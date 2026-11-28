Quang cảnh hội thảo - Ảnh: T.L

Hội thảo đã nhận được 25 công trình nghiên cứu, bài tham luận, chuyên khảo công phu của các nhà khoa học trong nước và quốc tế, đến từ: Viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp - EFEO, Viện Chr. Michelsen Na Uy, Viện Khảo cổ học, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Huế, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cùng các nhà nghiên cứu, cơ quan quản lý địa phương tỉnh Quảng Trị và xã Cồn Tiên.

GS.TS Andrew Hardy, Viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp tại Hà Nội phát biểu tham luận tại hội thảo - Ảnh: T.L

Các đại biểu chủ trì hội thảo - Ảnh: T.L

Hội thảo tập trung thảo luận, làm sâu sắc 5 nhóm vấn đề trọng tâm: Nhận diện bản chất di sản và xác định các tiêu chí về giá trị nổi bật toàn cầu theo Công ước năm 1972 và Công ước năm 2003 của UNESCO; xác lập chương trình kiểm chứng liên ngành gắn với Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia Hệ thống khai thác và xử lý nước (14 giếng cổ) xã Cồn Tiên giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 3160/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị; giải pháp bảo vệ mạch nước ngầm và vùng bổ cập trước tác động của biến đổi khí hậu và hoạt động xây dựng hạ tầng; nguyên tắc bảo tồn tính xác thực và tính toàn vẹn trong quá trình tu bổ di tích giếng cổ; kiến tạo mô hình quản trị dựa vào cộng đồng và phát triển kinh tế di sản xanh.

Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Trị phát biểu tại hội thảo - Ảnh: T.L

Trong kho tàng di sản phong phú trên vùng đất Quảng Trị, hệ thống khai thác và xử lý nước (14 giếng cổ) vùng Cồn Tiên mang một giá trị riêng. Từ năm 2001, cụm 14 giếng cổ tiêu biểu nơi đây đã được xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia. Trải qua bao biến thiên của lịch sử, đặc biệt là sự tàn phá khốc liệt của bom đạn chiến tranh trên tuyến lửa Cồn Tiên xưa, hệ thống công trình thủy lợi đá xếp này vẫn tồn tại đến ngày nay, trở thành một di sản gắn bó với đời sống cộng đồng.

Trên nền địa tầng bazan đặc thù, các thế hệ tiền nhân đã sáng tạo nên kỹ thuật kè xếp đá mồ côi không sử dụng vôi vữa, vận dụng nguyên lý nước tự dâng, tự chảy qua chuỗi bể lắng, máng đá, bể chứa và hệ thống mương phai dẫn thủy nhập điền.

Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa Nguyễn Viết Cường phát biểu tại hội thảo - Ảnh: T.L

Các đại biểu, nhà nghiên cứu tham dự hội thảo - Ảnh: T.L

Không chỉ là một công trình thủy lợi thể hiện kỹ thuật thích ứng với tự nhiên, hệ thống giếng cổ ở Cồn Tiên còn lưu giữ dấu ấn lịch sử và quá trình sáng tạo của nhiều thế hệ cư dân. Từ cư dân bản địa tiền trú, cư dân Chăm Pa đến bước ngoặt lịch sử năm 1572, khi Chúa Tiên Nguyễn Hoàng tổ chức an trí cư dân, lập nên 36 phường tổng Bái Ân, hệ thống giếng cổ gắn với qua trình hình thành, phát triển của vùng đất, với những cánh đồng rau liệt xanh mướt, những giống lúa tiến vua và những luật tục quản lý nguồn nước, thiết chế tâm linh đặc sắc.

Thông qua các công trình nghiên cứu, tham luận, hội thảo đã cung cấp thêm những luận cứ khoa học phục vụ việc xây dựng hồ sơ đề nghị xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đối với Hệ thống khai thác và xử lý nước (14 giếng cổ) xã Cồn Tiên, đồng thời định hướng nghiên cứu, bảo tồn di tích, hướng tới mục tiêu để cử UNESCO ghi danh là Di sản thế giới trong tương lai.

Việc nâng hạng di tích không chỉ ghi nhận giá trị lịch sử, văn hóa của di sản mà còn góp phần tăng cường cơ chế, gìn giữ tính xác thực và toàn vẹn của di tích. Qua đó, phát huy giá trị di sản, tạo nguồn lực thúc đẩy sinh kế bền vững, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân vùng Cồn Tiên nói riêng và Quảng Trị nói chung trong thời gian tới.