Hội thảo 'Hướng dẫn xây dựng khách sạn không thuốc lá': Hướng tới môi trường lưu trú an toàn, thân thiện

Tham dự Hội thảo có: ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng Biên tập Báo Văn Hóa, Trưởng Ban Tổ chức; bà Lê Thị Thu Oanh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ VHTTDL); bà Phan Thị Hải, Phó Giám đốc Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế), ông Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện kinh tế du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam); ông Nguyễn Huy Quang, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế); ông Nguyễn Văn Mười, Phó Tổng Biên tập Báo Văn Hóa.

Tổng Biên tập Báo Văn Hóa Nguyễn Anh Vũ, Trưởng Ban Tổ chức phát biểu tại Hội thảo

Nâng chất lượng lưu trú, hướng tới du lịch văn minh

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Biên tập Báo Văn Hóa Nguyễn Anh Vũ, Trưởng Ban Tổ chức nhấn mạnh, bên cạnh chất lượng phòng nghỉ, dịch vụ, vị trí và tiện ích, chất lượng lưu trú còn được thể hiện qua không gian trong lành, môi trường an toàn và cảm giác được tôn trọng, bảo vệ của khách hàng. Vì vậy, môi trường không thuốc lá cần được nhìn nhận không chỉ là yêu cầu tuân thủ quy định mà còn là một phần của chất lượng dịch vụ và văn hóa phục vụ khách hàng.

Hội thảo này của Báo Văn Hóa xác định rõ mục tiêu là tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong lĩnh vực du lịch; nâng cao trách nhiệm của người quản lý khách sạn; hướng dẫn đồng bộ quy trình xây dựng và duy trì mô hình “Khách sạn không thuốc lá”.

Đồng thời tạo diễn đàn để cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp cùng trao đổi về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai.

Tổng Biên tập Báo Văn Hóa Nguyễn Anh Vũ khẳng định, giá trị thiết thực của Hội thảo không chỉ là trao đổi về các quy định hiện hành, mà quan trọng hơn là làm rõ cách thức triển khai trong thực tế: khách sạn cần bắt đầu từ đâu, tổ chức thực hiện như thế nào, trách nhiệm thuộc về ai, kiểm tra ra sao và làm thế nào để duy trì môi trường không thuốc lá thường xuyên, ổn định trong hoạt động hằng ngày.

Tại Hội thảo, đại diện Vụ Pháp chế (Bộ VHTTDL) sẽ trao đổi về các quy định pháp luật và trách nhiệm của người quản lý khách sạn trong xây dựng môi trường không thuốc lá.

Đại diện Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) sẽ cung cấp thông tin về tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và những vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Đại diện Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam hướng dẫn quy trình xây dựng mô hình khách sạn không thuốc lá và giới thiệu Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá”.

Đặc biệt, tiếng nói từ chính các khách sạn sẽ giúp Hội thảo có thêm một góc nhìn rất quan trọng từ chính sách đến thực tiễn hoạt động. Những kinh nghiệm đã triển khai, những thuận lợi, khó khăn và cả những vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành sẽ giúp chúng ta nhìn rõ hơn khoảng cách giữa yêu cầu và thực tế, từ đó tìm ra những giải pháp phù hợp với điều kiện hoạt động của từng cơ sở lưu trú.

Toàn cảnh Hội thảo

Chương trình Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” được Báo Văn Hoá và các đơn vị liên quan tổ chức lần thứ nhất năm 2025 với mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ việc xây dựng và duy trì môi trường không thuốc lá tại các cơ sở lưu trú du lịch, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Theo ông Nguyễn Anh Vũ, một khách sạn không thuốc lá có thể bắt đầu bằng những quy định rất cụ thể, những biển báo rõ ràng, những quy trình vận hành chặt chẽ. Nhưng để trở thành một giá trị thực sự của dịch vụ, nó cần được xây dựng thành ý thức chung của người quản lý, nhân viên và khách hàng.

Khi môi trường lưu trú ngày càng được quan tâm, khi du khách ngày càng coi trọng sức khỏe và chất lượng trải nghiệm, việc xây dựng khách sạn không thuốc lá cũng trở thành một nội dung gắn với hình ảnh chuyên nghiệp của cơ sở lưu trú và chất lượng của điểm đến Việt Nam.

Tổng Biên tập Báo Văn Hóa Nguyễn Anh Vũ khẳng định, giá trị thiết thực của Hội thảo không chỉ là trao đổi về các quy định hiện hành, mà quan trọng hơn là làm rõ cách thức triển khai trong thực tế

Với vai trò là cơ quan ngôn luận của Bộ VHTTDL, Báo Văn Hóa xác định trách nhiệm của mình không dừng ở việc thông tin, tuyên truyền.

"Chúng tôi mong muốn thông qua những chương trình như hôm nay sẽ tạo ra một diễn đàn thực chất để các cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm những giải pháp có khả năng áp dụng trong đời sống", ông Nguyễn Anh Vũ nhấn mạnh.

