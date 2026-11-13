Hội thảo ISDAE 2026 - 'Phát triển bền vững không biên giới: Thúc đẩy giáo dục, đổi mới sáng tạo và hợp tác khu vực'

Chương trình văn nghệ chào mừng.

Dự Hội thảo, về phía tỉnh Lào Cai, có các vị lãnh đạo: Giàng A Tông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy xã Hạnh Phúc; Lý Bình Minh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị của tỉnh Lào Cai.

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Cùng dự, có Ngài Adam Mulawarman Tugio - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam; Ngài João Pereira - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste tại Việt Nam; cùng đại diện các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế.

ĐH Thái Nguyên có sự tham dự của: PGS. TS Hoàng Văn Hùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐH Thái Nguyên; TS Nguyễn Văn Tảo - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐH Thái Nguyên; TS Nguyễn Hồng Liên - Phó Giám đốc ĐH Thái Nguyên; đại diện lãnh đạo Văn phòng, các ban chức năng, các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc và trực thuộc ĐH Thái Nguyên và Phân hiệu ĐH Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai.

Hội thảo có sự tham dự của đại diện các cơ sở giáo dục đối tác đến từ Philippines, Indonesia và các quốc gia khác; các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam; các đơn vị đối tác của ĐH Thái Nguyên và khoa Quốc tế; các nhà khoa học, chuyên gia, nhà nghiên cứu, báo cáo viên trong nước và quốc tế; các vị diễn giả chính, diễn giả Talkshow, chủ tọa các phiên thảo luận và báo cáo viên tại các phiên khoa học song song; các cán bộ, giảng viên và các em sinh viên quốc tế đến từ 10 quốc gia đang học tập tại khoa Quốc tế (ĐH Thái Nguyên).

Hội thảo quốc tế ISDAE 2026 được tổ chức tại tỉnh Lào Cai - Địa phương có vị trí quan trọng trong kết nối vùng, kết nối quốc gia và giao thương quốc tế; đồng thời sở hữu tiềm năng to lớn về phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch, giáo dục và hợp tác xuyên biên giới. Sự phối hợp tổ chức Hội thảo giữa tỉnh Lào Cai và ĐH Thái Nguyên thể hiện quyết tâm tăng cường liên kết giữa chính quyền địa phương, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và các đối tác quốc tế, cùng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Lào Cai kỳ vọng mở rộng hợp tác quốc tế, phát triển nguồn nhân lực và đổi mới sáng tạo

Phát biểu chào mừng tại Hội thảo, bà Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Lào Cai là tỉnh miền núi, biên giới phía Bắc, nơi sông Hồng chảy vào Việt Nam, có vị trí quan trọng trên hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, là cửa ngõ kết nối Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc.

Bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội thảo.

Tỉnh có diện tích trên 13.000km2, đứng thứ 8 cả nước; dân số gần 1,8 triệu người, với trên 30 dân tộc anh em; có nhiều tiềm năng thế mạnh trên các lĩnh vực phát triển công nghiệp, nông lâm nghiệp, du lịch và dịch vụ; đặc biệt, Lào Cai được thiên nhiêu ưu ái với phong cảnh đẹp, hùng vĩ, bản sắc văn hóa hội tụ sắc màu Tây Bắc; nguồn nhân lực trẻ, dồi dào; con người đoàn kết, sáng tạo, nhân ái và khát vọng vươn lên.

Tỉnh đặt mục tiêu trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế quốc tế, phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, giai đoạn 2025 - 2030, tỉnh đã xác định 3 khâu đột phá và 5 nhiệm vụ trọng tâm; trong đó coi trọng giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đồng thời, đẩy mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để phát huy tiềm năng, thế mạnh và giải quyết những khó khăn đặc thù của một tỉnh miền núi, biên giới với những cách làm mới, phù hợp với thực tiễn và hiệu quả.

Bà Vũ Thị Hiền Hạnh cho rằng: Hội thảo là dịp để Lào Cai tiếp cận tri thức mới và kinh nghiệm quốc tế; kết nối cơ quan quản lý với các trường đại học, nhà khoa học và doanh nghiệp; có thêm luận cứ khoa học phục vụ xây dựng chính sách và giải quyết những vấn đề thực tiễn.

