Hội thảo khoa học cấp tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số

Quang cảnh hội thảo.

Đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy và đồng chí Phùng Nam Trung- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy đồng chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo có các đồng chí lãnh đạo, thành viên Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy; đại diện Thường trực các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; các chuyên gia, nhà khoa học.

Đồng chí Phùng Nam Trung - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy báo cáo đề dẫn tại hội thảo.

Phát biểu khai mạc và báo cáo đề dẫn tại hội thảo, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phùng Nam Trung nhấn mạnh, hội thảo là dịp để trao đổi, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch; đồng thời đề xuất những cách làm, giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Các đại biểu tham luận tại hội thảo.

Tham luận tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung làm rõ giá trị khoa học, tính cách mạng, tính nhân văn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới; cơ sở lý luận của việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng thời, phân tích sâu những bài học kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn phát triển năng động, sáng tạo của tỉnh; các giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng trên không gian mạng, trong đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, trong giới trẻ trên địa bàn hiện nay.

Đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu kết luận và bế mạc hội thảo, đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao kết quả triển khai công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh thời gian qua và những đề xuất, kiến nghị, giải pháp sáng tạo thể hiện trong tham luận gửi Ban Tổ chức hội thảo.

Đồng chí khẳng định, ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các chuyên gia, nhà khoa học, các đại biểu trình bày tại hội thảo là những nội dung có giá trị thực tiễn, giúp Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Đại biểu dự hội thảo.

Chú trọng đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin; làm chủ công nghệ, khai thác dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo xây dựng sản phẩm truyền thông hấp dẫn, thuyết phục, lan tỏa. Xây dựng, củng cố lực lượng tạo thế chủ động, dẫn dắt thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch từ sớm, từ xa, đồng bộ trên địa bàn tỉnh.