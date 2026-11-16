Hội thảo khoa học 'Hoàn thiện pháp luật tố tụng đáp ứng yêu cầu về cải cách tư pháp trong giai đoạn mới'

Tham dự Hội thảo có GS.TS. Phan Trung Lý - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; PGS.TS. Trần Văn Độ - nguyên Phó Chánh án TAND Tối cao, chánh án toàn án Quân sự Trung ương; PGS.TS. Trần Định Nhã - nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, An ninh của Quốc hội; Đại tá Đặng Văn Phượng - Chánh án Tòa án Quân sự Quân khu 4 cùng đại diện lãnh đạo Đoàn Luật sư Nghệ An, các thẩm phán, các nhà khoa học, nhà quản lý cùng đông đảo giảng viên, học viên, sinh viên.

Quang cảnh hội thảo.

Hội thảo do Khoa Luật học, Trường Đại học Vinh tổ chức trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đổi mới mạnh mẽ công tác xây dựng và thi hành pháp luật; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp; đồng thời đẩy nhanh chuyển đổi số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế... Những chuyển động đó đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với hệ thống pháp luật nói chung và pháp luật tố tụng nói riêng.

Việc hoàn thiện pháp luật tố tụng trong giai đoạn hiện nay không đơn thuần là sửa đổi một số quy định riêng lẻ để đáp ứng thay đổi về tổ chức bộ máy hay kỹ thuật nghiệp vụ. Đây là quá trình rà soát, đổi mới có tính hệ thống, nhằm bảo đảm sự thống nhất giữa các đạo luật tố tụng, sự đồng bộ với pháp luật nội dung và pháp luật chuyên ngành, cũng như khả năng thích ứng với những phương thức hoạt động mới trong môi trường số.

Ban tổ chức Hội thảo nhận được 28 bài viết, tham luận của các nhà khoa học và những người hoạt động thực tiễn. Các tham luận tiếp cận chủ đề từ nhiều góc độ, bao quát các lĩnh vực tố tụng hình sự, tố tụng hành chính, tố tụng dân sự và những vấn đề chung về tổ chức, thực hiện quyền tư pháp với các nhóm vấn đề như: Định hướng chung, mô hình và thiết chế tư pháp; Tố tụng hình sự và bảo đảm quyền con người; Chứng cứ, chứng minh và chuyển đổi số trong hoạt động tố tụng; Tố tụng hành chính, kiểm soát hoạt động hành chính và thi hành bản án hành chính; Tố tụng dân sự, trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các vấn đề có liên quan...

Tại hội thảo, các nhà khoa học đã tập trung thảo luận sâu trong việc nhận diện khó khăn, bất cập đồng thời đi sâu phân tích nguyên nhân, xác định rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật tố tụng và đề xuất giải pháp có tính khả thi trong việc sửa đổi, bổ sung các quy định về pháp luật tố tụng.

Hội thảo góp phần bổ sung luận cứ khoa học và thực tiễn cho quá trình hoàn thiện pháp luật tố tụng; đồng thời tạo diễn đàn trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác giữa các cơ sở đào tạo, cơ quan tư pháp, tổ chức hành nghề luật và các nhà nghiên cứu.