Hội thảo khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu

Đại biểu dự hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội thảo. Dự còn có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Lý Công Hậu – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh; Đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ; Sở Khoa học và Công nghệ; UBND các xã, phường; các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh...

Quang cảnh hội thảo.

Đồng chí Dương Đình Đức - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Dương Đình Đức - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh: Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, tỉnh Lai Châu đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 5/3/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đến năm 2030. Qua đó, xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực, nền tảng quan trọng để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Hội thảo nhằm đánh giá thực trạng, nhận diện tiềm năng, cơ hội và những khó khăn, hạn chế trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ. Từ đó, đề xuất giải pháp thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu công nghệ.

Đại biểu tham luận tại hội thảo.

Tham luận tại hội thảo, các đại biểu tập trung vào các nội dung liên quan đến hướng dẫn hình thành hoạt động, công nhận trung tâm đổi mới sáng tạo; thực trạng, tiềm năng, cơ hội và giải pháp phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo; ứng dụng UAV thông minh phục vụ quản lý và phát triển kinh tế - xã hội...

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội thảo.

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị: Các cơ quan, đơn vị tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy hợp tác giữa nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp; hoàn thiện cơ chế, chính sách, hành lang pháp lý để thu hút nguồn lực đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đồng chí đề xuất Bộ Khoa học và Công nghệ quan tâm, lựa chọn, đồng hành cùng tỉnh trong phát triển sản phẩm; hỗ trợ đánh giá thực chất chất lượng, giá trị, khả năng ứng dụng và tiềm năng thị trường; hướng dẫn xác lập, bảo hộ quyền đối với sản phẩm, kết quả nghiên cứu, sáng tạo. Các nhà đầu tư, doanh nghiệp chủ động nghiên cứu, phát triển sản phẩm phù hợp với tiềm năng, lợi thế của tỉnh, nhất là các cây trồng, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng; gắn nghiên cứu với sản xuất và nhu cầu thị trường. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, hoàn thiện chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, từng bước hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phù hợp với thực tiễn địa phương.

Trong khuôn khổ hội thảo, lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Sở Khoa học và Công nghệ Lai Châu đã trao quyết định nghiệm thu kết thúc thử nghiệm trước thời hạn sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số cho Công ty cổ phần Đầu tư Kỷ nguyên mới Việt Nam.

Lãnh đạo thường trực Tỉnh ủy; HĐND tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ; Sở Khoa học và Công nghệ trao quyết định nghiệm thu kết thúc thử nghiệm trước thời hạn sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số cho Công ty cổ phần đầu tư Kỷ nguyên mới Việt Nam.