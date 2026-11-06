Hội thảo khoa học bảo vệ người tiêu dùng trên môi trường số

Ngày 06/11, tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ (phường Kinh Bắc), Công ty trách nhiệm hữu hạn luật ALIAT phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Bắc Ninh, Chi nhánh Trung tâm Công nghệ chống hàng giả Việt Nam tại Bắc Ninh tổ chức 2 hội thảo khoa học.

Quang cảnh hội thảo.

Hội thảo thứ I có chủ đề: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng trong môi trường số tại Bắc Ninh; hội thảo thứ II có chủ đề: Giải pháp bảo vệ người tiêu dùng và quản lý thương mại điện tử tại Bắc Ninh trong thời kỳ chuyển đổi số.

Hội thảo có sự tham dự của 80 đại biểu là lãnh đạo các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan.

Luật sư Nguyễn Quang Hải, Chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo đề dẫn hội thảo.

Tại hội thảo thứ I, dựa trên kết quả khảo sát thực tiễn, các đại biểu được nhóm nghiên cứu trình bày tổng quan kết quả khảo sát người tiêu dùng và doanh nghiệp, các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi và quyết định mua sắm trên thương mại điện tử của người tiêu dùng Bắc Ninh.

Các tham luận tập trung phân tích rõ hơn các hình thức gian lận và rủi ro trên nền tảng số. Đồng thời, trao đổi về vai trò của khoa học, công nghệ, đội ngũ trí thức và Hội Bảo vệ người tiêu dùng trong xây dựng môi trường tiêu dùng an toàn, lành mạnh; bảo vệ uy tín sản phẩm của hợp tác xã, phòng chống hàng giả và thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

Ông Phạm Minh Hiền, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố phân tích các giải pháp giữ uy tín sản phẩm, phòng chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng.

Tại hội thảo thứ II, các đại biểu được giới thiệu 4 nhóm nội dung giải pháp bảo vệ người tiêu dùng: Bài học từ so sánh bảy mô hình bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử theo khung phân loại rủi ro; hướng đề xuất tích hợp, mở rộng ứng dụng định danh quốc gia VNeID trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên môi trường số; chính sách, pháp luật nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử; cơ chế kết nối, phối hợp đa chủ thể giữa cơ quan quản lý, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, nền tảng thương mại điện tử và người tiêu dùng.

Bà Nguyễn Thị Dung, nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bắc Ninh (nay là thành phố Bắc Ninh) phân tích vai trò khoa học công nghệ và đội ngũ trí thức trong xây dựng môi trường tiêu dùng số an toàn, lành mạnh.

Các tham luận tại hội thảo tập trung đề xuất thêm các nhiệm vụ, giải pháp bao gồm: Hoàn chỉnh và thực thi nghiêm túc chính sách pháp luật; ứng dụng công nghệ; nâng cao năng lực thực thi; đẩy mạnh truyền thông và đào tạo; tăng cường phối hợp đa chủ thể…

Tại hội thảo, nhóm nghiên cứu trình diễn mô hình thử nghiệm tiếp nhận phản ánh tiêu dùng số theo quy trình “Tiếp nhận – Kết nối – Phản hồi – Xử lý”, phân luồng theo thẩm quyền; đồng thời thảo luận hướng nghiên cứu tích hợp tiện ích bảo vệ người tiêu dùng trên ứng dụng VNeID.