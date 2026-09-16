Hội thảo kết luận thông tin mộ liệt sĩ tập thể tại Tây Ninh

Đại tá Nguyễn Minh Tấn, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh, Phó trưởng Ban chỉ đạo tỉnh chủ trì hội thảo. Tham dự có Đại tá Trần Văn Cư, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh; các nhà nghiên cứu, cựu chiến binh, nhân chứng và đại diện cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

Đại tá Nguyễn Minh Tấn phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu nghe báo cáo kết quả khảo sát, xác minh; trao đổi, đối chiếu tư liệu lịch sử, lời kể nhân chứng nhằm làm rõ vị trí các khu vực nghi có mộ liệt sĩ tập thể, làm cơ sở tổ chức khảo sát thực địa, tìm kiếm, quy tập.

Theo các nguồn tư liệu được báo cáo tại hội thảo, sau trận tập kích Suối Tre - Đồng Rùm (xã Tân Thành, tỉnh Tây Ninh), hơn 600 cán bộ, chiến sĩ của ta hy sinh và được chôn cất tập thể tại khu vực Đồng Rùm, với ít nhất hai rãnh mộ.

Năm 1995, từ nguồn tin của nhân dân, cơ quan chức năng đã khai quật một rãnh mộ tập thể. Qua khảo sát, xác minh thời gian qua, các lực lượng tiếp tục thu thập được nhiều thông tin quan trọng liên quan vị trí rãnh mộ thứ hai.

Đại biểu phát biểu đóng góp ý kiến.

Trao đổi về vị trí nghi có mộ tập thể.

Đối với trận tập kích căn cứ hỏa lực Blue (xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), kết quả xác minh cho thấy khu vực này từng có bãi mộ tập thể và đã tổ chức quy tập 17 hài cốt liệt sĩ vào khoảng năm 1978.

Bên cạnh đó, thông tin do Lữ đoàn 429 (Binh chủng Đặc công) cung cấp cho biết, có 18 liệt sĩ hy sinh tại trận đánh chốt Lò Xe (xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh). Đoàn khảo sát nhận định tại khu vực này có khả năng còn mộ liệt sĩ tập thể chưa được quy tập.

Quang cảnh hội thảo.

Kết quả hội thảo là cơ sở để Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh tiếp tục tham mưu Ban chỉ đạo tỉnh và Quân khu 7 tổ chức khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của ''Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ'' trên địa bàn.