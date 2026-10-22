Hội thảo khoa học “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tư nhân trong giai đoạn hiện nay - Thực trạng và giải pháp”

Dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Ban Công tác xã hội, cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan của tỉnh; đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Kinh, phường Kỳ Lừa và các doanh nghiệp trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Các đại biểu tham dự hội thảo

Theo báo cáo tại hội thảo, từ năm 2021 đến nay, tỉnh Lạng Sơn đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, kế hoạch và cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ, phát triển kinh tế tư nhân, tập trung vào doanh nghiệp nhỏ và vừa; đồng thời triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Trung ương để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Nhờ đó, việc phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh thành lập mới 734 doanh nghiệp, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2025; tổng vốn đăng ký trên 13.000 tỷ đồng, tăng 137,5% so với cùng kỳ. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 6.599 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 84.000 tỷ đồng và 866 chi nhánh, văn phòng đại diện đăng ký hoạt động.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình bày báo cáo đề dẫn tại hội thảo

Đối với kinh tế tập thể, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh thành lập mới 52 hợp tác xã (HTX), nâng tổng số HTX toàn tỉnh lên 613 HTX với tổng vốn đăng ký trên 1.880 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hoạt động đa dạng ngành nghề, trong đó thương mại - dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất với 65%; công nghiệp - xây dựng chiếm 17%; nông - lâm nghiệp chiếm 11% và các lĩnh vực khác chiếm 7%.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung tham luận, thảo luận về một số chuyên đề như: phát huy vai trò của Hội đồng tư vấn về Kinh tế của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong tham gia xây dựng chính sách, pháp luật nhằm tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển; phát huy vai trò của Hội Nông dân tỉnh trong hỗ trợ hội viên, nông dân thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân ở khu vực nông nghiệp, nông thôn; kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp đối với MTTQ Việt Nam tỉnh trong đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp, doanh nhân...

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh trình bày tham luận tại hội thảo

Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trình bày tham luận tại hội thảo

Trong chương trình, các đại biểu đã tập trung trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế tư nhân; chia sẻ mô hình, cách làm hiệu quả và đề xuất giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong tuyên truyền, vận động, tập hợp, kết nối và đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nhân...

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu ý kiến tại hội thảo

Lãnh đạo Ban Công tác xã hội, cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại hội thảo

Hội thảo là diễn đàn để MTTQ, các sở, ngành và cộng đồng doanh nghiệp trao đổi, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ trong tham gia phát triển kinh tế tư nhân. Qua đó, tăng cường công tác phối hợp giữa MTTQ với các cơ quan chức năng và cộng đồng doanh nghiệp trong nắm bắt, phản ánh khó khăn, vướng mắc; kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.