công an tỉnh Lào Cai đã chủ động nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh nội địa được chú trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn; không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ, không hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự.

Các đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo.

Với tinh thần thẳng thắn, khoa học và thực tiễn, hội thảo nhận được nhiều tham luận tập trung phân tích những vấn đề đang đặt ra đối với công tác bảo đảm an ninh nội địa trong tình hình mới; chia sẻ kinh nghiệm trong công tác nắm, dự báo tình hình, tham mưu giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở.

Các ý kiến cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các nguy cơ tác động đến an ninh nội địa trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Thiếu tướng, PGS, TS Trần Anh Vũ, Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân phát biểu tại hội thảo.

Hai đồng chí đề nghị Công an tỉnh Lào Cai và Học viện An ninh nhân dân tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn; thường xuyên cập nhật, nghiên cứu những vấn đề mới trong công tác bảo đảm an ninh nội địa. Qua đó, góp phần bổ sung cơ sở thực tiễn phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy, đào tạo tại Học viện An ninh nhân dân; đồng thời cung cấp những luận cứ khoa học, kinh nghiệm thực tiễn để Công an tỉnh Lào Cai nghiên cứu, xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh nội địa trong tình hình mới.

Đại tá Trịnh Khắc Cường - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Thiếu tướng, PGS, TS Trần Anh Vũ và Đại tá Trịnh Khắc Cường đánh giá cao những kết quả Công an tỉnh Lào Cai đã đạt được trong công tác bảo đảm an ninh nội địa thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, công tác bảo đảm an ninh nội địa đang đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi lực lượng công an phải không ngừng đổi mới tư duy, phương pháp công tác, nâng cao năng lực nắm, phân tích, dự báo và xử lý tình hình.