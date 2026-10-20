Hội thảo khoa học 80 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hải Phòng

Hội thảo khoa học với chủ đề “80 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hải Phòng (20/2/1946 – 20/10/2026): Dấu ấn – Hành trình – Khát vọng phát triển cùng đất nước”. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Văn Phú, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu cho biết, từ năm 1946 đến năm 1965, Bác Hồ đã 11 lần về thăm Hải Phòng. Mỗi lần về thăm, Người đều dành sự quan tâm đặc biệt, đưa ra những chỉ dẫn, căn dặn sâu sắc, để lại dấu ấn sâu đậm đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Tuy nhiên, chuyến thăm đầu tiên ngày 20, 21/10/1946 vẫn là chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt.

Hội thảo tập trung thảo luận, làm rõ 3 nhóm vấn đề cốt lõi: Khẳng định tầm vóc, ý nghĩa lịch sử chuyến thăm nước Pháp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những căn dặn của Bác trong những lần về thăm Hải Phòng; Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh và những lời căn dặn của Bác trong thực tiễn xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng; Tiếp tục phát huy giá trị tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng, thực hiện các mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa để thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố Hải Phòng hiện đại, văn minh, sinh thái, đáng sống, đi đầu trong xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng trình bày tham luận tại hội thảo. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Hoàng Minh Cường, những lời chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển thành phố Cảng, về phát huy sức mạnh nhân dân, đoàn kết, thi đua yêu nước, phát triển kinh tế gắn với văn hóa, nâng cao đời sống nhân dân trong những lần về thăm Hải Phòng luôn được thành phố vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong từng giai đoạn cách mạng.

Đặc biệt, thực hiện chủ trương lớn của Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, từ giữa năm 2025, thành phố Hải Phòng đã hợp nhất với tỉnh Hải Dương, mở rộng không gian phát triển, gia tăng quy mô kinh tế, dân số, nguồn lực.

Đây là bước ngoặt quan trọng, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền thành phố tiếp tục vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết, về xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, thực sự "vì dân phục vụ" để nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy tiềm năng, lợi thế mới.

Ngay trong năm đầu tiên vận hành theo địa giới, mô hình tổ chức mới, GRDP của thành phố năm 2025 tăng 11,81% - mức tăng trưởng cao nhất trong 6 thành phố trực thuộc Trung ương và đứng thứ 2 cả nước. Đây là kết quả rất đáng tự hào, khẳng định bản lĩnh, sự đoàn kết, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

"Những thành tựu nổi bật về kinh tế, đô thị, cảng biển, công nghiệp, văn hóa - xã hội và hội nhập quốc tế là minh chứng sinh động cho sức sống và việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn phát triển Hải Phòng, đồng thời tạo nền tảng để thành phố tiếp tục khẳng định vai trò là một cực tăng trưởng quan trọng của đất nước trong giai đoạn mới", Phó Chủ tịch Hoàng Minh Cường nhấn mạnh.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề cập đến giá trị sâu xa của sự kiện lần đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Hải Phòng, thể hiện ở những điều Người đã khơi dậy.

Đó là ý chí, niềm tin vào nền độc lập; trách nhiệm với vận mệnh đất nước; sức mạnh của khối đại đoàn kết; sự gắn kết chặt chẽ giữa dựng nước và giữ nước; yêu cầu cán bộ phải nêu gương, sâu sát thực tế. Tám mươi năm đã qua, Hải Phòng đã bước vào một không gian và trình độ phát triển mới, nhưng lời căn dặn năm xưa của Người vẫn mang ý nghĩa thời sự sâu sắc.

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

Tiến sĩ Phạm Thị Hoàng Hà, Viện trưởng Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, thực hiện lời căn dặn của Bác, Hải Phòng đã nỗ lực để xây dựng thành phố "Văn minh - Hạnh phúc".

Đây không chỉ là sự tiếp nối truyền thống lịch sử mà còn là một đóng góp về lý luận và thực tiễn, thể hiện ở việc chuyển hóa những giá trị của chủ nghĩa xã hội từ mục tiêu chính trị thành những chuẩn mực có thể cảm nhận, đo được trong đời sống hằng ngày của mỗi người dân.

Đó cũng chính là cách thiết thực nhất để Hải Phòng thực hiện lời Bác: đoàn kết hơn, kỷ luật hơn, hành động hiệu quả hơn; xây dựng thành phố gương mẫu không chỉ bằng những công trình lớn, mà trước hết bằng những con người tốt hơn, một xã hội nhân văn hơn và một cuộc sống hạnh phúc hơn.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Quang Phúc nhận định, thông điệp xuyên suốt của Hội thảo là chuyển hóa di sản Hồ Chí Minh thành tư duy phát triển, phương pháp lãnh đạo và kết quả cụ thể trong đời sống nhân dân. Học và làm theo Bác phải được đo bằng những chuyển biến có thể kiểm chứng: thủ tục thuận lợi hơn, dự án đúng tiến độ hơn, năng suất cao hơn, người dân và doanh nghiệp hài lòng hơn, đúng với tinh thần Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới".

Để kết quả sự kiện sớm đi vào cuộc sống, Ban Tổ chức Hội thảo đề nghị Trường Chính trị Tô Hiệu chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy chắt lọc kết quả sự kiện, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng; các cơ quan chủ trì tham mưu 11 mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị để hoàn thiện tiêu chí, bộ chỉ số đánh giá; mỗi cấp ủy, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên gắn việc học và làm theo Bác với những việc khó, việc cấp bách của thành phố.