Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Chủ trì tại điểm cầu Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có các đồng chí: Nguyễn Văn Hậu – Trưởng Ban Công tác Đảng - Đoàn thể, Chánh Văn phòng Đảng ủy Học viện; Phạm Thị Thành – Viện trưởng Viện Thông tin khoa học; Hoàng Văn Hoan – Phó Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị.

Các đồng chí: Lê Đức Dục - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Chí Công - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Lai Châu.

Đại biểu dự hội thảo tại điểm cầu tỉnh Lai Châu.

Chủ trì tại điểm cầu tỉnh Lai Châu có các đồng chí: Lê Đức Dục - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Chí Công - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh. Tham dự hội thảo còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lê Chí Công – Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Lê Chí Công – Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Lai Châu nhấn mạnh: Nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia. Việc xây dựng khung năng lực số cần phù hợp với điều kiện thực tế từng địa bàn, gắn với chức trách, nhiệm vụ của từng vị trí công tác; chú trọng kỹ năng khai thác, phân tích dữ liệu, ứng dụng nền tảng số trong lãnh đạo, điều hành, giải quyết công việc và cung cấp dịch vụ công, nhất là khả năng hướng dẫn, hỗ trợ người dân ở địa bàn xa trung tâm tiếp cận các dịch vụ số.

Quang cảnh hội thảo tại điểm cầu tỉnh Lai Châu.

Hội thảo diễn ra với 2 phiên. Phiên thứ nhất đại biểu trình bày tham luận, trao đổi, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn trong xây dựng khung năng lực số cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã vùng trung du và miền núi phía Bắc. Nội dung tập trung vào năng lực, kỹ năng quản trị dữ liệu và sử dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm; sự khác biệt về năng lực số giữa các nhóm chức danh, vị trí việc làm; thực trạng và khoảng trống năng lực số tại các địa phương…

Đồng chí Đặng Thu Hiếu - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Lai Châu tham luận tại hội thảo.

Đồng chí Tạ Ngọc Thuỷ - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Lai Châu trình bày tham luận tại hội thảo.

Phiên thứ hai tập trung thảo luận những vấn đề đặt ra từ thực tiễn và giải pháp nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ cấp xã. Trong đó, đề cập đến đánh giá năng lực thông qua kết quả phục vụ người dân, doanh nghiệp; cơ chế giám sát, cập nhật khung năng lực số phù hợp với sự phát triển của công nghệ và yêu cầu thực thi công vụ. Qua đó, góp phần cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn để hoàn thiện khung năng lực số, mô hình đánh giá và đề xuất chính sách phù hợp với đặc thù khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Qua đó, từng bước nâng cao năng lực thực thi công vụ, hiệu quả quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay.

Kết luận hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Hậu – Trưởng ban Công tác Đảng - Đoàn thể, Chánh Văn phòng Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; hoàn thiện khung năng lực số, đổi mới công tác đánh giá, bồi dưỡng cán bộ cấp xã phù hợp với thực tiễn; tăng cường ứng dụng công nghệ, dữ liệu trong quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp.