Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng trao quà, chứng nhận cho báo cáo viên tại hội thảo. (Ảnh: Cộng tác viên)

Đây là hoạt động trọng tâm trong khuôn khổ Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I năm 2026, thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tham dự hội thảo có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng; Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Kim, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hóa quốc gia, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành Trung ương, địa phương, đông đảo nhà khoa học, giảng viên và sinh viên.

Ban Tổ chức cho biết, hội thảo đã nhận được 172 bài tham luận từ các nhà nghiên cứu trên cả nước, trong đó 126 bài được tuyển chọn đăng kỷ yếu.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy phát biểu khai mạc. (Ảnh: Cộng tác viên)

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy nhấn mạnh, sau hợp nhất, An Giang có diện tích gần 9.889km², dân số gần 5 triệu người, hội tụ đa dạng sắc thái văn hóa đặc trưng của vùng đồng bằng, biên giới, núi rừng và biển đảo của các dân tộc Kinh, Khmer, Chăm, Hoa.

Trong 10 tháng năm 2026, toàn tỉnh đón trên 25 triệu lượt khách du lịch với tổng thu ước đạt trên 63 nghìn tỷ đồng, khẳng định tiềm năng to lớn khi kết nối di sản văn hóa với phát triển kinh tế.

Đại biểu tham dự hội thảo. (Ảnh: Cộng tác viên)

Lãnh đạo tỉnh đề nghị hội thảo tập trung vào 5 vấn đề trọng tâm: nhận diện đầy đủ giá trị văn hóa đặc trưng và sự giao thoa sau hợp nhất; nghiên cứu, phát huy phẩm chất tốt đẹp của con người An Giang, nhất là thế hệ trẻ; đề xuất giải pháp gắn bảo tồn di sản với du lịch bền vững và công nghiệp văn hóa; phát huy vai trò của các trường đại học, viện nghiên cứu trong tư liệu hóa và chuyển giao tri thức; nhất là chuyển hóa kết quả hội thảo thành các kiến nghị chính sách có cơ sở khoa học và tính khả thi cao phục vụ thực tiễn địa phương.

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Thọ, Hiệu trưởng Trường đại học Kiên Giang trình bày báo cáo đề dẫn. (Ảnh: Cộng tác viên)

Trình bày báo cáo đề dẫn, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Thọ, Hiệu trưởng Trường đại học Kiên Giang khẳng định, văn hóa và con người là nguồn lực nội sinh, động lực quan trọng cho phát triển bền vững. Hội thảo cần chuyển từ nhận diện giá trị sang hành động cụ thể, đẩy mạnh chuyển đổi số trong bảo tồn di sản và tăng cường liên kết giữa các cơ sở đào tạo như Trường đại học Kiên Giang, Trường đại học An Giang với cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng.

Tại phiên toàn thể và phiên chuyên đề, các đại biểu đã lắng nghe các tham luận tiêu biểu xoay quanh di sản văn hóa biển đảo Tây Nam, phát triển công nghiệp văn hóa và xây dựng hệ giá trị con người An Giang trong kỷ nguyên mới.

Các ý kiến thảo luận tâm huyết tại hội thảo sẽ được Sở Văn hóa và Thể thao cùng Trường đại học Kiên Giang tổng hợp, chắt lọc để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hoạch định chính sách, lấy văn hóa làm nền tảng tinh thần và con người làm trung tâm, động lực cho sự phát triển bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.