Hội thảo khoa học hoàn thiện pháp luật về điều tra hình sự và an toàn giao thông

Trung tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp, Trưởng Tiểu ban Lý luận pháp luật về bảo vệ an ninh, trật tự và cải cách tư pháp (Bộ Công an) và lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn đồng chủ trì hội thảo.

Các đại biểu dự hội thảo khoa học về “Hoàn thiện lý luận pháp luật về tổ chức cơ quan điều tra hình sự trong Công an nhân dân”

Dự hội thảo có lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, các sở, ngành của tỉnh; đại diện lãnh đạo các phòng chức năng thuộc Công an tỉnh, công an các xã, phường trên địa bàn; đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công an, các học viện, trường Công an nhân dân; đại diện các phòng nghiệp vụ công an 18 tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh trở ra.

Đại tá Nguyễn Quang Huyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn phát biểu chào mừng hội thảo

Tại 2 hội thảo, các đại biểu đã tập trung nêu thực tiễn áp dụng quy định của pháp luật về tổ chức cơ quan cảnh sát điều tra hình sự và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộhiện nay tại các đơn vị, địa phương và kiến nghị sửa đổi, bổ sung.

Trung tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) điều hành tham luận tại hội thảo

Cụ thể tại hội thảo “Hoàn thiện lý luận pháp luật về tổ chức cơ quan điều tra hình sự trong Công an nhân dân”, đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công an và công an các địa phương đã tập trung tham luận, trao đổi về thực tiễn áp dụng các quy định của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự. Trong đó, các ý kiến đi sâu phân tích những vấn đề đặt ra trong tổ chức, hoạt động của cơ quan điều tra khi thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, triển khai mô hình công an địa phương 2 cấp; đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định bảo đảm tính thống nhất, phù hợp với thực tiễn hiện nay.

Đại diện Công an tỉnh Thanh Hóa tham luận tại hội thảo

Đại diện Học viện Cảnh sát nhân dân tham luận tại hội thảo

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) tham luận tại hội thảo

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Bắc Ninh tham luận tại hội thảo

Tại hội thảo “Phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ”, các tham luận đi sâu vào việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và dữ liệu số trong quản lý, điều hành giao thông; công tác phát hiện, xử lý vi phạm hành chính, việc áp dụng các biện pháp xử lý đối với tang vật, phương tiện vi phạm. Các đại biểu cũng trao đổi về công tác tuyên truyền vận động quần chúng tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, những thuận lợi, khó khăn và kiến nghị, đề xuất.

Trung tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) phát biểu bế mạc hội thảo

Phát biểu bế mạc hội thảo, lãnh đạo Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) đánh giá cao các ý kiến tham luận, trao đổi của đại biểu, trong đó có nhiều cách làm hay, kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất thiết thực.

Đồng chí khẳng định, thông qua 2 hội thảo, Hội đồng Lý luận Bộ Công an có thêm cơ sở để tổng hợp, đánh giá kết quả thực tiễn, nhận diện những hạn chế, bất cập, từ đó đề xuất phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về tổ chức cơ quan điều tra hình sự, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trong thời gian tới.