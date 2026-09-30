Hội thảo khoa học kỷ niệm 150 năm Ngày sinh nhà báo Huỳnh Thúc Kháng

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu đề dẫn Hội thảo.

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh nêu 3 nhóm vấn đề trọng tâm gồm: Tiếp tục làm rõ giá trị lịch sử, tư tưởng, báo chí và nhân cách của nhà báo Huỳnh Thúc Kháng; Nghiên cứu sâu hơn giá trị của Báo Tiếng Dân, Trường Dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng và vị trí của Thái Nguyên trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam; Đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm bảo tồn, phát huy di sản, kết nối với giáo dục, đào tạo báo chí và phát triển văn hóa trong bối cảnh mới.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh nhấn mạnh: Khi nhìn nhận di sản báo chí tại Thái Nguyên, không nên chỉ xem xét từng di tích, địa điểm hay hiện vật riêng lẻ mà cần nhìn đây là một hệ thống di sản báo chí cách mạng, gồm các địa điểm, cơ quan báo chí, nhân vật, sự kiện, tư liệu, hiện vật và những câu chuyện nghề nghiệp có mối liên hệ với nhau.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường phát biểu tại Hội thảo.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường khẳng định, đối với Thái Nguyên, việc nghiên cứu cuộc đời, sự nghiệp và di sản của nhà báo Huỳnh Thúc Kháng, trong đó có Báo Tiếng Dân và Trường Dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng gắn với yêu cầu bảo tồn, phát huy giá trị Di tích quốc gia Địa điểm Trường Dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng, đưa di sản đến gần hơn với giáo dục truyền thống và đời sống văn hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhấn mạnh, việc nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp báo chí của Huỳnh Thúc Kháng không chỉ nhằm tri ân một nhân vật lịch sử mà còn để nhận diện những giá trị có sức sống lâu dài đối với nghề báo.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, trong bối cảnh báo chí đang đứng trước những yêu cầu mới của chuyển đổi số, sự phát triển nhanh của công nghệ truyền thông và những thay đổi sâu sắc trong cách xã hội tiếp nhận thông tin, những vấn đề về bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và niềm tin của công chúng càng được đặt ra rõ nét.

Từ không gian di tích, các giá trị lịch sử được kết nối với đào tạo báo chí, hoạt động về nguồn, du lịch văn hóa và phát triển văn hóa địa phương, mở thêm hướng tiếp cận đối với một di sản báo chí đặc biệt.

Hội thảo khoa học kỷ niệm 150 năm Ngày sinh nhà báo Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876-1/10/2026).

Tại Hội thảo đồng thời đặt ra yêu cầu bảo tồn và phát huy giá trị Di tích quốc gia địa điểm Trường Dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng theo hướng không chỉ lưu giữ ký ức lịch sử báo chí cách mạng, mà còn trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống, bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội cho người làm báo.

Các tham luận tại Hội thảo đã đi sâu vào giá trị của Báo Tiếng Dân, Trường Dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng và vị trí của Thái Nguyên trong dòng chảy lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam.

Trong đó, một nội dung được đặt ra là phát huy giá trị Trường Dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng trong đào tạo bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp và văn hóa người làm báo trước những yêu cầu của kỷ nguyên số.

Hội thảo cũng tập trung vào việc lan tỏa giá trị của địa chỉ đỏ báo chí cách mạng, từ đó làm rõ hành trình của nhà báo Huỳnh Thúc Kháng từ một chí sĩ yêu nước đến một nhà báo lớn của dân tộc.

Qua nội dung những tham luận tại hội thảo, di sản của nhà báo Huỳnh Thúc Kháng được đặt trong một dòng chảy rộng hơn: từ lịch sử đến hiện tại, từ một tờ báo đến một trường đào tạo báo chí, từ ký ức về những thế hệ làm báo đi trước đến yêu cầu xây dựng đội ngũ người làm báo trong thời đại công nghệ.

Đại biểu cắt băng khai mạc và tham quan trưng bày chuyên đề "Huỳnh Thúc Kháng - Nhà chí sĩ yêu nước, nhà báo và di sản Báo Tiếng Dân", giới thiệu những nội dung gắn với cuộc đời và sự nghiệp của cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Trong chương trình, các đại biểu cắt băng khai mạc và tham quan trưng bày chuyên đề "Huỳnh Thúc Kháng - Nhà chí sĩ yêu nước, nhà báo và di sản Báo Tiếng Dân", giới thiệu những nội dung gắn với cuộc đời và sự nghiệp của nhà báo Huỳnh Thúc Kháng.

Hội thảo diễn ra nhân kỷ niệm 150 năm Ngày sinh nhà báo Huỳnh Thúc Kháng, tiếp tục đặt vấn đề bảo tồn, phát huy di sản báo chí cách mạng gắn với giáo dục truyền thống, văn hóa và xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại.

Thái Nguyên kỳ vọng có thể tiếp tục khai thác, gắn di sản báo chí với giáo dục truyền thống, hoạt động về nguồn, văn hóa và du lịch, để những giá trị lịch sử không chỉ được nhắc lại trong các dịp kỷ niệm mà còn tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ nhà báo Huỳnh Thúc Kháng tại Di tích lịch sử quốc gia Địa điểm Trường Dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng.

Trước đó, các đại biểu dâng hương tưởng nhớ nhà báo Huỳnh Thúc Kháng tại Di tích lịch sử quốc gia Địa điểm Trường Dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng, nơi gắn với một dấu mốc quan trọng trong lịch sử đào tạo báo chí cách mạng Việt Nam.