Tổng Biên tập Báo Văn Hóa Nguyễn Anh Vũ mong rằng, các đại biểu tham dự Hội thảo sẽ dành nhiều thời gian trao đổi thẳng thắn, chia sẻ kinh nghiệm thực tế, những vấn đề còn vướng mắc và đề xuất cụ thể.

Với tinh thần đó, ông Nguyễn Anh Vũ tin tưởng, Hội thảo sẽ mang lại những thông tin thiết thực cho các cơ sở lưu trú, đồng thời đóng góp những góc nhìn hữu ích cho công tác quản lý và phát triển du lịch theo hướng văn minh, an toàn, chuyên nghiệp.

Lấy hiệu quả thực thi làm thước đo

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ VHTTDL) Lê Thị Thu Oanh khẳng định, công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các cơ sở lưu trú du lịch cần được đặt trong khuôn khổ các quy định của pháp luật hiện hành, trước hết là Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn có liên quan của Chính phủ, các bộ, ngành và cơ quan chức năng.

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ VHTTDL) Lê Thị Thu Oanh phát biểu

Theo bà Lê Thị Thu Oanh, việc phổ biến, quán triệt pháp luật có ý nghĩa quan trọng, nhưng hiệu quả thực thi phụ thuộc rất lớn vào việc các quy định được chuyển hóa thành những hành động cụ thể trong hoạt động quản lý và kinh doanh khách sạn.

Đối với người quản lý khách sạn, trách nhiệm không chỉ là nắm được quy định pháp luật mà còn phải tổ chức thực hiện phù hợp với đặc điểm của cơ sở mình; phổ biến nội quy đến nhân viên; thông tin rõ ràng cho khách lưu trú; bố trí biển báo tại những vị trí cần thiết; kiểm tra, giám sát việc chấp hành và xử lý các tình huống phát sinh theo quy định.

Đối với đội ngũ nhân viên, cần nâng cao kỹ năng giao tiếp, hướng dẫn khách hàng và xử lý tình huống khi phát hiện hành vi hút thuốc không phù hợp với quy định tại cơ sở. Việc thực hiện cần bảo đảm tính nhất quán, lịch sự, tôn trọng khách hàng nhưng không vì áp lực phục vụ mà buông lỏng trách nhiệm duy trì môi trường không khói thuốc.

Đối với các cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức liên quan, cần tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền, hỗ trợ chuyên môn, phối hợp kiểm tra và cung cấp thông tin để các khách sạn có thể thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu của pháp luật.

Đặc biệt, cần phân biệt rõ giữa việc tuân thủ những yêu cầu pháp luật bắt buộc và việc chủ động áp dụng các tiêu chí, mô hình tốt hơn nhằm nâng cao chất lượng quản trị khách sạn.

Các tiêu chí của Chương trình Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” có thể đóng vai trò định hướng, khuyến khích các cơ sở lưu trú xây dựng môi trường không thuốc lá một cách bài bản, đồng thời tạo động lực để các đơn vị chia sẻ và nhân rộng những cách làm hiệu quả.

Điều quan trọng là mọi hoạt động hướng dẫn, đánh giá và triển khai mô hình phải dựa trên các căn cứ pháp lý phù hợp, bảo đảm rõ ràng về yêu cầu, trách nhiệm và phương thức thực hiện; tránh hình thức hóa hoặc biến tiêu chí khuyến khích thành nghĩa vụ pháp lý khi chưa có căn cứ tương ứng.

Hội thảo thu hút đông đảo đại biểu, chuyên gia và đại diện các đơn vị liên quan tham dự

Để Hội thảo đạt mục tiêu đề ra, bà Lê Thị Thu Oanh đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận 5 nhóm vấn đề: phổ biến quy định pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong lĩnh vực du lịch và kinh doanh khách sạn; hướng dẫn xây dựng, duy trì mô hình khách sạn không thuốc lá; làm rõ trách nhiệm của người quản lý và các bộ phận liên quan; trao đổi về Bộ tiêu chí và Chương trình Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá”; chia sẻ kinh nghiệm, nhận diện khó khăn và đề xuất giải pháp phù hợp với thực tiễn.

Và để Hội thảo đạt kết quả thiết thực, Ban Tổ chức đề nghị các đại biểu tập trung vào 5 định hướng: bảo đảm tính pháp lý và thực tiễn; đề cao trách nhiệm của người quản lý khách sạn; lấy hiệu quả triển khai làm thước đo; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức liên quan; đẩy mạnh truyền thông và nhân rộng các mô hình tiêu biểu.

Hội thảo nhận được nhiều tham luận, tập trung làm rõ các yêu cầu pháp lý và vấn đề thực tiễn trong xây dựng khách sạn không thuốc lá.

Theo bà Lê Thị Thu Oanh, Ban Tổ chức kỳ vọng các ý kiến trao đổi sẽ đề xuất những giải pháp khả thi, đồng thời ghi nhận các kiến nghị xác đáng nhằm nâng cao hiệu quả hướng dẫn, triển khai Chương trình Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá”.

Đây cũng là cơ sở để Báo Văn Hóa phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng mô hình tốt, góp phần xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện.