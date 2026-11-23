Đồng chủ trì hội thảo có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Ngô Đông Hải, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Ủy viên Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh; GS, TS Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; PGS, TS Dương Trung Ý, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, Ủy viên Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; PGS, TS Lê Hải Bình, Phó giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Ban Chỉ đạo 35 Trung ương.

Đoàn chủ tịch chủ trì hội thảo.

Cùng dự hội thảo có các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo 35 các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; đại biểu đại diện một số cơ quan của Quốc hội; các tướng lĩnh, sĩ quan Quân đội nhân dân và Công an nhân dân; các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu lý luận.

Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Ủy viên Ban Chỉ đạo 35 Trung ương tham gia chủ trì hội thảo.

Quang cảnh hội thảo.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, GS, TS Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhấn mạnh: Hội thảo diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng khi toàn Đảng đang cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV, tiếp tục triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW, Kết luận số 89-KL/TW và Nghị quyết số 25-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Hội thảo được tổ chức không chỉ để tổng kết công tác chuyên môn mà còn đi sâu làm sáng tỏ những vấn đề có tính quy luật về mối quan hệ giữa nền tảng tư tưởng với đường lối chính trị, giữa sự lãnh đạo của Đảng với hiệu lực quản trị quốc gia và quyền làm chủ của nhân dân.

GS, TS Lê Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo 35 Trung ương phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo.

Các đại biểu dự hội thảo.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học và các đại biểu đã tập trung phân tích, luận giải, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn, nhận diện những thời cơ, thách thức mới, đồng thời đề xuất các giải pháp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ trước yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn cách mạng mới.

Phát biểu tổng kết và bế mạc hội thảo, đồng chí Ngô Đông Hải, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, hội thảo đã hoàn thành toàn diện các nội dung đề ra với 131 tham luận trong kỷ yếu cùng 12 bài tham luận và ý kiến phát biểu trực tiếp có giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc. Đồng chí nhấn mạnh, bước vào giai đoạn cách mạng mới, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cùng hệ thống lý luận về đường lối đổi mới tiếp tục là ngọn đèn soi đường cho toàn Đảng, toàn dân tiến tới thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Trung ương phát biểu kết luận hội thảo.

Để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng chí nhấn mạnh: Các cấp ủy và tổ chức đảng phải xác định nâng cao năng lực lãnh đạo là nhiệm vụ then chốt hàng đầu; kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, lâu dài, “chống” là nhiệm vụ cấp bách; đi đôi với đẩy mạnh tổng kết thực tiễn để nâng tầm lý luận; công tác tuyên truyền phải đổi mới sát thực, gần gũi với nhân dân, có sức lan tỏa và thuyết phục cao; đặc biệt phải coi trọng xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc làm chỗ dựa vững bền cho mặt trận tư tưởng.

Ban tổ chức và các đại biểu dự hội thảo.

Từ các ý kiến phát biểu, trao đổi trực tiếp tại hội thảo và các nội dung tham luận trong kỷ yếu, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tiếp thu đầy đủ để phục vụ công tác tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng thời định hướng, hướng dẫn cấp ủy các cấp triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.