Hội thảo khoa học: Hoàn thiện thể chế phát triển các ngành công nghiệp văn hóa

Quang cảnh hội thảo.

Tham dự hội thảo có đại diện các cơ quan Trung ương, địa phương, các nhà khoa học, chuyên gia và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, du lịch, công nghệ. Hội thảo nằm trong khuôn khổ Đề tài khoa học cấp quốc gia do PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương làm Chủ nhiệm, Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam là cơ quan chủ trì.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn, các đại biểu nhấn mạnh: Công nghiệp văn hóa đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa nguồn lực văn hóa thành động lực phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, thực tiễn phát triển các ngành này tại Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều bất cập, rào cản về cơ chế, chính sách, nguồn vốn đầu tư và mức độ đồng bộ của hệ thống pháp luật. Đối với Ninh Bình, tỉnh xác định mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa gắn với du lịch di sản, phấn đấu đóng góp khoảng 10% GRDP vào năm 2030 và hướng tới xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố du lịch - di sản thiên niên kỷ vào năm 2045.

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam phát biểu đề dẫn hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu và chuyên gia tập trung thảo luận 3 nhóm vấn đề trọng tâm:

Đánh giá thực trạng thể chế phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân; tập trung vào các vướng mắc trong xây dựng, phối hợp và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách, cũng như khả năng tiếp cận và thụ hưởng chính sách của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân hoạt động sáng tạo.

Đại diện Công ty TNHH FPT IS tham luận tại hội thảo.

Nhận diện các xu hướng phát triển mới và yêu cầu đặt ra đối với thể chế: Thảo luận về tác động của công nghệ và chuyển đổi số; bảo hộ, khai thác tài sản trí tuệ; hợp tác công - tư; các quỹ hỗ trợ, hoạt động bảo trợ, tài trợ cho văn hóa và sáng tạo; mô hình liên kết phát triển thương mại gắn với văn hóa tại địa bàn (BID); phát triển thị trường và các phương thức tiêu dùng văn hóa mới.

Đề xuất các giải pháp và công cụ chính sách cụ thể: Chú trọng huy động nguồn lực xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp và các chủ thể sáng tạo, thúc đẩy đầu tư, phát triển thị trường và nâng cao hiệu quả thực thi chính sách; qua đó tháo gỡ những điểm nghẽn, đồng thời cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn, góp phần xây dựng dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.

Các đại biểu trao đổi thảo luận tại hội thảo.

Các tham luận tiêu biểu tại hội thảo đã phân tích sâu các khía cạnh: bảo đảm tính thống nhất giữa dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa với hệ thống pháp luật hiện hành; tháo gỡ nút thắt trong chính sách đầu tư, tài trợ cho văn hóa; phát triển du lịch sáng tạo gắn với công nghiệp văn hóa từ thực tiễn Ninh Bình; cũng như việc kết nối các sự kiện văn hóa và thúc đẩy các sản phẩm sáng tạo số.

Các tham luận, ý kiến thảo luận và đề xuất tại hội thảo sẽ được ban tổ chức tổng hợp nhằm phục vụ nghiên cứu của Đề tài khoa học cấp quốc gia. Đồng thời cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn quan trọng cho việc hoàn thiện chính sách, pháp luật về công nghiệp văn hóa.

Kết quả của hội thảo hướng tới việc làm rõ những vấn đề trọng tâm cần ưu tiên giải quyết cùng các điều kiện thực hiện khả thi; qua đó góp phần khơi thông nguồn lực văn hóa, phát huy mạnh mẽ năng lực sáng tạo và nâng cao mức đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa vào sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.