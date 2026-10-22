Hội thảo khoa học giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu Chiến thắng Phước Long

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai Huỳnh Thị Hằng phát biểu tại hội thảo. Ảnh: My Ny

Chủ trì hội thảo có: Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huỳnh Thị Hằng; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Dương Minh Dũng; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn.

Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Dương Minh Dũng cho biết: Chiến thắng Phước Long ngày 6-1-1975 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tiến trình cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Việc giải phóng hoàn toàn Phước Long đã cung cấp thêm những căn cứ thực tiễn quan trọng để Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương đánh giá sát hơn khả năng phản ứng của quân đội Sài Gòn, khả năng can thiệp trở lại của Hoa Kỳ và triển vọng phát triển của cục diện chiến trường.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Dương Minh Dũng phát biểu đề dẫn hội thảo. Ảnh: My Ny

Hội thảo được tổ chức không chỉ để nhìn lại một chiến thắng đã đi vào lịch sử, mà quan trọng hơn là tiếp tục làm rõ bằng hệ thống luận cứ khoa học tầm vóc, giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long ngày 6-1-1975; lấy Chiến thắng Phước Long và Di tích Địa điểm ghi dấu Chiến thắng Phước Long làm điểm nhấn, hạt nhân lịch sử để kết nối và nâng tầm giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn. Hội thảo nhằm đánh giá khách quan thực trạng quản lý, bảo tồn, tu bổ, tôn tạo và phát huy, đề xuất cơ sở khoa học, cơ sở pháp lý và các giải pháp phục vụ giáo dục truyền thống, phát triển văn hóa, du lịch và kinh tế - xã hội của thành phố Đồng Nai.

Ban tổ chức hội thảo đã tiếp nhận 89 tham luận, lựa chọn, biên tập 80 tham luận khoa học, sắp xếp thành 3 phần lớn, gồm: Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu, tầm vóc và ý nghĩa chiến lược của Chiến thắng Phước Long; quá trình hình thành, giá trị lịch sử - văn hóa, tính xác thực và mối quan hệ của các di tích trên địa bàn Phước Long; đánh giá thực trạng và đề xuất các định hướng, giải pháp bảo tồn, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích.

Thiếu tướng Nguyễn Hoàng, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 9, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 4 trình bày tham luận tại hội thảo. Ảnh: My Ny

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý đã trình bày các tham luận, tập trung làm rõ giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long; đề xuất các mô hình phát huy giá trị di tích, những sản phẩm khoa học và nhiệm vụ quản lý cần được hình thành sau hội thảo.

Hình thành quần thể di tích cấp quốc gia ở Phước Long

Phát biểu kết luận hội thảo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh: Hội thảo đã làm rõ hơn giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long, cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn để nghiên cứu kết nối, nâng tầm hệ thống di tích trên địa bàn Phước Long thành quần thể di tích, lấy địa điểm ghi dấu Chiến thắng Phước Long làm hạt nhân, gắn với các di tích xung quanh. Việc kết nối cần bảo đảm tính toàn diện, đồng thời tôn trọng giá trị lịch sử và đặc trưng riêng của từng di tích.

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: My Ny

Thời gian tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các cơ quan liên quan, phối hợp, hướng dẫn thành phố Đồng Nai trong việc hoàn thiện hồ sơ khoa học và phương án bảo tồn, phát huy giá trị di tích. Thành phố Đồng Nai cần giao rõ đầu mối, xác định tiến độ và trách nhiệm thực hiện, chuyển các kết quả nghiên cứu của hội thảo thành hồ sơ quy hoạch, dự án và cơ chế quản lý cụ thể, hướng đến xây dựng không gian di sản cách mạng Phước Long có giá trị lâu dài về lịch sử, văn hóa và giáo dục truyền thống.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương phát biểu kết luận hội thảo. Ảnh: My Ny

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai Huỳnh Thị Hằng ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các nhà khoa học, chuyên gia, nhà nghiên cứu; đồng thời đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy tổng hợp, nghiên cứu và tham mưu xử lý kết quả khoa học của hội thảo, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành kết luận của hội thảo.

Đảng ủy UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cụ thể hóa kết quả hội thảo thành chương trình, kế hoạch, đề án và nhiệm vụ cụ thể với hệ thống di tích ở Phước Long và Nhà tù Bà Rá.

Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Văn hóa cơ sở quan tâm, phối hợp và hỗ trợ thành phố Đồng Nai trong đánh giá cơ sở hình thành quần thể di tích cấp quốc gia ở Phước Long, tư vấn lập hồ sơ tu bổ, tôn tạo di tích theo quy định Luật Di sản văn hóa.

Các đại biểu chụp hình tại hội thảo. Ảnh: My Ny

Phó Bí thư Thành ủy Huỳnh Thị Hằng nhấn mạnh: Từ kết quả hội thảo, thành phố Đồng Nai sẽ có các giải pháp cụ thể để chuyển hóa giá trị lịch sử thành giá trị giáo dục, sức mạnh tinh thần để phát triển kinh tế - xã hội. Bảo tồn và phát huy giá trị di tích không chỉ là trách nhiệm mà còn là nhiệm vụ thiết thực trong giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng cách mạng, xây dựng bản sắc và khát vọng phát triển cho thế hệ hôm nay và mai sau.