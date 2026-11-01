Hội thảo khoa học các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ lần thứ XVIII - diễn đàn học thuật nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn

Hội thảo năm nay do Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt đăng cai tổ chức. Tham dự Hội thảo có GS.TS.NGƯT Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Ninh Thành Viên, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh An Giang, nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang; ông Huỳnh Văn Hóa và ông Cao Quốc Điện, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang; bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, các chuyên gia, nhà khoa học và giáo viên các trường THPT chuyên.

Ông Phạm Ngọc Thiện, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Ngọc Thiện, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt nhấn mạnh, việc được lựa chọn đăng cai Hội thảo lần thứ XVIII là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm của tập thể nhà trường. Đây là dịp để các cơ sở giáo dục kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác trong công tác quản lý, giảng dạy, bồi dưỡng học sinh năng khiếu.

Đại biểu tham dự

Theo ông Phạm Ngọc Thiện, trải qua 18 lần tổ chức, Hội thảo đã trở thành hoạt động chuyên môn có ý nghĩa thiết thực, góp phần vun đắp sự gắn kết, tinh thần trách nhiệm và đồng hành giữa các trường THPT chuyên. Trong bối cảnh khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh chóng, giáo dục đang đứng trước những yêu cầu đổi mới sâu sắc. Điều này đòi hỏi đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, đổi mới tư duy và phương thức quản trị nhà trường.

Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt kỳ vọng các ý kiến trao đổi, những chuyên đề khoa học và sản phẩm chuyên môn tại Hội thảo sẽ mang lại giá trị thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại từng đơn vị và thúc đẩy sự phát triển chung của hệ thống trường chuyên.

Ông Huỳnh Văn Hóa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang phát biểu

Phát biểu chào mừng, ông Huỳnh Văn Hóa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang cho biết, tỉnh xác định giáo dục là lĩnh vực then chốt, giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững. Năm học 2026-2027 có ý nghĩa đặc biệt khi ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai việc sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục công lập gắn với vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

GS.TS.NGƯT Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu

Theo thống kê, đầu năm học 2026-2027, toàn tỉnh An Giang có hơn 721.000 trẻ em, học sinh ở các cấp học. Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập, giảm 47,7% số đầu mối trường học, bảo đảm hoạt động quản lý thông suốt và duy trì ổn định việc dạy, học.

Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên, trong đó tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm học 2025-2026 đạt 99,24%. Đáng chú ý, An Giang đứng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về tỷ lệ học sinh đạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, đồng thời dẫn đầu khu vực về số lượng và chất lượng giải khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Năm 2026, đội tuyển Robotics THPT của tỉnh đại diện Việt Nam giành giải Nhì tại Chung kết toàn cầu Robotics for Good Youth Challenge tổ chức ở Geneva (Thụy Sĩ)...

Đánh giá cao ý nghĩa của Hội thảo, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang cho rằng, việc kết nối các trường chuyên giữa khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ với các địa phương phía Nam sẽ mở rộng không gian giao lưu tri thức, tạo điều kiện học hỏi những mô hình, kinh nghiệm giáo dục hiệu quả. Đây cũng là cơ hội để giáo dục An Giang tiếp cận sâu hơn với các đơn vị có truyền thống và thành tích nổi bật trong công tác đào tạo học sinh giỏi.

Hội thảo diễn ra trong hai ngày 31/10 và 1/11/2026 tại đặc khu Phú Quốc, với sự tham gia dự kiến của khoảng 720 cán bộ quản lý, giáo viên thuộc các trường thành viên và 30 đại biểu khách mời. Các hoạt động tập trung vào 13 môn văn hóa gồm Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Pháp, Tiếng Nga và Tiếng Nhật.

Một trong những nội dung trọng tâm là báo cáo, trao đổi các chuyên đề khoa học và đề thi đề xuất phục vụ công tác bồi dưỡng giáo viên, học sinh giỏi, đồng thời chuẩn bị cho kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Những chuyên đề, đề thi có chất lượng tốt được lựa chọn thông qua quá trình đánh giá, chấm chọn giữa các trường thành viên; các tác giả đạt giải cao sẽ trực tiếp báo cáo, chia sẻ tại Hội thảo.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn theo từng bộ môn, các đại biểu sẽ trao đổi kinh nghiệm về quản lý, phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu, thảo luận định hướng đổi mới nội dung, phương thức giáo dục; đồng thời thống nhất kế hoạch tổ chức Kỳ thi Olympic các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ lần thứ XIX năm 2027 và công tác chuẩn bị cho kỳ Hội thảo tiếp theo.

Thông qua sự kiện, Ban Tổ chức kỳ vọng tạo dựng diễn đàn học thuật thiết thực, tăng cường hợp tác giữa các trường THPT chuyên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn và phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn mới.