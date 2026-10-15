Hội thảo khoa học 'Học viện Chính trị với sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (1951-2026)'

Khách mời tại hội thảo. (Ảnh: HUYỀN TRANG)

Diễn văn khai mạc hội thảo do Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Sĩ Lộc, Giám đốc Học viện Chính trị trình bày nêu rõ: Trước yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quân đội, tháng 7/1951, Tổng Quân ủy Trung ương quyết định thành lập Trường Chính trị Trung cấp Quân đội nhân dân Việt Nam (tiền thân của Học viện Chính trị ngày nay).

Sự ra đời của nhà trường thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội cách mạng. Ngày 25/10/1951, Nhà trường vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và động viên cán bộ, học viên khóa học đầu tiên tại bản Nà Lang, xã Phượng Tiến, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, nay là xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên. Từ đó, ngày 25/10 đã trở thành ngày truyền thống của Học viện Chính trị.

Diễn văn khai mạc hội thảo do Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Sĩ Lộc, Giám đốc Học viện Chính trị trình bày. (Ảnh: HUYỀN TRANG)

Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Bá Hùng, Chính ủy Học viện phát biểu đề dẫn, nêu rõ: Nhìn lại chặng đường 75 năm, có thể khẳng định sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện Chính trị đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần trực tiếp vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp của Quân đội, làm tròn nhiệm vụ quốc tế giúp các nước bạn Lào, Campuchia. Hàng vạn cán bộ đã được đào tạo, bồi dưỡng qua các thời kỳ, nhiều đồng chí trở thành cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quân đội, cán bộ chủ trì, chủ chốt của các cơ quan, đơn vị.

Những thành tựu đó không chỉ thể hiện ở số lượng, quy mô đào tạo mà quan trọng hơn là ở chất lượng, bản lĩnh, phẩm chất và năng lực của đội ngũ cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện.

Thành quả của 75 năm xây dựng và phát triển với truyền thống “Kiên định và phát triển, đoàn kết và kỷ luật, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ” là sự kết tinh công sức, trí tuệ, tâm huyết của các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ của Học viện; đồng thời là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ; sự phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội.

Truyền thống vẻ vang đó là tài sản tinh thần vô giá, là nguồn động lực để các thế hệ hôm nay tiếp tục phấn đấu, rèn luyện và cống hiến.

Các đại biểu tại hội thảo. (Ảnh: HUYỀN TRANG)

Phát huy truyền thống đơn vị 2 lần Anh hùng, Học viện tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, nhiệm vụ xây dựng Quân đội và yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ trong tình hình mới; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học; xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có phẩm chất, năng lực, uy tín; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Ban tổ chức đã nhận được hơn 100 bài tham luận của cán bộ, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, giảng viên các cơ quan, đơn vị, nhà khoa học Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng. Ban Biên tập nội dung hội thảo đã lựa chọn được 75 bài tham luận tiêu biểu, biên soạn thành Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Học viện Chính trị với sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (1951-2026)”.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: HUYỀN TRANG)

Tại hội thảo các tướng lĩnh, sĩ quan, nhà khoa học, chuyên gia và các đại biểu đã tập trung phân tích, khẳng định vị trí, vai trò cũng như kết quả trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện Chính trị trong 75 năm qua và thực tiễn hoạt động của cán bộ chính trị tại các đơn vị cơ sở, hoạt động giảng dạy, nghiên cứu của giảng viên ở các nhà trường quân đội và những vấn đề đặt ra đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại Học viện; rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp tiếp tục đẩy mạnh đổi mới toàn diện, đồng bộ các mặt công tác, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội thảo, Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Sỹ Lộc, Giám đốc Học viện trân trọng cảm ơn những đóng góp tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm của các tướng lĩnh, sĩ quan, nhà khoa học, chuyên gia và các đại biểu đã dày công nghiên cứu để có được những tham luận có chất lượng, góp phần thành công của hội thảo; nhấn mạnh một số giải pháp tiếp tục đẩy mạnh đổi mới toàn diện, đồng bộ các mặt công tác, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng Học viện xứng đáng là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn quân sự hàng đầu của Quân đội và Quốc gia, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Các tham luận, ý kiến phát biểu, trao đổi, các nội dung tham luận trong Kỷ yếu sẽ được Ban tổ chức Hội thảo tiếp thu, tổng hợp, chắt lọc, hệ thống thành các nội dung để tham mưu giúp Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc trong lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở Học viện Chính trị trong thời gian tới.