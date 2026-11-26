Tiếp nối phiên khai mạc, hội thảo tập trung vào các nội dung trọng tâm: mô hình phát triển các tỉnh miền núi, biên giới, động lực tăng trưởng của Cao Bằng, huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính, phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững và du lịch gắn với bảo tồn văn hóa.

Các đại biểu, chuyên gia trình bày tham luận, trao đổi tại Hội thảo khoa học “Mô hình phát triển tỉnh Cao Bằng nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới”.

5 tham luận chuyên sâu tiếp cận vấn đề phát triển Cao Bằng từ nhiều góc độ, làm rõ lợi thế đặc thù, những nguồn lực có thể phát huy, đồng thời nhận diện các hạn chế, thách thức cần tập trung giải quyết. Một vấn đề xuyên suốt được đặt ra là làm thế nào để chuyển hóa tiềm năng về kinh tế cửa khẩu, kinh tế rừng, nông nghiệp, du lịch và bản sắc văn hóa thành động lực tăng trưởng thực chất, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân.

Tại phiên thảo luận bàn tròn, dưới sự điều phối của TS Lê Văn Hùng, Phó Viện trưởng Viện Địa lý nhân văn và Phát triển bền vững, lãnh đạo tỉnh, các chuyên gia, nhà khoa học và đại diện cơ quan quản lý tập trung trao đổi về tổ chức không gian phát triển, quy hoạch đô thị, kinh tế cửa khẩu, thương mại biên mậu Việt Nam - Trung Quốc và liên kết nội vùng, liên vùng.

Từ góc độ quy hoạch, ThS Đoàn Trọng Tuấn, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia, Bộ Xây dựng cho rằng, Cao Bằng cần chuyển tư duy phát triển từ “điểm cuối” thành “điểm trung chuyển”, hình thành các hành lang phát triển gắn với hệ thống cao tốc và tăng cường kết nối liên vùng. Tỉnh cần phát triển các đô thị chức năng, lấy đô thị trung tâm, đô thị cửa khẩu và đô thị du lịch làm những điểm tựa thúc đẩy kinh tế; đồng thời liên kết các vùng có lợi thế về cửa khẩu, du lịch, nông nghiệp hàng hóa, bảo đảm hài hòa giữa phát triển với bảo tồn di sản, cảnh quan và tài nguyên thiên nhiên.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa phát biểu tại phiên thảo luận bàn tròn.

Nhấn mạnh yêu cầu chuyển hóa lợi thế chiến lược thành nguồn lực phát triển, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa cho rằng, tỉnh không thể chỉ dừng ở việc nhận diện tiềm năng mà cần từng bước hình thành năng lực sản xuất, phát triển chuỗi giá trị, gắn vùng nguyên liệu với chế biến và thị trường. Đầu tư hạ tầng cần được đặt trong bài toán liên vùng, quốc gia, bảo đảm cân đối nguồn lực và hiệu quả khai thác. Cùng với sự điều phối, hỗ trợ của Trung ương đối với những nhiệm vụ mang tính chiến lược, tỉnh cần nâng cao năng lực tổ chức thực thi, phát triển nguồn nhân lực và cải thiện môi trường kinh doanh.

Các ý kiến tại tọa đàm cũng cho rằng, hiệu quả của hạ tầng không chỉ được đo bằng chiều dài tuyến đường hay quy mô công trình, mà quan trọng hơn là khả năng tạo ra các hoạt động sản xuất, thương mại, dịch vụ và giá trị gia tăng tại địa phương. Vì vậy, quy hoạch giao thông cần gắn với các nút kết nối, trung tâm dịch vụ, khu vực sản xuất, vùng nguyên liệu và không gian phát triển đô thị, tránh đầu tư phân tán, thiếu liên kết.

Kinh tế cửa khẩu được xác định là một trong những động lực có ý nghĩa chiến lược đối với Cao Bằng. Tuy nhiên, lợi thế vị trí địa lý chỉ có thể trở thành sức mạnh cạnh tranh khi được chuyển hóa thành năng lực kết nối thị trường, tổ chức dòng hàng và phát triển các dịch vụ hỗ trợ thương mại.

Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Nguyễn Anh Quế cho rằng, tỉnh cần chuyển từ tư duy “điểm cuối” sang vai trò cửa ngõ kết nối Việt Nam, ASEAN với thị trường phía Tây và Tây Nam Trung Quốc. Để khai thác hiệu quả lợi thế, cần xây dựng các dòng hàng xuất nhập khẩu ổn định, kết nối doanh nghiệp hai bên, xác định mặt hàng chủ lực gắn với chức năng từng cửa khẩu; đồng thời tăng cường điều phối liên vùng và sự hỗ trợ của Trung ương. Theo đồng chí Nguyễn Anh Quế, kinh tế cửa khẩu không thể chỉ dừng ở hoạt động thông quan mà cần tạo giá trị gia tăng tại địa phương thông qua phát triển logistics, sơ chế, chế biến, lắp ráp và đưa nông sản, sản phẩm đặc trưng của Cao Bằng tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng.

Ở góc độ thương mại, TS Doãn Công Khánh, chuyên gia thương mại, Bộ Công thương, nhấn mạnh yêu cầu phát triển không gian kinh tế biên giới gắn với vai trò cửa ngõ kết nối thị trường. Bên cạnh đa dạng hóa nguồn cung và thị trường xuất khẩu, Cao Bằng cần chú trọng khai thác thị trường Trung Quốc, xây dựng chiến lược phát triển có tính khác biệt, phù hợp với lợi thế địa phương. Việc nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn, bảo đảm truy xuất nguồn gốc, phát triển logistics và tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do là những điều kiện quan trọng để mở rộng thị trường.

Các chuyên gia, nhà khoa học trao đổi tại phiên thảo luận bàn tròn, làm rõ định hướng và giải pháp phát triển Cao Bằng trong giai đoạn mới.

Phát triển thương mại cũng cần quan tâm đúng mức thị trường nội địa, nâng cao thu nhập và sức mua của người dân, tạo nền tảng cho tăng trưởng từ bên trong. TS Lê Xuân Sang, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới phân tích, sự hình thành các tuyến vận tải mới tại Trung Quốc với khả năng rút ngắn thời gian, giảm chi phí logistics sẽ tác động đến chuỗi cung ứng và cấu trúc thương mại khu vực. Đây là cơ hội để Cao Bằng mở rộng khả năng tiếp cận thị trường, tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị, nhưng cũng đặt ra sức ép cạnh tranh khi hàng hóa có thể lưu thông thuận lợi hơn và doanh nghiệp có xu hướng lựa chọn những địa bàn có hạ tầng, dịch vụ logistics phát triển. Tỉnh cần chủ động đánh giá cả cơ hội và thách thức, nâng cao năng lực kết nối, tổ chức sản xuất và thu hút đầu tư phù hợp với lợi thế địa phương.

Từ góc nhìn liên kết phát triển, TS Trần Thị Thu Hương, Viện Địa lý nhân văn và Phát triển bền vững cho rằng, Cao Bằng cần khai thác hiệu quả các hành lang kinh tế, gắn kết hạ tầng với phát triển chuỗi sản xuất và dịch vụ. Mặc dù tỉnh đã có nhiều thỏa thuận hợp tác liên kết, hiệu quả thực chất còn hạn chế, chưa hình thành rõ các sản phẩm, dịch vụ tham gia chuỗi liên kết. Đồng chí đề xuất rà soát các chương trình hợp tác, xác định cụ thể sản phẩm, dịch vụ có thể tham gia, những khó khăn về nguồn lực và điều kiện sản xuất, từ đó xây dựng chương trình liên kết có mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả đầu ra rõ ràng.

Các ý kiến tại tọa đàm cũng đặt ra yêu cầu kết nối chặt chẽ ba chương trình trọng tâm: phát triển du lịch bền vững, bảo vệ và khai thác hiệu quả kinh tế rừng, phát triển kinh tế cửa khẩu. Đây không phải những lĩnh vực phát triển riêng lẻ mà cần hỗ trợ, bổ trợ lẫn nhau. Kinh tế cửa khẩu mở rộng thị trường và thúc đẩy lưu thông hàng hóa; du lịch khai thác giá trị di sản, cảnh quan, văn hóa, tạo sinh kế; kinh tế rừng và nông nghiệp bền vững cung cấp nguồn nguyên liệu, sản phẩm đặc trưng, nâng cao giá trị kinh tế bản địa. Để các động lực này phát huy hiệu quả, Cao Bằng cần gắn kết với hạ tầng giao thông, nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng lực quản trị. Trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế, việc lựa chọn dự án đầu tư cần dựa trên khả năng kết nối, tác động lan tỏa và đóng góp trực tiếp vào mở rộng không gian phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phát biểu tổng kết, bế mạc hội thảo.

Phát biểu tổng kết, bế mạc hội thảo, đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đánh giá, hội thảo đã hoàn thành chương trình đề ra, với sự tham gia của gần 300 đại biểu; Ban Tổ chức tiếp nhận 97 tham luận, lựa chọn 57 tham luận đưa vào kỷ yếu và 5 tham luận trình bày trực tiếp. Các ý kiến góp phần nhận diện tiềm năng, lợi thế, động lực phát triển, những điểm nghẽn, thách thức và đề xuất giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, Cao Bằng cần lựa chọn mô hình phát triển phù hợp với đặc thù tỉnh miền núi, biên giới và vị trí chiến lược; chú trọng phát triển các động lực tăng trưởng từ nông nghiệp, du lịch, kinh tế cửa khẩu; gắn phát triển du lịch với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa; chuyển từ vị trí điểm cuối giao thông thành mắt xích kết nối các trung tâm sản xuất, công nghiệp và thị trường lớn.

Cùng với đó, tỉnh cần đẩy mạnh khoa học, công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã và các thành phần kinh tế; thu hút nhà đầu tư có năng lực, phù hợp với định hướng phát triển. Phát triển nhanh phải gắn chặt với bền vững, nâng cao chất lượng tăng trưởng, đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh và giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Đồng chí Nguyễn Đức Trung khẳng định, các tham luận, ý kiến trao đổi tại hội thảo sẽ được Ban Tổ chức chắt lọc, tổng hợp, nhất là những đề xuất, giải pháp có tính khả thi, làm cơ sở tham mưu, cụ thể hóa nhiệm vụ thực hiện mục tiêu phát triển theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXIII.

Hội thảo không chỉ góp phần làm rõ hướng đi mà còn đặt ra yêu cầu về cách thức tổ chức thực hiện. Từ nhận diện tiềm năng đến hình thành năng lực nội sinh, từ đầu tư hạ tầng đến tạo lập chuỗi giá trị, từ liên kết trên văn bản đến hợp tác có sản phẩm và kết quả cụ thể, Cao Bằng cần từng bước chuyển các định hướng thành chương trình, nhiệm vụ có trọng tâm, xác định rõ nguồn lực, lộ trình và trách nhiệm thực hiện. Đó cũng là ý nghĩa thực tiễn của hội thảo: góp thêm cơ sở khoa học và luận cứ thực tiễn để Cao Bằng lựa chọn mô hình phát triển phù hợp, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo động lực tăng trưởng mới, hướng tới phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc và bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc.