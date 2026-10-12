Hội thảo khoa học đổi mới phương thức truyền thông về Nghị quyết số 57-NQ/TW

Các đại biểu dự hội thảo

Theo báo cáo tại hội thảo, thời gian qua, công tác truyền thông về Nghị quyết số 57-NQ/TW được các cấp, ngành trong tỉnh quan tâm triển khai. Các cơ quan, đơn vị duy trì chuyên mục trên cổng, trang thông tin điện tử. Các cơ quan báo chí của tỉnh tăng cường tuyên truyền về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính; hoạt động truyền thông cơ sở được triển khai thông qua phong trào “Bình dân học vụ số”, các tổ công nghệ số cộng đồng, hệ thống truyền thanh và tuyên truyền trực tiếp.

Các đại biểu dự hội thảo

Các đại biểu dự hội thảo

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác truyền thông còn một số khó khăn, hạn chế như: Hạ tầng số ở một số địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới chưa đồng đều; cán bộ truyền thông cơ sở chủ yếu kiêm nhiệm, kỹ năng sản xuất nội dung số còn hạn chế; việc thu thập, lưu trữ dữ liệu minh chứng chưa thống nhất. Nội dung truyền thông ở một số nơi còn nặng về phổ biến chủ trương, văn bản, chưa thực sự gần gũi, thiết thực với từng nhóm đối tượng.

Đại diện phòng chuyên môn Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tham luậntại hội thảo

Đại diện cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn phát biểu tham luận tại hội thảo

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi về đổi mới nội dung, hình thức và phương thức truyền thông chính sách; khai thác nền tảng số, mạng xã hội, truyền thông đa phương tiện, dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 57-NQ/TW. Các đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm, mô hình, sản phẩm truyền thông và đề xuất giải pháp tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan báo chí, doanh nghiệp công nghệ và chính quyền cơ sở.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại hội thảo

Hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá thực trạng, trao đổi kinh nghiệm và đề xuất giải pháp đổi mới phương thức truyền thông về Nghị quyết số 57-NQ/TW theo hướng hiện đại, đa nền tảng, phù hợp với thực tiễn của tỉnh. Các ý kiến đóng góp tại hội thảo là cơ sở để nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thông trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động, đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào thực tiễn.