Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết tham dự và phát biểu tại hội thảo.

Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Lê Văn Lợi; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Văn Chiến; Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Hùng; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long; đại diện các cơ quan Trung ương và lãnh đạo một số tỉnh, thành phố.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu tại hội thảo

Về phía thành phố Đà Nẵng có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Lê Ngọc Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn; lãnh đạo UBND thành phố, đại diện các sở, ban, ngành và các nhà khoa học.

Phát biểu tại hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, cụ Huỳnh Thúc Kháng là nhà chí sĩ yêu nước, bậc đại trí thức, nguyên Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong hơn 70 năm cuộc đời, cụ Huỳnh Thúc Kháng nhất quán quan điểm “Tất cả vì Dân”; học vì dân, viết vì dân, chịu tù đày vì dân và gánh vác việc nước cũng vì dân.

Cùng các chí sĩ Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp, Cụ khởi xướng và trở thành một trong những linh hồn của phong trào Duy Tân ở Trung Kỳ với tôn chỉ “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”: Mở trường dạy chữ Quốc ngữ, lập hội buôn, hội nông, cổ vũ tân học, bài trừ hủ tục.

Phong trào Duy Tân đã thổi bùng lên phong trào chống sưu thuế ở Quảng Nam và khắp Trung Kỳ đầu năm 1908. Hoảng sợ, thực dân Pháp đàn áp khốc liệt, bắt và đày Cụ ra Côn Đảo. Mười ba năm tù ngục (1908 - 1921) vẫn không khuất phục được ý chí của Cụ. Chính tại nơi “địa ngục trần gian” ấy, Cụ đã tự học tiếng Pháp để mở rộng tầm nhìn ra thế giới và tôi rèn bản lĩnh của người yêu nước.

Các đại biểu dự Hội thảo khoa học “Cụ Huỳnh Thúc Kháng - Tấm gương cao đẹp của bậc đại trí thức yêu nước, trọn đời vì Tổ quốc, vì nhân dân”

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, từ phong trào Duy Tân, hoạt động nghị trường, báo chí đến tham gia xây dựng chính quyền cách mạng, cụ Huỳnh Thúc Kháng đều thể hiện bản lĩnh, khí tiết và tinh thần phụng sự nhân dân.

Đặc biệt, sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, ở tuổi gần 70, cụ nhận lời mời của Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Hà Nội gánh vác việc nước. Ngày 2/3/1946, cụ được Quốc hội khóa I tín nhiệm bầu giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong Chính phủ Liên hiệp kháng chiến. Từ cuối tháng 5 đến tháng 10/1946, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh sang Pháp, cụ Huỳnh Thúc Kháng được giao trọng trách Quyền Chủ tịch nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, trong thời gian này, cụ Huỳnh Thúc Kháng điều hành bộ máy Nhà nước non trẻ, kiên quyết, sáng suốt chỉ đạo đập tan các âm mưu bạo loạn, lật đổ, giữ vững chính quyền cách mạng. Cùng với đó, trên cương vị Hội trưởng Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam, cụ góp phần quan trọng quy tụ các tầng lớp nhân dân vào sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc.

“Di sản cụ Huỳnh Thúc Kháng để lại không chỉ thuộc về lịch sử, mà còn để lại những bài học sâu sắc cho hôm nay và mai sau: Trí thức chân chính là trí thức gắn trí tuệ với vận mệnh dân tộc; trí thức chỉ thực sự lớn khi đứng về phía Nhân dân và khối đại đoàn kết chỉ bền vững khi được xây dựng trên sự tin cậy, tôn trọng, đồng thuận vì mục tiêu chung.

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Lê Văn Lợi trình bày báo cáo đề dẫn tại hội thảo

Hiện nay, khi Đảng ta xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục, đào tạo và văn hóa là những lĩnh vực chiến lược được chỉ rõ trong các Nghị quyết số 57-NQ/TW, 71-NQ/TW, 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, thì tinh thần “khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh” càng cho thấy giá trị gợi mở sâu sắc đối với yêu cầu phát triển con người và đất nước trong kỷ nguyên mới của dân tộc”, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh.

Với ý nghĩa đó, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị hội thảo tập trung làm rõ một số vấn đề. Cụ thể, làm rõ một cách khách quan, khoa học, toàn diện cuộc đời, sự nghiệp của cụ Huỳnh Thúc Kháng trên các lĩnh vực: Phong trào Duy Tân, giáo dục, văn hóa, báo chí, nghị trường, đấu tranh vì dân sinh, dân chủ, đến xây dựng chính quyền cách mạng và tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đặc biệt, nghiên cứu sâu mối quan hệ tin cậy, đồng hành giữa cụ Huỳnh Thúc Kháng với Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những thời khắc hiểm nghèo của cách mạng. Mọi nhận định phải có căn cứ tư liệu xác thực, đúng với sự thật lịch sử.

Hai là, chắt lọc những giá trị và bài học còn nguyên ý nghĩa thời sự về bản lĩnh, khí phách, sự liêm chính và tinh thần phụng sự của người trí thức; về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, trọng dụng nhân tài, quy tụ trí thức; về đặt lợi ích quốc gia - dân tộc, hạnh phúc của Nhân dân lên trên hết. Những bài học ấy phải được đúc kết thành luận cứ, kiến nghị cụ thể, phục vụ hoạch định chính sách về xây dựng đội ngũ trí thức và công tác cán bộ hiện nay.

Ba là, đề xuất giải pháp thiết thực để bảo tồn, phát huy và lan tỏa di sản cụ Huỳnh Thúc Kháng trong đời sống xã hội. Đề nghị Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tiếp tục sưu tầm, khai thác tư liệu, sớm biên tập, xuất bản kỷ yếu Hội thảo; thành phố Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố phát huy giá trị các di tích lịch sử, khu lưu niệm gắn với cuộc đời, sự nghiệp của cụ Huỳnh Thúc Kháng, đưa di sản của Cụ vào giáo dục truyền thống ở địa phương; các cơ quan báo chí, xuất bản đổi mới cách tuyên truyền, nhất là trên không gian số, để tấm gương cụ Huỳnh Thúc Kháng đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Phát hành bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1876 - 2026)”

“150 năm đã trôi qua nhưng tiếng nói vì dân của cụ Huỳnh Thúc Kháng vẫn vang vọng. Tôn vinh Cụ hôm nay là để mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi trí thức, mỗi người Việt Nam tự soi mình vào tấm gương “không cầu danh vị, không cầu lợi lộc”; tiếp tục thắp sáng khát vọng học tập, cống hiến, đóng góp trí tuệ, tâm huyết xây dựng quê hương, đất nước hùng cường, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu, như ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của cụ Huỳnh Thúc Kháng”, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định.

Sáng cùng ngày, tại Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp các cơ quan Trung ương và Thành ủy Đà Nẵng tổ chức lễ phát hành bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1876 - 2026)”, tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến của cụ đối với dân tộc. Theo đó, Bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1876 - 2026)” được thiết kế với 1 mẫu tem, lấy chân dung cụ Huỳnh Thúc Kháng trong trang phục áo dài, khăn đóng truyền thống làm hình ảnh trung tâm, khắc họa vẻ trang nghiêm, đĩnh đạc và khí chất của một bậc đại trí thức yêu nước. Việc phát hành bộ tem trong khuôn khổ Hội thảo khoa học kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng góp phần đưa những giá trị trong cuộc đời, sự nghiệp của cụ đến gần công chúng bằng hình thức gần gũi, trực quan; đồng thời lưu giữ, trao truyền những giá trị ấy tới các thế hệ hôm nay và mai sau, lan tỏa hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế.