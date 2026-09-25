Hội thảo khoa học “Giải pháp đột phá phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị”

Quang cảnh hội thảo.

Dự hội thảo có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lê Huy Nam - Vụ trưởng Vụ Giáo dục, Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Phạm Tuấn Anh - Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo các sở, ban, ngành, xã, phường cùng các chuyên gia, nhà khoa học.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, hội thảo là dịp để nhìn nhận kết quả sau 1 năm thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị; đồng thời xác định những khó khăn, điểm nghẽn và đề xuất giải pháp có tính đột phá, khả thi đối với giáo dục và đào tạo Lào Cai.

Nghị quyết 71 xác định giáo dục và đào tạo là “quốc sách hàng đầu”, đòi hỏi sự đột phá về tư duy, thể chế, nguồn lực và tổ chức thực hiện, lấy chất lượng người học và nguồn nhân lực làm thước đo.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thời gian qua, tỉnh đã cụ thể hóa Nghị quyết bằng nhiều kế hoạch, đề án về sắp xếp mạng lưới trường lớp, phổ cập giáo dục mầm non, xây dựng trường trọng điểm, trường đạt chuẩn quốc gia, phát triển ngoại ngữ và đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục.

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội thảo.

Đến nay, 17/17 xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70,75%. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 65,21%; toàn tỉnh có 15.940 phòng học, trong đó 87% được kiên cố hóa.

Chất lượng giáo dục tiếp tục có chuyển biến, với tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 99,49%, tốt nghiệp THPT đạt 98,77%. Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, học sinh Lào Cai đạt 134 giải, xếp thứ 8/34 tỉnh, thành phố. Chuyển đổi số, giáo dục STEM được đẩy mạnh, trong đó đã thí điểm giáo dục trí tuệ nhân tạo tại 161 trường phổ thông.

Cùng với kết quả đạt được, giáo dục Lào Cai vẫn còn nhiều khó khăn do địa bàn rộng, địa hình chia cắt, dân cư phân tán; nguồn lực đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu, biên chế giáo viên mới đạt 85,8% so với định mức, cơ sở vật chất, điều kiện bán trú, nội trú ở một số nơi còn thiếu.

Từ thực tiễn đó, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh đề nghị hội thảo tập trung thảo luận 6 nhóm vấn đề: tổ chức lại mạng lưới giáo dục sau sắp xếp; nâng cao chất lượng giáo dục thực chất; giải quyết bài toán đội ngũ nhà giáo; huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực; tạo đột phá về khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, ngoại ngữ và đổi mới quản trị giáo dục; đồng thời gắn đào tạo với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của tỉnh.

Báo cáo đề dẫn hội thảo khẳng định, trong quá trình phát triển, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với giáo dục và đào tạo. Lào Cai cũng đạt nhiều kết quả quan trọng trong nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai báo cáo đề dẫn hội thảo.

Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển ngày càng cao, giáo dục và đào tạo vẫn còn những hạn chế, chất lượng và khả năng đáp ứng yêu cầu phát triển chưa đồng đều.

Trong khi đó, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, sự phát triển nhanh của khoa học, công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo đang tác động mạnh mẽ đến cách thức tổ chức, quản lý và thực hiện giáo dục.

Điều này đặt ra yêu cầu ngành Giáo dục phải chủ động đổi mới để thích ứng, đồng thời chuẩn bị nguồn nhân lực có tri thức, năng lực và kỹ năng đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

Đối với Lào Cai, việc cụ thể hóa Nghị quyết 71-NQ/TW diễn ra trong bối cảnh tỉnh đang tổ chức lại không gian phát triển sau hợp nhất, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đứng trước yêu cầu cao hơn về nguồn nhân lực, chất lượng lao động, hội nhập và chuyển đổi số.

Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội thảo.

Địa bàn rộng, địa hình phức tạp, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, nhiều khu vực biên giới, vùng khó khăn đòi hỏi phải lựa chọn định hướng, giải pháp phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm để tạo chuyển biến thực chất trong giáo dục và đào tạo.

Yêu cầu đặt ra không chỉ là nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện mà còn phải chú trọng phát triển giáo dục dân tộc, giáo dục vùng khó khăn; đào tạo nghề gắn với phân luồng học sinh; phát triển nguồn nhân lực phục vụ các ngành kinh tế chủ lực của tỉnh như kinh tế cửa khẩu, logistics, công nghiệp chế biến, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế số; đồng thời tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong giáo dục.

Hội thảo đã nhận được gần 30 bài tham luận của các cơ quan, đơn vị, địa phương, chuyên gia, nhà khoa học có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý giáo dục, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực. Các tham luận cung cấp nhiều góc nhìn, luận cứ và kinh nghiệm thực tiễn để các đại biểu trao đổi, thảo luận.

Các đại biểu tham gia thảo luận.

Tại phiên thảo luận thứ nhất, các đại biểu tập trung tham luận, làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn; đánh giá thực trạng giáo dục và đào tạo của tỉnh sau sáp nhập; phân tích kết quả đạt được, khó khăn, điểm nghẽn và yêu cầu đặt ra đối với phát triển giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế tri thức.

Các nội dung được trao đổi gắn với những vấn đề cụ thể như xây dựng trường trọng điểm chất lượng, trường đạt chuẩn quốc gia; nâng cao chất lượng hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú; dạy và học ngoại ngữ gắn với phát triển du lịch, hội nhập quốc tế; thúc đẩy phong trào “Bình dân học vụ số” trong ngành giáo dục và đào tạo.

Các đại biểu tham gia trao đổi tại phiên thảo luận thứ hai.

Tại phiên thảo luận thứ hai, các đại biểu tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm từ thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai các yêu cầu về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Kết luận hội thảo, Ban Tổ chức khẳng định các tham luận, ý kiến trao đổi đã tập trung phân tích thực trạng, nhận diện điểm nghẽn và đề xuất nhiều giải pháp có tính thực tiễn, tạo đột phá trong phát triển giáo dục và đào tạo Lào Cai theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi với các đại biểu bên lề hội thảo.

Trong đó, trọng tâm là nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng đội ngũ nhà giáo, thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các vùng, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực gắn với nhu cầu của nền kinh tế và tăng cường liên kết giữa cơ sở giáo dục với doanh nghiệp.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tiếp thu, tổng hợp các ý kiến tại hội thảo để phục vụ công tác tham mưu cho Tỉnh ủy; đồng thời nghiên cứu, lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, góp phần đưa tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW đi vào thực tiễn giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.