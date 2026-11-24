Các đại biểu dự hội thảo

Ngày 7/3/2027, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Lạng Sơn tròn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang, tri ân những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ (CBCS) và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Việc nghiên cứu, biên soạn, tái bản, chỉnh lý, bổ sung công trình lịch sử lần này không chỉ là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh, mà còn là trách nhiệm của thế hệ CBCS hôm nay đối với lịch sử, các thế hệ đi trước và các thế hệ mai sau.

Các đại biểu dự hội thảo

Trên cơ sở kế thừa công trình “Lịch sử Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn (1947 - 2002)” và các công trình lịch sử đã được công bố, Ban Biên soạn đã tích cực nghiên cứu, sưu tầm, khai thác, đối chiếu tư liệu; bổ sung những sự kiện, kết quả hoạt động của LLVT tỉnh qua các thời kỳ, nhất là giai đoạn từ năm 2002 đến nay.

Bản thảo hiện nay gồm lời giới thiệu, 7 chương với 18 mục, kết luận, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo, phản ánh tương đối toàn diện quá trình hình thành, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT tỉnh.

Đại biểu phát biểu thảo luận tại hội thảo

Đại biểu phát biểu thảo luận tại hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào những nội dung trọng tâm, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau và những nội dung cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện công trình lịch sử Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 1947 - 2027.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh khẳng định những ý kiến đóng góp có giá trị cả về mặt lịch sử, khoa học và thực tiễn, giúp Ban Biên soạn tiếp tục bổ sung, chỉnh lý, hoàn thiện công trình.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh giao Ban Biên soạn tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến đóng góp tại hội thảo và đối chiếu với các nguồn tư liệu lịch sử để hoàn thiện công trình lịch sử Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 1947 - 2027.