Hội thảo khoa học nâng cao năng suất, chất lượng doanh nghiệp

Hội thảo có sự tham dự của hơn 40 đại biểu đến từ các sở, ngành, UBND các xã, phường và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội thảo khoa học “Năng suất chất lượng – Kiến tạo niềm tin, nâng tầm doanh nghiệp”.

Hội thảo tập trung đánh giá thực trạng và định hướng triển khai Chương trình năng suất chất lượng tỉnh Cà Mau giai đoạn 2026–2030; đồng thời trao đổi về vai trò của tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng trong nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, từ chi phí tuân thủ đến tài sản chiến lược và động lực tăng trưởng.

Tại hội thảo, các đại biểu được phổ biến những quy định pháp luật mới trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá; thông tin về việc triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm áp dụng hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn (HACCP) trong sản xuất, chế biến thực phẩm.

Ông Lâm Văn Khanh, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng, nhấn mạnh vai trò của việc nâng cao năng suất, chất lượng trong tăng cường năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường và phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Công Thiên, Giám đốc Công ty TNHH Đào tạo và Tư vấn Chất lượng TVH, chia sẻ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng từ chi phí tuân thủ đến tài sản chiến lược và động lực tăng trưởng.

Ông Lê Thanh Bình, Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng, trình bày thực trạng và định hướng triển khai Chương trình năng suất chất lượng tỉnh Cà Mau giai đoạn 2026–2030.

Thông qua hội thảo, doanh nghiệp có thêm thông tin và kinh nghiệm trong áp dụng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng, bảo đảm an toàn sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Đây cũng là dịp để các đại biểu trao đổi, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh./.