Hội thảo khoa học 'Huỳnh Thúc Kháng – Từ Báo Tiếng Dân đến Trường dạy làm báo'

Toàn cảnh Hội thảo khoa học.

Dự hội thảo có các đồng chí: Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Bảo tàng Báo chí Việt Nam; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên.

Đại diện đoàn tỉnh Tuyên Quang có đồng chí Mai Đức Thông, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh.

Đồng chí Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang Mai Đức Thông cùng các đại biểu dự hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung làm rõ 3 nhóm vấn đề: Nhà báo Huỳnh Thúc Kháng – Nhà yêu nước, chí sĩ cách mạng và nhà văn hóa lớn, nhà báo xuất sắc của Việt Nam; Báo Tiếng Dân và những giá trị đối với nền báo chí Việt Nam; Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng và giá trị lịch sử trên quê hương cách mạng Thái Nguyên.

Ngày 4/4/1949, tại xóm Bờ Rạ, xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, lớp dạy làm báo mang tên Huỳnh Thúc Kháng đã khai giảng. Khóa học kéo dài 3 tháng, nhiều cán bộ, lãnh đạo, nhà báo, nhà văn hóa có uy tín trực tiếp tham gia giảng dạy. Đây là cơ sở đào tạo báo chí đầu tiên của nền báo chí cách mạng Việt Nam và cũng là cơ sở đào tạo duy nhất trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Các đồng chí lãnh đạo Báo Nhân Dân, Tỉnh ủy Thái Nguyên và đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề.

Hội thảo nhằm tôn vinh, làm rõ thân thế, sự nghiệp, tư tưởng và những đóng góp to lớn của Nhà báo Huỳnh Thúc Kháng đối với phong trào yêu nước, sự nghiệp cách mạng Việt Nam và đối với sự hình thành, phát triển của nền báo chí các mạng Việt Nam. Qua đó, góp phần tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa yêu nước, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên, đội ngũ làm báo, đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày.

Đồng chí Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang Mai Đức Thông cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày chuyên đề.

Trong khuôn khổ hội thảo, Bảo tàng Báo chí Việt Nam đã phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức trưng bày chuyên đề “Nhà chí sĩ, nhà báo Huỳnh Thúc Kháng – Trọn đời vì nước, vì dân”.