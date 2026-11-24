Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc tỉnh Sơn La trong kỷ nguyên mới”

Dự hội thảo có đồng chí Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh; đại diện Trường Đại học Tây Bắc, Trường Cao đẳng Sơn La cùng các Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự hội thảo

Các đại biểu dự hội thảo.

Từ Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943, Đảng ta đã từng bước khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa đối với sự nghiệp cách mạng và phát triển đất nước. Đối với tỉnh Sơn La, văn hóa các dân tộc là tài sản quý báu, tạo nên bản sắc, sức hấp dẫn và tiềm năng phát triển của địa phương. Tuy nhiên, trước tác động của quá trình hội nhập, đô thị hóa và chuyển đổi số, nhiều giá trị văn hóa truyền thống đang đứng trước nguy cơ mai một, đặt ra yêu cầu phải đổi mới cách thức bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Hội thảo được tổ chức nhằm tạo diễn đàn để các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia, đại diện các địa phương, nghệ nhân và cộng đồng cùng trao đổi, đánh giá thực trạng; chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực nhằm bảo tồn, phát huy hiệu quả giá trị văn hóa các dân tộc.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội thảo

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhân Ngày Văn hóa Việt Nam

Hội thảo nhận được 14 tham luận, tập trung vào những vấn đề thiết thực như: Bảo tồn văn hóa trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số; phát huy giá trị văn hóa các dân tộc tỉnh Sơn La gắn với đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, thù địch trong tình hình mới; vai trò của nghiên cứu lịch sử địa phương; huy động các nguồn lực xã hội hóa trong bảo tồn văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển du lịch cộng đồng; giải pháp lồng ghép nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình phát triển du lịch bền vững…

Đại biểu tham luận tại hội thảo

Nghệ nhân nhân dân Lò Văn Lả phát biểu tham luận tại hội thảo

Các đại biểu dự hội thảo

Tại các phiên thảo luận, đại diện các cơ quan quản lý văn hóa, giáo dục, chính quyền địa phương, các nhà nghiên cứu và nghệ nhân đã chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch. Trong đó, nhấn mạnh vai trò chủ thể của cộng đồng, nghệ nhân trong gìn giữ, thực hành và trao truyền di sản; trách nhiệm của nhà trường trong giáo dục thế hệ trẻ về ý thức, trách nhiệm bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc; đồng thời khai thác hợp lý các giá trị văn hóa phục vụ phát triển du lịch.

Đồng chí Hà Trung Chiến tặng hoa tri ân đồng chí Tòng Thị Phóng

Đồng chí Tòng Thị Phóng và đồng chí Hà Trung Chiến tặng hoa tri ân các nghệ nhân

Kết luận hội thảo, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, nhấn mạnh: Thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng của văn hóa và trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc; thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khó khăn, những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Đề nghị các sở, ngành, địa phương rà soát, kiểm kê, xác định các di sản cần ưu tiên bảo vệ, nhất là những giá trị văn hóa có nguy cơ mai một, thiếu điều kiện thực hành và trao truyền. Gắn kiểm kê với kế hoạch bảo vệ, phục hồi và phát huy cụ thể; phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng, nghệ nhân và người có uy tín; chú trọng giáo dục, trao truyền giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong bảo tồn di sản văn hóa, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch bền vững và nâng cao đời sống nhân dân.

Thảo luận tại hội thảo

Chương trình văn nghệ chào mừng hội thảo

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp các tham luận, ý kiến thảo luận, kiến nghị tại hội thảo, báo cáo UBND tỉnh, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, ban hành kết luận lãnh đạo, chỉ đạo về công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc tỉnh Sơn La trong giai đoạn mới.

Các đại biểu dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ

Các đại biểu dâng hương

Trước đó, các đồng chí: Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; các đại biểu tham dự hội thảo đã đến dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ, tham quan không gian văn hóa các dân tộc Sơn La tại Quảng trường Tây Bắc.

Các đại biểu tham quan không gian văn hóa các dân tộc Sơn La.

Các đại biểu tham quan không gian văn hóa dân tộc Kinh

Tham quan không gian văn hóa dân tộc Dao

Vòng xòe đoàn kết