Bà Vũ Thị Hiền Hạnh khẳng định, tỉnh Lào Cai mong muốn được lắng nghe những chia sẻ, gợi mở về các nội dung: Về giáo dục và phát triển nguồn nhân lực, tỉnh quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn; phát triển năng lực số, ngoại ngữ và kỹ năng nghề cho người lao động; mở rộng cơ hội học tập, giao lưu quốc tế cho thanh niên, nhất là thanh niên vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, giúp thế hệ trẻ tự tin hội nhập, góp sức xây dựng quê hương. Về ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ phát triển xanh và bảo vệ cộng đồng, tỉnh mong được chia sẻ kinh nghiệm về cảnh báo sớm thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ rừng và nguồn nước, phát triển nông nghiệp bền vững; cùng những cách làm hiệu quả để bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa gắn với du lịch và sinh kế của người dân. Về tăng cường kết nối và hợp tác phát triển, với lợi thế cửa ngõ giao thương, tỉnh quan tâm đến chuyển đổi số, logistics xanh, thương mại qua biên giới; đồng thời, mong có thêm những hình thức hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp, đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất, kinh doanh và đời sống. Kinh nghiệm và những ý kiến tâm huyết sẽ giúp Lào Cai lựa chọn giải pháp phù hợp, chuyển hóa tiềm năng, cơ hội thành nguồn lực và kết quả thiết thực.

Bà Vũ Thị Hiền Hạnh nhấn mạnh, tỉnh Lào Cai trân trọng sự đồng hành của ĐH Thái Nguyên trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực. Triển khai Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh mong muốn ĐH Thái Nguyên tiếp tục phát huy vai trò cầu nối với các cơ sở đào tạo, nhà khoa học và tổ chức quốc tế; mở rộng hợp tác trong đào tạo, trao đổi học thuật, chuyển giao công nghệ và tư vấn chính sách. Lào Cai sẵn sàng phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi theo quy định để các sáng kiến phù hợp được nghiên cứu, triển khai hiệu quả trên địa bàn.

Kết nối tri thức, thúc đẩy các sáng kiến hợp tác vì mục tiêu phát triển bền vững

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, PGS. TS Hoàng Văn Hùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐH Thái Nguyên nhấn mạnh: Là đại học vùng với hơn ba thập kỷ xây dựng và phát triển, cùng mạng lưới phân hiệu trải dài nơi biên cương phía Bắc, ĐH Thái Nguyên xác định sứ mệnh của mình là “cầu nối tri thức”: Đưa tri thức toàn cầu về với miền núi và đưa tiếng nói, giá trị của miền núi ra với thế giới.

PGS. TS Hoàng Văn Hùng - Giám đốc ĐH Thái Nguyên phát biểu tại Hội thảo.

PGS. TS Hoàng Văn Hùng đề dẫn bốn vấn đề qaun trọng: Về kinh doanh và phát triển công nghiệp, làm thế nào để đại học trở thành bệ phóng cho kinh tế xanh, kinh tế số ở những vùng biên giới, cửa khẩu như Lào Cai, nơi hội tụ của các hành lang kinh tế và giao thương quốc tế? Về giáo dục và phát triển nguồn nhân lực, làm thế nào để đào tạo những công dân toàn cầu mang bản sắc địa phương; mở rộng trao đổi giảng viên, sinh viên, chương trình liên kết và học bổng, như những kinh nghiệm quý của DAAD và các đối tác ASEAN? Về môi trường và công nghệ, miền núi phía Bắc là “lá phổi xanh”, là vùng đầu nguồn, nhưng cũng là nơi chịu tổn thương sớm nhất trước thiên tai. Khoa học phải đi trước một bước để dự báo, thích ứng và bảo vệ cộng đồng. Về lãnh đạo thanh niên, thanh niên không chỉ là người thừa hưởng tương lai, mà là người kiến tạo tương lai, cần trao cho người trẻ không chỉ kiến thức, mà cả cơ hội, niềm tin và sân chơi để dẫn dắt.

ĐH Thái Nguyên kỳ vọng Hội thảo sẽ mang lại ba kết quả cụ thể: Một mạng lưới hợp tác học thuật khu vực bền chặt; những ý tưởng được chuyển hóa thành chương trình hành động; và những thỏa thuận được ký kết ngay hôm nay sẽ đi vào thực chất, có sản phẩm, có kết quả đo đếm được.

TS Iván González de Alba - Chuyên gia kinh tế cao cấp, Văn phòng Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam phát biểu tại Hội thảo.

Chia sẻ tại Hội thảo, TS Iván González de Alba - Chuyên gia kinh tế cao cấp, Văn phòng Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cho rằng, bên cạnh duy trì tăng trưởng kinh tế, Việt Nam cần chú trọng nâng cao chất lượng tăng trưởng thông qua phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy bình đẳng giới, tạo việc làm bền vững và thu hẹp khoảng cách phát triển. Đối với Lào Cai, cần tăng cường đào tạo kỹ năng gắn với nhu cầu việc làm, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và phát huy lợi thế kết nối khu vực. Liên Hợp Quốc khẳng định tiếp tục đồng hành, hỗ trợ địa phương thông qua chia sẻ chuyên môn và kết nối các đối tác.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Indonesia tại Việt Nam Adam Mulawarman Tugio phát biểu tại Hội thảo.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Indonesia tại Việt Nam Adam Mulawarman Tugio nhấn mạnh vai trò của giáo dục, khoa học - công nghệ và hợp tác quốc tế trong thúc đẩy phát triển bền vững. Đại sứ đề xuất tăng cường liên kết giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có năng lực số, tư duy sáng tạo và trách nhiệm xã hội; đồng thời mở rộng hợp tác giữa Indonesia, Việt Nam và các nước ASEAN trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, kinh tế số, nông nghiệp thông minh, năng lượng tái tạo và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bà Danica Denise Manicad, Bí thư thứ ba kiêm Lãnh sự Đại sứ quán Philippines tại Việt Nam phát biểu tại Hội thảo.

Bà Danica Denise Manicad, Bí thư thứ ba kiêm Lãnh sự Đại sứ quán Philippines tại Việt Nam khẳng định, giáo dục và giao lưu nhân dân là nền tảng quan trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước. Bà đánh giá cao các chương trình trao đổi học giả, giảng viên, sinh viên và hợp tác giữa các cơ sở giáo dục; đồng thời nhấn mạnh mong muốn của Philippines trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2026 trong xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường, đổi mới, năng động và lấy người dân làm trung tâm.

Đề xuất các hướng hợp tác thiết thực trong giáo dục và đào tạo

Tại Hội thảo, Giám đốc Sở GG - ĐT tỉnh Lào Cai Luyện Hữu Chung đã chia sẻ những kết quả nổi bật trong hợp tác quốc tế về giáo dục, đào tạo, nhất là các chương trình hỗ trợ học sinh vùng khó khăn, bồi dưỡng giáo viên, thúc đẩy giáo dục STEM, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và liên kết đào tạo nghề.

Giám đốc Sở GD - ĐT tỉnh Lào Cai Luyện Hữu Chung phát biểu tại Hội thảo.

Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế trong các cơ sở giáo dục, tăng cường trao đổi giáo viên, học sinh và bồi dưỡng đội ngũ theo chuẩn quốc tế. Đồng thời, đề xuất 5 hướng hợp tác ưu tiên gồm: Xây dựng mạng lưới trường học kết nối quốc tế; bồi dưỡng năng lực công nghệ và quản trị giáo dục; liên kết đào tạo nghề gắn với thị trường lao động; nghiên cứu ứng dụng phục vụ phát triển bền vững; mở rộng học bổng và giao lưu thanh niên.

Ông Felix Wagenfeld - Giám đốc Văn phòng Khu vực Hà Nội, Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) phát biểu tại hội thảo.

Ông Felix Wagenfeld - Giám đốc Văn phòng Khu vực Hà Nội, Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) nhấn mạnh, quốc tế hóa giáo dục đại học là định hướng chiến lược nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, năng lực nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. DAAD khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam và các đối tác ASEAN thông qua tư vấn, kết nối mạng lưới, học bổng và các chương trình hợp tác đào tạo, nghiên cứu.

Cô Yllana Marie Aduana - Hoa hậu Trái Đất Philippines năm 2023 phát biểu tại Hội thảo.

Cô Yllana Marie Aduana - Hoa hậu Trái Đất Philippines năm 2023, đại diện phụ nữ Liên Hợp Quốc, chia sẻ câu chuyện cá nhân về nỗ lực học tập và cơ hội nhận học bổng, qua đó khẳng định giáo dục là chìa khóa tạo cơ hội bình đẳng, góp phần giảm nghèo, thu hẹp bất bình đẳng và nâng cao chất lượng cuộc sống. Cô kêu gọi tăng cường đầu tư cho giáo dục, bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng, nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cải thiện cơ sở vật chất và hạ tầng số; đồng thời phát huy vai trò tiên phong của thế hệ trẻ trong thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững số 4 về giáo dục có chất lượng.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai và ĐH Thái Nguyên trao kỷ niệm chương các đại sứ, đại diện cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế tham dự Hội thảo.

Nhân dịp này, tỉnh Lào Cai và ĐH Thái Nguyên đã trao kỷ niệm chương các đại sứ, đại diện cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế tham dự Hội thảo.

Hội thảo là diễn đàn học thuật và đối thoại quốc tế quan trọng, góp phần tăng cường kết nối giữa các nhà hoạch định chính sách, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và các nhà khoa học; mở rộng cơ hội hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ. Qua đó, tạo thêm động lực để Lào Cai nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy hội nhập quốc tế, phục vụ mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.