Hội thảo khoa học cấp quốc gia: 'Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam thành một động lực quan trọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới'

Đồng chủ trì hội thảo có các đồng chí: Thượng tướng, TS Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; PGS, TS Bùi Hoài Sơn, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; PGS, TS Triệu Thế Hùng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Trung tướng, PGS, TS Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân (CAND).

Dự hội thảo có các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực văn hóa và các lĩnh vực có liên quan; cán bộ nghiên cứu, giảng viên các học viện, nhà trường Quân đội và CAND.

Các đồng chí đồng chủ trì hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS, TS Triệu Thế Hùng nhấn mạnh, trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng và Nhà nước ta luôn nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của văn hóa, coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực to lớn, là sức mạnh nội sinh để phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Ngày 7-1-2026, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm (nay là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm) đã ký ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Nội dung Nghị quyết số 80-NQ/TW khẳng định quan điểm xuyên suốt: Phát triển văn hóa và con người là nền tảng, động lực, trụ cột và hệ điều tiết cho phát triển bền vững đất nước; văn hóa phải đi trước soi đường, thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, từ hoạch định chính sách đến tổ chức thực hiện, từ đời sống đến không gian số.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Triệu Thế Hùng cho biết, hội thảo được tổ chức vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng, khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và các chủ trương, quyết sách lớn trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

PGS, TS Triệu Thế Hùng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phát biểu.

Theo PGS, TS Triệu Thế Hùng, Ban tổ chức hội thảo đã nhận được sự quan tâm của các cơ quan, tổ chức, các chuyên gia, các nhà khoa học với 68 bài tham luận công phu, giàu ý nghĩa lý luận và thực tiễn. Nội dung hội thảo tập trung thảo luận về những quan điểm đột phá về phát triển, phát huy giá trị và sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới; thực trạng những vấn đề cần tháo gỡ về thể chế, kỷ luật thực thi và những vấn đề đặt ra đối với công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa gắn với bảo vệ an ninh văn hóa hiện nay; kiến nghị hoàn thiện thể chế, chính sách và siết chặt kỷ luật thực thi, tạo đột phá nhằm giải phóng sức sáng tạo của toàn xã hội, huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển văn hóa; khơi thông các nguồn lực, tạo dựng không gian mới, xung lực mới cho phát triển văn hóa.

Quang cảnh hội thảo.

Hội thảo được tổ chức nhằm: Làm rõ những quan điểm, mục tiêu, định hướng mới về phát triển văn hóa trong văn kiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 24-2-2026 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Kết luận số 18-KL/TW ngày 2-4-2026 Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số, trọng tâm là định hình tư duy mới về hoàn thiện thể chế văn hóa và siết chặt kỷ luật thực thi nhằm khơi thông nguồn lực nội sinh trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Các đại biểu dự hội thảo.

Đồng thời, hội thảo cũng tạo diễn đàn khoa học giữa các cơ quan hoạch định, tổ chức thi hành chính sách, pháp luật với các chuyên gia, nhà khoa học và người làm công tác thực tiễn nhằm nhận diện những điểm nghẽn về thể chế, chính sách; khó khăn, thách thức trong chấp hành kỷ luật thực thi; đúc kết bài học kinh nghiệm để chuyển hóa toàn diện giá trị văn hóa thành sức mạnh nội sinh phát triển đất nước; góp phần cung cấp luận cứ khoa học để đề xuất các giải pháp hiệu quả, khả thi nhằm thể chế hóa các nghị quyết, chủ trương của Đảng, hoàn thiện đồng bộ thể chế văn hóa, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật về văn hóa.